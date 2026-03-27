La Carlota: Una devoción que se vive en el pueblo y las aldeas

La Semana Santa de la Carlota y sus departamentos no se circunscribe solo a lo que son las procesiones en sí de los días de la Semana de Pasión, sino que en las fechas previas, durante la Cuaresma especialmente, incluye distintos actos que engradecen cada año más esta celebración en la localidad y las aldeas cercanas. En La Carlota ya fue presentado durante el pasado mes de febrero el cartel anunciador de la Semana Santa 2026. En esta ocasión, se trata de una obra de María Luisa Siles Garrido, estudiante de Bellas Artes, que ha sabido reflejar con una gran sensibilidad la imagen de la titular de la cofradía de la Virgen de Los Dolores. La presentación sirvió también para poner de manifiesto la riqueza cultural y espiritual que caracteriza a esta celebración en la localidad. Además, el acto estuvo acompañado por la Banda Municipal de Belmez, que contribuyó a realzar el carácter solemne del acto.

Nuestra Señora de los Dolores es la talla más antigua que se conserva en La Carlota, una imagen originaria del siglo XIX que destaca por su estética sobria. Esta dolorosa refleja un dolor contenido y una serenidad neoclásica acorde con el espíritu ilustrado de la fundación del pueblo, conservando un ajuar y una corona de plata de gran valor histórico local. Es la única imagen que ha procesionado de forma ininterrumpida desde los orígenes de la localidad, convirtiéndose en el principal referente devocional de su Semana Santa carloteña.

Rrevista de Semana Santa

También durante la Cuaresma fue dada a conocer la revista de Semana Santa de La Carlota, una publicación impulsada por la Agrupación de Hermandades y Cofradías, que permite conocer al detalle los horarios y novedades de cada una de las hermandades y el esfuerzo de tantas personas para lograr que la celebración de la Semana Santa discurra con el mayor recogimiento y majestuosidad posibles. Las páginas de esta revista incluyen el saluda de la agrupación, así como del pregonero de la Semana Santa de este año, artículos de reflexión, historia, vivencias cofrades y, por supuesto, fotografías acerca de esta Semana Mayor. La portada de la revista es obra del artista local Rafael Ortega Hermán, quien ha querido plasmar el alma de la Semana Santa cartoleña en un símbolo de lo que está por venir.

El Cristo de la Misericordia en el altar de la parroquia de la Inmaculada. / CÓRDOBA

Via crucis y triduos

Del mismo modo, durante la Cuaresma se han celebrado triduos, el último concluye el mismo Viernes de Dolores, y varios vía crucis en La Carlota, como los protagonizados por las hermandades de La Borriquita, Jesús de la Clemencia, Nazareno y Esperanza, Misericordia y Dulce Nombre, Santo Entierro y Virgen de la Soledad, Cristo de la Misericordia y Dolores. Incluso ha habido uno infantil.

Los vía crucis se han desarrollado a su vez en algunas aldeas, como Las Pinedas, Rinconcillo, La Paz, Monte Alto y Los Argarbes. Además, el sábado 28 de marzo hay prevista una sabatina, rosario doloroso, a las 8.00 horas.

Pregón de Semana Santa

Con posterioridad, el día 22 de marzo se celebró el pregón de la Semana Santa, que estuvo a cargo de Francisco José Durán López, más conocido en su trabajo en COPE Córdoba como Fran Durán. La iglesia de la Inmaculada Concepción fue el templo en el que Fran Durán, natural de Écija pero vecino de La Carlota desde hace dos décadas, narró cómo ha sido cofrade desde que era un niño, habiendo sido costalero de la Virgen de la Esperanza y hermano del Confalón de Écija, lo que le ayudó a aprender, debajo de las trabajaderas, el valor del esfuerzo compartido, el silencio que reza y la fraternidad que surge cuando todos caminan al mismo compás. Fue presentado por el oncólogo médico cordobés Juan de la Haba.

Desde que este comunicador se asentó en La Carlota se vinculó a la Hermandad de los Dolores, afianzando de este modo su conexión con las cofradías locales. Las advocaciones del pregonero son la Esperanza, los Dolores y la Soledad, imágenes que para él son un gran símbolo de fe.

