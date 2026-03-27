El Carpio: Escenario de palacio para una pasión auténtica

Para conocer de primera mano la Semana Santa de El Carpio no solo es necesario sumergirse en la cronología de sus desfiles procesionales, sino también en la herencia nobiliaria de la Casa de Alba, la arquitectura mudéjar que sirve de telón de fondo y el sentimiento de un pueblo que, durante siete días, se transforma en un museo vivo de fe y antropología. El Carpio, situado en un enclave privilegiado del Alto Guadalquivir, no celebra una Semana Santa más, celebra un rito de identidad donde el silencio de la piedra de su Torre del Homenaje dialoga con el rachear de los pies de los costaleros sobre el empedrado.

La historia de esta celebración está intrínsecamente ligada al marquesado que da nombre a la villa. Desde el siglo XVII, la nobleza española dejó una huella indeleble en el patrimonio artístico de sus hermandades. Un ejemplo fáctico y sobrecogedor es el sarcófago del Santo Sepulcro, una pieza que perteneció a la colección privada de la Casa de Alba y que hoy es el epicentro del Viernes Santo. Este vínculo histórico confiere a las procesiones carpeñas un aire de solemnidad que se mezcla, de forma casi mágica, con la espontaneidad del cante de la saeta.

La Semana Santa de El Carpio, esa joya engarzada en el valle del Guadalquivir donde la nobleza de la Casa de Alba y el fervor popular se funden, vive en estas fechas momentos singulares.

Con el Domingo de Ramos comienzan los días grandes, tras una Cuaresma de preparativos, de convivencia en los cuartelillos de las diferentes hermandades y de cultos en torno a los diferentes titulares que harán su estación de penitencia en los próximos días. Es el día de la luz blanca y el verde oliva. La Hermandad de la Entrada Triunfal en Jerusalén, conocida popularmente como La Borriquita, es el alma joven de la localidad. El recorrido procesional, que parte de la parroquia de la Asunción, es un estallido de palmas trenzadas. Los niños, algunos vestidos con túnicas de hebreos, son los protagonistas absolutos. Es el momento de observar el mágico momento de la salida del paso por la puerta del templo, que congrega a numerosas personas. El paso de la Borriquita por la Plaza de la Constitución, con el sol de la mañana bañando la fachada de la parroquia, es la estampa que inaugura oficialmente el ciclo de la Pasión en El Carpio. Es una jornada de familias, de estrenar ropa y de sentir que la primavera ha llegado para quedarse.

Primer plano de la imagen de El Nazareno en su paso. / CÓRDOBA

Miércoles Santo

El Miércoles Santo sirve de antesala con actos litúrgicos y preparativos, pero es el Jueves Santo cuando el pueblo cambia de piel. Al caer la tarde, el aroma a incienso se hace más denso y el sonido de las cornetas y tambores empieza a retumbar con una gravedad distinta. Es el turno de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús en su Prendimiento y María Santísima del Amor y Aguas de Nuestra Señora. Acompaña el Imperio Romano, con 50 hermanos escoltando al Señor, así como el apostolado, que participa en la escenificación del Prendimiento en la plaza de Blas Infante, donde una multitud se agolpa para disfrutar este momento. Esta cofradía representa el inicio del drama. El imponente paso del Prendimiento prosigue su recorrido, donde los costaleros realizan un gran esfuerzo sustentado por su fe para llevar la imagen por el esperado transitar de las calles de El Carpio. La Virgen del Amor, bajo su palio, es la dulzura personificada. El contraste entre la traición de Judas y la serenidad de la Virgen tras su Hijo es el eje narrativo de esta noche. Uno de los puntos clave es el paso por las calles de esta bella localidad situada en un monte, donde la vecindad engalana los balcones y se crea una bella estampa entre el caminar de los penitentes, el paso y el acompañamiento de la banda de música.

Este año destaca como novedad la restauración de la imagen de Jesús del Prendimiento y el paso de Jesús Nazareno, dentro del programa de la Diputación de Córdoba para la recuperación del patrimonio cofrade de la provincia. Asimismo, la hermandad del Prendimiento estrena la ejecución de cuatro varales del paso de palio.

Sin embargo, si hay un día que define la esencia mística de El Carpio, ese es el Viernes Santo. La jornada es larga y cargada de simbolismo. Comienza con la Madrugada y la mañana, donde la figura de Nuestro Padre Jesús Nazareno toma el mando, seguido por María Santísima Nazarena. El paso de Cristo es acompañado por la Agrupación Musical Santiago Apóstol de Villanueva de Alcardete (Toledo) y el de la Virgen por parte de la Banda de Música de la Asociación Músico Cultural de Nuestra Señora de la Paz de Marmolejo (Jaén). Es una imagen que despierta una devoción que trasciende lo religioso para convertirse en algo social. El Nazareno camina con la cruz a cuestas, seguido por una marea de penitentes, muchos de ellos cumpliendo promesas de años.

