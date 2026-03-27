Diario Córdoba

GUÍA DE LA SEMANA SANTA DE CÓRDOBA 2026

Texto: Francisco Mellado. Diseño: Eva Martín

La devoción que renace

Con la llegada de la primavera, Córdoba se dispone a vivir, una vez más, el tiempo más esperado del año. La Semana Santa no es solo una cita en el calendario, sino la expresión más honda de nuestra fe, nuestra historia y nuestro sentir cofrade. En cada barrio, en cada parroquia, se percibe la emoción contenida de quienes aguardan el momento en que las puertas de las iglesias se abran y los pasos crucen el umbral hacia la calle.

A la sombra eterna de la Mezquita-Catedral, la ciudad se convierte en escenario de devoción y belleza. El incienso, la música y el silencio dibujan un paisaje único donde tradición y sentimiento se abrazan. Son días en los que la ciudad se transforma, y cada calle, plaza y rincón parecen unirse para acompañar el paso de sus cofradías.

DOMINGO DE RAMOS

29 DE MARZO DE 2026

La Entrada Triunfal / Las Penas / El Huerto / El Rescatado / La Vera Cruz / La Esperanza / El Amor

Horarios del Domingo de Ramos

Horarios del Domingo de Ramos

Mapa itinerario del Domingo de Ramos

Mapa itinerario del Domingo de Ramos

LUNES SANTO

30 DE MARZO DE 2026

La Merced / La Presentación / La Estrella / La Sentencia / El Vía Crucis / Remedio de Ánimas

Horarios del Lunes Santo

Horarios del Lunes Santo

Mapa itinerario del Lunes Santo

Mapa itinerario del Lunes Santo

MARTES SANTO

31 DE MARZO DE 2026

La Agonía / La Universitaria / La Sangre / El Buen Suceso / La Santa Faz / El Prendimiento

Horarios del Martes Santo

Horarios del Martes Santo

Mapa itinerario del Martes Santo

Mapa itinerario del Martes Santo

MIÉRCOLES SANTO

1 DE ABRIL DE 2026

El Perdón / La Paz / El Calvario / La Misericordia / La Pasión / La Piedad

Horarios del Miércoles Santo

Horarios del Miércoles Santo

Mapa itinerario del Miércoles Santo

Mapa itinerario del Miércoles Santo

JUEVES SANTO

2 DE ABRIL DE 2026

El Nazareno / La Caridad / El Caído / La Sagrada Cena / Las Angustias / El Cristo de Gracia / La Buena Muerte

Horarios del Jueves Santo

Horarios del Jueves Santo

Mapa itinerario del Jueves Santo

Mapa itinerario del Jueves Santo

VIERNES SANTO Y DOMINGO DE RESURRECCIÓN

3 Y 5 DE ABRIL DE 2026

El Santo Sepulcro / La Soledad / La Expiración / El Descendimiento / La Conversión / Los Dolores / El Resucitado

Horarios del Viernes Santo y del Domingo de Resurrección

Horarios del Viernes Santo y del Domingo de Resurrección

Mapa itinerario del Viernes Santo y del Domingo de Resurrección

Mapa itinerario del Viernes Santo y del Domingo de Resurrección

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