Cabra: La fe es eterna cuando se hace arte

La Semana Santa de Cabra no es solo una manifestación de religiosidad popular que hunde sus raíces en el siglo XVI. Es, ante todo, una de las pinacotecas y museos de escultura al aire libre más importantes de Andalucía.

Su fisonomía urbana, trazada entre callejuelas blancas de cal, plazas señoriales de mármol rojo y barrios de rancia estirpe, como El Cerro o La Villa, se convierte cada primavera en el escenario donde conviven, en una armonía casi mística, tallas con más de cinco siglos de historia y obras de la imaginería contemporánea más puntera.

Esta dualidad convierte la Semana de Pasión egabrense en un referente artístico de primer orden. En sus desfiles, el Barroco descarnado de los siglos XVII y XVIII dialoga con la fuerza creativa de los siglos XX y XXI, creando un discurso estético que atrae cada año a historiadores, devotos y turistas de toda la geografía nacional. La posición geográfica de Cabra, en el centro neurálgico y geodésico de Andalucía, permitió que durante siglos la ciudad fuera receptora de las corrientes escultóricas más influyentes. Las escuelas granadina y sevillana, principalmente, dejaron aquí una huella imborrable que hoy se custodia en sus templos y casas de hermandad.

No se puede entender la Semana Santa de Cabra sin mencionar el conjunto de Las Angustias, una de las obras cumbre de José de Mora. Su Cristo Yacente está catalogado por la crítica especializada como una de las piezas cumbres de la imaginería de todos los tiempos; un prodigio de anatomía y dolor contenido que representa el cénit del barroco granadino. Del mismo modo, la Virgen de la Soledad, atribuida con fundamentos sólidos a la mano de Pedro de Mena o de su entorno, se alza como el gran referente devocional no solo de la ciudad, sino de toda la comarca de la Subbética. Su rostro, de una belleza melancólica y serena, es el epicentro de la mañana del Sábado Santo.

El catálogo de autores que procesionan por las calles egabrenses es un auténtico quién es quién de la historia del arte español. Encontramos la influencia del círculo de Martínez Montañés en el Señor de la Humildad y Paciencia; las atribuciones a la gubia de Salzillo --o su taller levantino-- en la elegante zancada de Jesús en la Columna y en el misterio de Jesús Preso, de autor anónimo.

La Virgen de la Paz, saliendo de su parroquia. / CÓRDOBA

Mención aparte merece Pablo de Rojas, maestro de maestros y precursor de la escuela granadina, a quien se vincula el Nazareno del Dulce Nombre, una imagen que destila la unción sagrada propia de finales del siglo XVI. Pero Cabra es una ciudad que no vive solo de las rentas de su pasado. El resurgir cofrade de las últimas décadas ha traído a la ciudad firmas de la talla de Antonio Bernal, con el imponente misterio del Descendimiento; Juan Manuel Miñarro, autor de la Oración en el Huerto; Fernando Aguado, con el Traslado al Sepulcro o el valenciano Pío Mollar, con la Expiración. Con 28 cofradías en nómina, la ciudad asegura una renovación constante que mantiene viva la llama de la creación artística.

El cartel de la pasión

La Cuaresma de 2026 se presenta con un nombre propio grabado en el corazón de los feligreses: Nuestro Padre Jesús de las Necesidades. Esta imagen, una de las devociones más profundas y transversales de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, ha sido el epicentro de los actos principales de la Agrupación de Cofradías. Por primera vez en la historia contemporánea de la institución, el Señor de Santo Domingo presidió el vía crucis general el Miércoles de Ceniza.

Tras el rito de la ceniza en los templos de la ciudad, la imagen recorrió las calles de su feligresía en una estampa histórica por la sobriedad y el recogimiento que desprende esta talla y para lo que su hermandad hizo una puesta en escena diferente, buscando marcar un hito en la memoria visual de la corporación y de la ciudad.

La relevancia del Señor de las Necesidades este año se vio refrendada por el cartel oficial de la Semana Santa 2026. La obra, realizada por el reconocido fotógrafo egabrense Mateo Olaya Marín, captura la esencia de la tarde-noche del Miércoles Santo. La imagen de Jesús de las Necesidades, obra dieciochesca de Salvador Gutiérrez de León, destaca por su singular iconografía de Cristo abrazado dulcemente a la cruz y con la que se muestra todo un exponente de ternura y resignación.

