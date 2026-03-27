GUÍA DE LA SEMANA SANTA DE CÓRDOBA 2026

La devoción que renace

Con la llegada de la primavera, Córdoba se dispone a vivir, una vez más, el tiempo más esperado del año. La Semana Santa no es solo una cita en el calendario, sino la expresión más honda de nuestra fe, nuestra historia y nuestro sentir cofrade. En cada barrio, en cada parroquia, se percibe la emoción contenida de quienes aguardan el momento en que las puertas de las iglesias se abran y los pasos crucen el umbral hacia la calle.