Da la casualidad de que Fran Durán ya fue pregonero de la Semana Santa ecijana, pero en 2015. Su disertación, además de hacer referencia a momentos de la Semana Santa y creencias cristianas, tuvo un gran componente social. La publicación ‘Carlota cofrade’ recoge que el pregón de Fran Durán «surge desde la experiencia vivida, desde la la emoción del que ha cargado bajo las trabajaderas, la responsabilidad del comunicador que narra la fe con rigor y cercanía y la gratitud del hombre que encontró en La Carlota no solo un destino laboral, sino una familia y un lugar donde echar raíces».

Jesús Nazareno, talla que acaba de regresar al templo tras una larga restauración. / CÓRDOBA

Las cofradías

Las procesiones de la Semana Santa en La Carlota se desarrollan toda la semana, incluyendo sus aldeas. La Agrupación de Hermandades y Cofradía de La Carlota recalca que «la Semana Santa cada año reúne a vecinos y visitantes en un clima de respeto, fe y tradición. La Pascua nos recuerda que siempre es posible recomenzar, que la vida vence a la oscuridad construimos una comunidad más unida».

Domingo de Ramos

El Domingo de Ramos arrancará por la mañana con la bendición de las palmas y luego por la tarde será la procesión de Nuestro Padre Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén y Nuestra Señora María de Nazaret.

Como recoge esta hermandad, «La Borriquita abre cada año con gran emoción nuestra semana más esperada. Nos marca un camino de oración, de penitencia, de reflexión y compromiso». Cada Domingo de Ramos, cuando el paso empieza a avanzar, se une el olor del incienso con el sonido de las palmas. La estación de penitencia comenzará a las 18.00 horas y partirá de la iglesia de la Inmaculada Concepción.

De lunes a miércoles santo

El Lunes Santo, la procesión que hay prevista es la de la hermandad del Cristo de la Paz y la Virgen de los Dolores, en la aldea de La Paz, a las 20.00 horas. El Martes Santo la estación de penitencia se traslada a la Aldea Quintana, iglesia desde la que partirá la hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Salud Cautivo y María Santísima Madre de la Misericordia, a las 20.00 horas.

Nuestra Señora María de Nazaret, Domingo de Ramos. / CÓRDOBA

La Carlota y la aldea de El Garabato son los epicentros de la Semana Santa carloteña el Miércoles Santo. Ese día le toca procesionar a la hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Clemencia, desde las 21.00 horas, en La Carlota, mientras que en El Garabato hará lo mismo, a las 20.00 horas, la hermandad de la Esperanza.

De jueves a sábado santo

El Jueves Santo es el turno de la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza, cuya procesión empezará a las 21.00 horas en La Carlota, y en la aldea de la Fuencubierta la estación de penitencia será, a las 20.00 horas. La talla del Nazareno acaba de ser restaurada y volvió al templo recientemente.

Llegado ya el Viernes Santo, volverá a haber procesiones, la más tempranera, la de la hermandad del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de los Dolores, que saldrá en la aldea de El Rinconcillo, y la otra en La Carlota, a las 21.00 horas, donde harán estación de penitencia la hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia y Santísima Virgen del Dulce Nombre y la de Nuestra Señora de los Dolores.

El Sábado Santo, se incrementan las hermandades que salen en procesión, pues habrá en La Carlota, El Arrecife y Monte Alto. En La Carlota, la estación de penitencia de la hermandad del Santo Entierro y de Nuestra Señora de la Soledad se desarrollará desde las 19.00 horas, mientras que en Monte Alto la hermandad de Nuestro Señor Jesucristo Crucificado, Santísimo Cristo Yacente y Nuestra Señora Santísima de los Dolores lo hará desde las 19.30 horas y, en El Arrecife, lo efectuará, a partir de las 20.00 horas, la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Perdón y María Santísima de la Soledad.

Procesión del Santo Entierro que se celebra el Sábado Santo. / CÓRDOBA

Casi finalizada ya la Semana Santa, el Domingo de Resurrección, «en el día que la luz venció a la oscuridad y la esperanza se abrió paso sobre el dolor», la hermandad del Resucitado celebrará en la aldea de las Pinedas su tradicional procesión para celebrar que Jesucristo ha resucitado.

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Agrupación musical Carlos III

Por otro lado, también es importante reseñar, por su gran relación con la Semana Santa desde el punto de vista músico-cultural, que se cumplen justo en el año 2026 el cincuentenario de la Agrupación Musical Carlos III, ya que fue fundada en 1976. Y, finalmente, anunciar que el 19 de abril está prevista en La Carlota la celebración de la Semana Santa Chiquita, tras la misa de 12.00 horas.