Restauración del legado

Uno de los pilares que mantiene la pujanza de la Semana Santa de Cabra es la inversión constante en conservación. Este 2026 es testigo de importantes regresos y procesos de restauración que devuelven el esplendor a piezas que el tiempo y las malas intervenciones habían oscurecido.

Tras meses de meticuloso trabajo en el taller de Luis Peñalba Corpas, el pasado 7 de febrero fue devuelto al culto el Dulce Nombre de Jesús Nazareno, titular de la Hermandad de la Misericordia. La intervención ha sido integral y reveladora: se ha procedido a la limpieza de la policromía original, que permanecía oculta bajo capas de suciedad acumulada y barnices oxidados. Además, se han recuperado falanges en las manos y se ha estrenado una nueva corona de espinas. Mención especial merece la extraordinaria restauración de la peana trono de carrete de Nuestra Señora de la Soledad y Quinta Angustia. Un trabajo ejecutado por el tallista prieguense Rafael Molina Comino.

La Virgen del Buen Fin de la cofradía de los Estudiantes, por el barrio de la Villa. / CÓRDOBA

Esta pieza, realizada originalmente en 1769 por el maestro Francisco Javier Pedrajas, se encontraba en un estado de conservación crítico, con un deterioro que afectaba gravemente a su estabilidad estructural. Gracias al apoyo de la Diputación de Córdoba, se ha recuperado una de las joyas del rococó andaluz. Esta intervención cierra un ciclo de oro para la hermandad, que en los últimos años ha restaurado con éxito su manto procesional, la saya y el paso de palio. La Hermandad del Calvario también ha apostado por la excelencia. Su crucificado, el más antiguo que procesiona en la ciudad (siglo XVI, de autoría anónima), ha sido intervenido por el egabrense Salvador Guzmán para corregir desajustes estructurales provocados por el estrés térmico. Por su parte, el Cristo Yacente del Santo Sepulcro, obra de Cecilio Trujillo del siglo XVIII, regresó recientemente del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico tras una limpieza técnica que permite admirar su singular encarnadura en pasta de madera, una técnica de la época que dota a la imagen de un realismo sobrecogedor.

Los sonidos

Lo que hace verdaderamente única a la Semana Santa de Cabra es su capacidad para resistir la globalización estética o ‘sevillanización’ absoluta. La ciudad ha sabido preservar elementos vernáculos que son auténticos tesoros antropológicos como los añafiles o abejorros, esas trompetas alargadas, de sonido grave y profundo que rompen el silencio justo cuando el paso inicia su levantá. Un sonido atávico que persiste en cofradías como el Nazareno o la Soledad, y que transporta al espectador a una época donde el sonido era el principal lenguaje de la liturgia callejera.

Destaca también la saeta egabrense, que posee una toná propia, una variante melódica diferenciada de las flamencas, que resuena con una fuerza estremecedora en los barrios altos. O la influencia granadina en la carga, y que a diferencia de la carga a costal en Cabra muchas cofradías conservan el modo de llevar los pasos a hombros por dentro, mediante trabajaderas longitudinales, herencia directa de la escuela granadina o los judíos y romanos. Toda una presencia de figuras bíblicas y escuadrones con corazas de orfebrería aporta un colorido y una marcialidad que entronca con las representaciones del teatro sacro del Siglo de Oro.

La Soledad, en la Plaza Aguilar y Eslava. / CÓRDOBA

El varón de los dolores

La labor de investigación también da sus frutos. Gracias a la restauración llevada a cabo por Ana Infante de la Torre, Cabra ha recuperado la iconografía del Cristo de las Penas de la Veracruz. Este misterio alegórico del ‘Varón de Dolores’, de finales del siglo XVII, es una pieza de una rareza iconográfica extrema y que incluye una serie de elementos simbólicos como el Niño con la escalera y la representación del Espíritu Santo.

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Esta recuperación histórica para la iglesia de San Juan Bautista del barrio histórico del Cerro abre la puerta a futuros proyectos para que esta imagen vuelva a formar parte activa de la nómina de procesiones egabrenses.