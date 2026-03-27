GUÍA DE LA SEMANA SANTA DE CÓRDOBA 2026
La devoción que renace
Con la llegada de la primavera, Córdoba se dispone a vivir, una vez más, el tiempo más esperado del año. La Semana Santa no es solo una cita en el calendario, sino la expresión más honda de nuestra fe, nuestra historia y nuestro sentir cofrade. En cada barrio, en cada parroquia, se percibe la emoción contenida de quienes aguardan el momento en que las puertas de las iglesias se abran y los pasos crucen el umbral hacia la calle.
A la sombra eterna de la Mezquita-Catedral, la ciudad se convierte en escenario de devoción y belleza. El incienso, la música y el silencio dibujan un paisaje único donde tradición y sentimiento se abrazan. Son días en los que la ciudad se transforma, y cada calle, plaza y rincón parecen unirse para acompañar el paso de sus cofradías.
DOMINGO DE RAMOS
29 DE MARZO DE 2026
La Entrada Triunfal / Las Penas / El Huerto / El Rescatado / La Vera Cruz / La Esperanza / El Amor
LUNES SANTO
30 DE MARZO DE 2026
La Merced / La Presentación / La Estrella / La Sentencia / El Vía Crucis / Remedio de Ánimas
MARTES SANTO
31 DE MARZO DE 2026
La Agonía / La Universitaria / La Sangre / El Buen Suceso / La Santa Faz / El Prendimiento
MIÉRCOLES SANTO
1 DE ABRIL DE 2026
El Perdón / La Paz / El Calvario / La Misericordia / La Pasión / La Piedad
JUEVES SANTO
2 DE ABRIL DE 2026
El Nazareno / La Caridad / El Caído / La Sagrada Cena / Las Angustias / El Cristo de Gracia / La Buena Muerte
VIERNES SANTO Y DOMINGO DE RESURRECCIÓN
3 Y 5 DE ABRIL DE 2026
El Santo Sepulcro / La Soledad / La Expiración / El Descendimiento / La Conversión / Los Dolores / El Resucitado