Castro del Río: Grandes estrenos en la música y en el patrimonio

La música, elemento distintivo en la Semana Santa castreña, con vitalidad extraordinaria y creatividad enriquecedora, aumenta el patrimonio musical un año más con el estreno de una pieza de género sacro compuesta precisamente para este año 2026. Se trata de unas coplas a la Virgen del Mayor Dolor, titular de la hermandad de Jesús Nazareno que procesiona en la madrugada del Viernes Santo.

Las coplas, de estreno mundial, están compuestas por el músico castreño Miguel Millán López, tras varias experiencias dolorosas en el seno de su familia en los últimos años, circunstancia acompañada por la petición de su primo Miguel Millán, hermano mayor este año de la Madrugá, hace cuatro semanas santas, para que fuera a interpretar alguna pieza a la Virgen del Mayor Dolor (a la titular de la hermandad solo se le canta el ‘Stabat Mater’ durante la procesión). El músico aceptó el reto y, tras cuatro años trabajando en la composición, en el Solemnísimo Quinario de Jesús Nazareno, en la iglesia de Jesús, tras finalizar el oficio, se estrenará, por primera vez, la composición.

Las ‘Coplas a la Virgen del Mayor Dolor’, dedicadas al hermano mayor Miguel Millán Pérez (en la Semana Santa castreña el cargo de hermano mayor es honorífico y con un año de vigencia), las donará a la hermandad de Jesús Nazareno. Se compone de tres partes, la primera, titulada «Desaliento», manifiesta la inquietud de la Virgen antes de encontrarse con su Hijo en la Vía Dolorosa; a continuación, «Encuentro», escena dramática, que se escenifica precisamente en el Sermón del Paso, al amanecer del Viernes Santo, en el encuentro entre Jesús y María; y, por último, «Desconsuelo», la resignación de María ante los acontecimientos venideros, pero con la esperanza de la Resurrección. El ritmo que marca la composición representa el lento caminar de Madre e Hijo y recoge sonido durante el recorrido de los penitentes nazarenos con pies descalzos y el choque de las cruces contra el suelo.

La composición tiene letra y será interpretada por la hermana del turno de mayores Salud Fernández. La letra está basada en el poemario del que fuera pregonero de Jesús Antonio Salido; la adaptación de la cuarta estación del vía crucis por el autor y la última copla en el libro de las ‘Lamentaciones’. La interpretación musical corresponde a cuatro miembros de la familia Millán, el autor, su hermana Rosa y las hijas del compositor, Emma y Laura, que tocarán un oboe, un fagot y dos clarinetes. El año pasado, Millán presentó al prestigioso concurso Composición Musical para Música de Capilla, de Jaén, una versión instrumental menos elaborada, partituras que fueron aceptadas por la organización debido a su calidad.

La Borriquita y niños con túnicas tradicionales. / CÓRDOBA

Una de las singularidades de la Madrugá es no llevar acompañamiento musical, solo se interpretan las saetas autóctonas de Castro, como las samaritanas y las de la Vía Sacra, además del canto del ‘Miserere’ y el ‘Stabat Mater’ a cargo del Coro de Capilla de Semana Santa, que en algunos puntos concretos de la procesión entra momentáneamente en la misma para cantar.

Gran estreno

Este año presenta un importante estreno la Semana Santa de Castro del Río, el palio de la Virgen de los Dolores de la cofradía de la Vera Cruz, que procesiona la noche del Jueves Santo y es la más antigua de las hermandades castreñas. Se trata de la bambalina delantera completa, interior y exteriormente acabada. El bordado, de concepción ecléctica, se basa en los estilos gótico y barroco, dos concepciones artísticas motivadas por la plasmación de los dos en diferentes elementos del paso. El palio está bordado en oro con detalles en plata y en color verde, sobre terciopelo rojo. Se trata de un diseño «innovador y valiente», como lo definen los miembros de la junta de gobierno de la Primera, como se conoce a la cofradía de la Vera Cruz. El bordado se realiza sobre diseño de Rafael de Rueda y está elaborado en los talleres Santa Victoria, dirigidos por Enrique Ruiz Flores.

La Vera Cruz, que sufrió una gran transformación a finales de la década de los setenta y principios de los ochenta del siglo pasado, ha acumulado un patrimonio de calidad en numerosos enseres, patrimonio que aumenta este año, pues hay que sumar otros estrenos, como la adquisición y realización de cuatro candelabros arbóreos en madera para Jesús Preso, del taller de Domínguez Conde. Este paso se verá enriquecido así mismo con la incorporación de una nueva túnica y toga para la figura de Poncio Pilato.

Otros estrenos importantes son los que la hermandad de Jesús Nazareno incorporará en la madrugada del Viernes Santo: cuatro faroles para procesiona delante de Nuestra Señora del Mayor Dolor y dos incensarios.

La Borriquita, por su parte, exhibirá ocho nuevos guardabrisas plateados en su paso el Domingo de Ramos.

Procesión de la Vera Cruz el Jueves Santo. / CÓRDOBA

El Cristo de la Salud estrena nuevo estandarte, pero en su treinta aniversario lo más destacado es la incorporación de la cofradía por primera vez a la carrera oficial que realizan todas las hermandades desde el siglo XVI sin ninguna modificación. El motivo del singular recorrido es la obra que se está realizando en la ermita de la Virgen de la Salud, donde se encuentra la imagen, por lo que se trasladó a la iglesia de Madre de Dios, en el centro del casco urbano, incorporándose este año al trayecto oficial.

