Fernán Núñez: El reflejo de un rico patrimonio artístico y personal

Imágenes pertenecientes a cofradías con siglos de historia, junto a otras incorporadas más recientemente, integran el rico conjunto patrimonial de la Semana Santa de Fernán Núñez, una celebración que en este municipio cuenta con procesiones todos los días, así como con una gran cuna de saeteros y de músicos vinculados a esta tradición. Así, desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección se celebran un total de doce estaciones de penitencia. Si este símil lo trasladásemos a las personas cofrades ocurriría prácticamente lo mismo. Actualmente, cada cofradía y hermandad se nutre de personas veteranas en labores cofradieras y de jóvenes que han surgido en cada una de ellas, contribuyendo ambos grupos a proporcionar el mayor realce posible a cada una de las estaciones de penitencia.

Al mismo tiempo, estos hermanos cofrades de todas las edades contribuyen a realizar obras caritativas y religiosas, que es otro de los pilares fundamentales en los que se deben sustentar las hermandades. Además, no hay año que pase en el que alguna hermandad no presente algún estreno, lo que contribuye a su vez a engrandecer a los titulares y pasos de cada cofradía.

Esperando que la lluvia, que ha estado muy omnipresente durante el invierno, decida apartarse para que el sol protagonice todos los días de la Semana Santa, en el Domingo de Ramos se celebrará, a partir de las 11.30 horas, la procesión de Nuestro Padre Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén (La Borriquita) y María Santísima del Rosario, acompañada por la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Soledad de Pozoblanco.

Procesión de Jesús Resucitado, imagen de Juan Polo. / Antonio Aguilera

Por la tarde, la estación de penitencia de Jesús Orando en el Huerto y María Santísima de la Paz y Esperanza, que comienza a las 19.00 horas, cambia el recorrido. Será el siguiente: calle La Feria, Santa Marina, San Sebastián, Pintor Velázquez, Pintor Picasso, Ramón y Cajal, Paseo de Santa Marina, San Marcos, Veracruz, Ángel Espejo, Francisco Bonilla, Puerta de la Villa, Plaza de Armas, La Feria y regreso a la parroquia de Santa Marina. Esta cofradía estrena este año dos dalmáticas para los turiferarios y faldilla en terciopelo para el paso de María Santísima de la Paz y Esperanza. Las bandas que aportarán el acompañamiento musical son Dulce Nombre de Jesús, de Estepa, y la Banda de Música del Círculo Cultural Calíope de la localidad.

De Lunes a Jueves Santo

El Lunes Santo comenzará, a las 20.00 horas, en la iglesia de Santa Marina, la estación de penitencia de la hermandad de Jesús en su Coronación de Espinas y María Santísima de las Angustias, que incorpora como novedad varios estrenos, como son los candelabros entre varal para el paso de María Santísima de las Angustias, realizados por el orfebre Manuel Aguilera, y roquetes para el desfile procesional. Las bandas que participarán en la procesión son la de cornetas y tambores Fe y Consuelo, de Martos (Jaén), y la de música Fuentes de Andalucía (Sevilla).

La Virgen del Tránsito sale del Calvario el Miércoles Santo. / CÓRDOBA

Con idéntico templo titular y horario, de 20.00 a 0.00 horas, se desarrollará la procesión de Jesús de las Penas y María Santísima de las Lágrimas el Martes Santo. La música correrá a cargo de la Agrupación Musical El Carpio y de la Banda de Música de Lora del Río (Sevilla).

Llegado el Miércoles Santo, se desarrollará a partir de las 19.00 horas la estación de penitencia del Cristo del Calvario y María Santísima del Tránsito, que es la única que tiene inicio y final en la ermita del Calvario. El acompañamiento musical será realizado por la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la Expiración de Jaén y por la Asociación Músico-Cultural Banda de Música de El Carpio.

Dos estrenos mostrará esta Semana Santa Jesús Caído, cuya procesión empezará a las 9.00 horas, el Jueves Santo, en la iglesia de Santa Marina. Lucirá nuevo incensario de plata, realizado por el taller Orfebrería Andaluza Hermanos de los Ríos, y la indumentaria de las dalmáticas para los portadores de los incensarios. El acompañamiento musical lo llevará a cabo la Banda de Tambores y Cornetas Santa María de Granada, de Moguer (Huelva).

Jesús Caído, durante su procesión el Jueves Santo. / Antonio Aguilera

La tarde-noche del Jueves Santo está dedicada a Nuestra Señora de los Dolores y el Cristo del Camino, que partirán a las 19.30 horas de la iglesia de la Veracruz para realizar su estación penitencial, con el acompañamiento musical de la Banda de Cornetas y Tambores de la Fuensanta de Córdoba.

La madrugada del Viernes Santo es portado en gran silencio el Cristo del Perdón y la Pobreza, entre las 1.30 y 4.30 horas, con salida y entrada en la iglesia de la Veracruz, mientras que el Viernes Santo por la mañana procesionan Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Soledad. Los últimos meses han sido muy especiales para la cofradía morada, ya que ha celebrado emotivos actos con motivo de su 425 aniversario fundacional, poniendo el broche final la procesión extraordinaria del 4 de octubre. El Viernes Santo incorporará la hermandad el estreno del calado de los respiraderos del paso de palio, una labor realizada por el orfebre Jesús Aguado Serrano. El acompañamiento musical correrá a cargo de la Agrupación Musical Jesús de Nazaret de Lebrija (Sevilla) y de la Banda de Música de Nuestra Señora de la Soledad de La Algaba (Sevilla).