El encuentro, ya llegando la mañana, es uno de esos momentos donde el silencio se puede cortar. Las miradas de los fieles, fijas en el rostro del Nazareno, reflejan siglos de historia compartida de generación entre generación, que con el trabajo constante de los hermanos ha conseguido que este día despierte el interés de numerosos visitantes de la provincia y de otros puntos de la geografía española.

Procesión de la Virgen de los Dolores. / CÓRDOBA

La tarde del Viernes Santo se torna más oscura y solemne. La primera salida es la del Cristo de la Misericordia, obra de talleres El Arte Cristiano, de Olot (Gerona), y Nuestra Señora de los Desamparados, obra de Miguel Arjona Navarro. También les acompaña en el paso San Juan Evangelista. Es la hora del luto oficial. Más tarde sale la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, obra de Castillo Lastrucci (1948), acompañada por la Asociación Músico-Cultural Banda de Música de El Carpio. Pero la máxima expectación llega con la procesión del Santo Entierro. Ver el sarcófago, esa pieza histórica de la Casa de Alba, avanzar en la oscuridad solo iluminado por los cuatro hachones de las esquinas, es una experiencia estética y espiritual difícil de igualar en toda la provincia de Córdoba. El Cristo es obra de Castillo Lastrucci (1944) y acompaña la música de Profundis (grupo vocal e instrumental). El paso de esta procesión por las cercanías de la Torre del Homenaje nos traslada directamente al pasado. Los nazarenos, con sus túnicas blancas y capirote negro, parecen sombras del pasado que regresan para custodiar el cuerpo de Cristo.

El Sábado Santo es el momento de la reflexión y de visitar la iglesia de la Asunción para ver los pasos ya recogidos, permitiendo apreciar de cerca la talla de las imágenes, los bordados de los mantos y la orfebrería de los respiraderos sin las multitudes de las procesiones. Es el día ideal para las personas amantes de la fotografía y del arte sacro, que pueden deleitarse con la policromía de las tallas en la penumbra de la iglesia de la Asunción, pero también esperan la ansiada salida de la Soledad de María, que parte desde la parroquia a las 20.00 horas, llevada con una elegancia austera que conmueve hasta al espectador más escéptico.

Decenas de mantillas le abren paso antes de salir hacia la plaza y dirigirse en su camino por las calles de la localidad. La imagen es obra de Juan Martínez Cerrillo (1937) y acompaña la Asociación Músico-Cultural Banda de Música de El Carpio. Algo singular de esta cofradía es que es dirigida solo por mujeres de la localidad.

El Domingo de Resurrección es la explosión de alegría. La procesión de Cristo Resucitado es luz pura. Ya no hay capirotes que cubran los rostros, sino caras descubiertas que celebran la vida. El paso es alegre, las marchas de la banda son vibrantes y el pueblo entero se lanza a la calle para cerrar la semana con una convivencia que suele terminar en las tabernas y casas, compartiendo el típico almuerzo de Pascua. Es el triunfo de la vida sobre la muerte y el broche de oro a una semana de emociones intensas. Por otro lado, para quienes decidan visitar El Carpio en estos días, existen recomendaciones que van más allá de lo puramente visual. La Semana Santa carpeña se saborea. Es obligatorio probar los pestiños, las magdalenas y las flores de sartén, dulces de indiscutible herencia árabe que las mujeres del pueblo preparan con una maestría heredada de madres a hijas. También hay que destacar la importancia de la música; las bandas locales y las agrupaciones musicales que acompañan a los pasos gozan de un prestigio ganado a pulso, aportando una banda sonora que es parte fundamental de la catequesis plástica que se vive en la calle.

Paso de misterio de Cristo crucificado. / CÓRDOBA

La Semana Santa de El Carpio es un fenómeno polifacético. Es historia viva de la nobleza española, es un despliegue de artesanía barroca y es, sobre todo, la expresión más auténtica de un pueblo que se reconoce en sus imágenes.

Quien busque una Semana Santa de grandes avenidas y masificaciones quizá se equivoque, pero quien busque la esencia, el detalle, el crujir de la madera, el olor a incienso y cera fundida y la autenticidad de un rito que se mantiene fiel a sus raíces, encontrará en El Carpio un refugio espiritual y cultural inigualable. Cada esquina, cada ‘levantá’ y cada silencio en esta villa cordobesa son lecciones de una tradición que, lejos de agotarse, se renueva con la fuerza de un río que, como el Guadalquivir que abraza al pueblo, nunca deja de fluir hacia el futuro. El Carpio es un escenario donde el tiempo parece detenerse entre los muros de su Torre del Homenaje y las naves de la parroquia de La Asunción.

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Por tanto, los momentos más destacados que no hay que perderse en la Semana Santa de El Carpio es la escenificación del Prendimiento de Jesús en la plaza de Blas Infante, del Jueves Santo, destacando por su singularidad; la salida del Nazareno a las tres de la madrugada y el silencio que reina en el cortejo del Santo Sepulcro.