Por otra parte, la hermandad del Resucitado continúa con el enriquecimiento de la talla de las andas del titular.

La Semana Santa de Castro del Río, declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía hace veinticinco años, posee singularidades y atractivos únicos, entre otros el recorrido de todas las hermandades y cofradías por el sinuoso y encantador barrio de la Villa y alrededor del mismo, para salirse únicamente hasta la iglesia del Carmen por una de las calles más encantadoras, la calle Caridad, que luce de manera especial la madrugada del Viernes Santo cuando pasa Jesús Nazareno y sus penitentes de cruz y cirio, en un silencio conmovedor, y dirigirse a la Plaza por la calle Corredera, donde el paso de las procesiones se relaja en la rectitud y anchura de la vía, para adentrarse por la Cuesta Santo Cristo y su arco en la Villa.

Otro de los atractivos lo representan las tres escoltas de romanos que acompañan las procesiones más antiguas, como la Vera Cruz, la Madrugá y el Santo Entierro. Con vestimentas diferentes en cada hermandad, desfilan marcando el paso con el sonido del tambor, excepto en el Entierro, donde diversas marchas marcan el ritmo de las escoltas, entre ellas varias composiciones centenarias de músico castreños. Además de participar en la procesión, las escoltas romanas son las protagonistas en las horas anteriores a la salida de los pasos, con los populares paseíllos del Jueves Santo por la tarde, la madrugada del Viernes Santo y la tarde de este día, realizando el mismo recorrido, excepto la Madrugá, que va directamente a la iglesia de la Asunción, a recoger al clero parroquial y tras finalizar las procesiones, llevar al hermano mayor a su domicilio. También, las escoltas de las tres hermandades son las protagonistas del Lunes Santo con la ofrenda floral que realizan a cada una de las Vírgenes titulares de las diferentes cofradías y a la patrona, la Virgen de la Salud, en sus diferentes templos. Singularidad, así mismo, el Domingo de Ramos y La Borriquita, fundada en 1947, con la participación de niños vestidos de hebreos y hebreas y otros con túnicas de diseño singular del mismo año en el que se creó la hermandad.

El Martes Santo realiza este año un recorrido atípico. La procesión sale de la ermita de la Virgen de la Salud, antaño extrarradio de la población, hasta la parroquia de la Asunción, sin apenas entrar en la carrera oficial. Este año lo hará por las denominadas calles carrera, el recorrido oficial. Acompañada de una capilla musical, se interpreta música religiosa en algunos momentos, junto a una escolanía, y se cantan las tradicionales saetas de la Vía sacra.

Penitentes con cordón amarillo y los pies descalzos el Viernes Santo. / CÓRDOBA

Momentos culminantes

El Miércoles Santo, el Cristo de la Buena Muerte, filial de la Vera Cruz, rompe la carrera oficial al subir al campo santo mientras que el Coro de Capilla de Semana Santa interpreta un ‘Miserere’ por los difuntos.

La Vera Cruz continúa el Jueves Santo con una participación numerosa en las filas de la procesión, principalmente niños, que siguen conformando una imagen tradicional, la de los pequeños con sus túnicas nazarenas moradas y cordón de pita y un rosco de vino o ‘enmelado’ colgado al cuello, junto a un gran número de hermanos y fieles.

A las dos, hora solar, sale del templo de Jesús el Nazareno, con penitentes de cruz y cirio todos descalzos, igual que los hermanos (solo pueden ir calzados la escolta romana y el clero), que sin ningún acompañamiento musical realizan un sobrio y singular recorrido, como hace cinco siglos, conservando la esencia nazarena y penitencial. Cerca del mediodía se recogen, tras la celebración del Sermón del Paso, ya amanecido el día, en el llano de la Iglesia, con el canto de la Sentencia de Poncio Pilato, el Pregón del Ángel y la genuinamente castreña Confortación del Virgen, después de que la escolta romana deje libre el paso para el encuentro entre Hijo y Madre, todos interpretados por los pregoneros de Jesús, que durante toda la procesión cantan saetas a rigor y samaritanas. El Viernes Santo concluye con el Santo Entierro, la procesión más solemne de Castro, con la elegancia de sus escoltas romanas y la música fúnebre que se interpreta por la Banda Musical Maestros Villatoro y Algaba, con composiciones mayoritariamente de músicos castreños.

Cristo de la Salud y palio de Respeto el Martes Santo. / CÓRDOBA

Durante la tarde del Viernes Santo, se produce el cruce de guiones ente la Madrugá y el Santo Entierro, dándole paso la primera a la segunda, uno de los momentos más tradicionales, en la calle Corredera. Anteriormente la Vera Cruz le dio permiso a la Madrugá con el cruce de guiones en la calle Alta. Una manera elegante y tradicional de ceder la carrera oficial entre las tres hermandades más antiguas, tradición a la que se han adherido el resto cofradías.

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El Domingo de Resurrección amanece con toque alegre de campana anunciando la buena nueva, que representa la hermandad del Resucitado, con una sobria pero esperanzadora procesión que devuelve la alegría a Castro, especialmente en los destacados bailes de los pasos que la hermandad realiza en el llano de Jesús y en la Plaza, a los que acuden un gran número de espectadores. Una Semana Santa singular, con una aportación cultural inmensa y que perdura, como en el caso de la Madrugá, durante cinco siglos guardando la esencia nazarena.