En la madrugada del Sábado Santo comenzará en la iglesia de Santa Marina, a las 23.00 horas, la estación de penitencia del Cristo de la Buena Muerte, talla que protagoniza este año el cartel de Semana Santa de Fernán Núñez, con una fotografía realizada por Antonio Luis Cosano.

Jesús Nazareno y la Virgen de la Soledad. / CÓRDOBA

La tarde del Sábado Santo es el turno del Santo Entierro, cuya procesión empieza a las 18.30 horas en Santa Marina. Finalmente, llegará de nuevo el Domingo de Resurrección, con la procesión de Jesús Resucitado y la música de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Nazareno de La Rambla. La estación de penitencia comenzará a las 11.30 de Santa Marina y mostrará varios estrenos: ángeles mancebos pasionistas en terracota patinada para las esquinas del paso; imagen de María Magdalena en terracota patinada para capilla trasera del paso, donada por una hermana de la cofradía; candelabros arbóreos en su primera fase de ejecución para las esquinas del paso y terminación de jarras, charolado y dorado para el paso, realizados por el escultor e imaginero local Alfonso Ángel Tejederas Marín.

En cuanto a las novedades cofradieras que ha habido en el último año en Fernán Núñez, la noticia más destacada fue la renovación de la junta directiva de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Fernán Núñez, que sigue estando presidida por Diego Sebastián Luna Díaz, aunque ha registrado algunos cambios en cuanto a las personas que asumen el resto de cargos. También la hermandad del Nazareno ha estrenado nuevo hermano mayor, que es José María Castillo del Rosal, mientras que en las hermandades de gloria hubo recambio al frente de la de San Isidro, presidida ahora por Isabel María Serrano Álvarez. Por otro lado, la imagen de Santa Marina, patrona de la localidad se ha sometido a una restauración, ya concluida, y se ha celebrado un concurso fotográfico cofrade, en recuerdo del tristemente fallecido fotógrafo local Juan Jesús Fernández Salado y cuyo ganador ha sido el niño Adrián Ureña Ariza. Cabe también recordar que la hermandad de la Coronación de Espinas fue la única cofradía de la localidad que participó en el Magno Vía Crucis que se celebró el 11 de octubre del pasado año en Córdoba capital.

Presentación del cartel de Semana Santa de Fernán Núñez 2026, realizado por Antonio Luis Cosano. / Antonio Aguilera

Actos de cuaresma

En lo que respecta a la Cuaresma de 2026, no pudo celebrarse, por la lluvia prevista ese día, la candelaria solidaria que las cofradías iban a organizar a favor del proyecto de recuperación de la Ermita de Caridad. El Miércoles de Ceniza fue presentado el cartel de Semana Santa de este año, cuyo autor, como ya se ha citado anteriormente, ha sido Antonio Luis Cosano Jurado, hermano mayor del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, que protagoniza la fotografía que anuncia la Semana Mayor. Su autor resalta lo que ha querido reflejar con este cartel: «un instante íntimo y sereno: el templo en penumbra, el paso dispuesto para salir, apenas tres o cuatro personas presentes, la luz contenida… y la cruz, en el centro. La cruz como eje, como símbolo esencial de nuestra fe y de nuestra vida cristiana. Nada distrae la mirada al Crucificado, iluminado lateralmente, invitándonos al recogimiento y a la reflexión». Justamente, el Cristo de la Buena Muerte presidió el vía crucis de las cofradías en Fernán Núñez, celebrado el 20 de febrero.

Hermanos mayores, autoridades, pregonera de 2026 y cofrades ejemplares. / CÓRDOBA

Por otro lado, el pregonero de la juventud ha sido este año Diego Aguilar Pérez, que sobrecogió a los asistentes a este acto con el repaso a sus intensas vivencias cofrades y singularidades de la Semana Santa de Fernán Núñez. Diego Aguilar Pérez es el presidente del grupo joven de la Coronación de Espinas.

Ya el 14 de marzo, la iglesia de Santa Marina acogió el pregón de Semana Santa, a cargo de María del Carmen de Toro Raya, vinculada de forma especial a todas las actividades religiosas en Fernán Núñez, pero en especial a las cofradías de la Borriquita y Huerto, motivo por el cual en su disertación se declaró «enamorada del Domingo de Ramos», aunque también devota de todas las hermandades y cofradías locales, por la herencia que le han transmitido sus padres desde niña. En ese mismo acto se desarrolló el tradicional Pregón de Pilatos y el Ángel, cantado por Miguel Naranjo y Carolina Rodríguez, y la Agrupación de Cofradías rindió homenaje a los dos cofrades ejemplares de 2026, Antonia Ariza Luna y Antonio Guerrero Jara por «su inestimable trabajo, esfuerzo y su dedicación para nuestra Semana Santa».

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Diego Aguilar Pérez, en el centro, entre el párroco y el alcalde, encargado este año del Pregón de la Juventud. / Antonio Aguilera

La pregonera fue obsequiada por la Agrupación de Cofradías con un relieve, elaborado por el escultor y pintor local Juan María Vargas. Vargas, que es también el esposo de María Carmen de Toro, junto a Juan, el hijo mayor de ambos, acompañó musicalmente a la pregonera. Para salvaguardar el patrimonio religioso y semanasantero, la Agrupación de Cofradías cuenta con el respaldo de muchos fernannuñenses, del Ayuntamiento y de empresas privadas. Uno de sus objetivos es recuperar la ermita de la Caridad, para lo que espera contar con el apoyo del Obispado de Córdoba y del Ayuntamiento de Fernán Núñez.