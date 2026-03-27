Bujalance: Una Semana Santa reconocida por la Junta

Por segundo año consecutivo, la salida de la Muy Antigua y Franciscana Cofradía de la Vera Cruz de su ermita de la Santa Cruz marcará, en letras destacadas, la Semana Santa de Bujalance. Esta querida ermita bujalanceña reluce en todo su esplendor tras recuperarse del incendio sufrido, que destruyó el belén monumental y las bambalinas del paso de la Virgen de la Esperanza y afectó a todo el templo y a los sagrados titulares.

Gracias al esfuerzo de la cofradía, se restauraron las imágenes y el templo y en Navidad se montó de nuevo el belén. Este año, el Jueves Santo, en la estación de penitencia, la Virgen de la Esperanza, la Señora de Bujalance, volverá a lucir con su palio y sus nuevas bambalinas, bordadas por el mismo autor de las perdidas en el incendio, Antonio Villar, que las ha realizado con el mismo diseño. Casi en un solo año, la cofradía de la Vera Cruz ha recuperado todo lo perdido, gracias al esfuerzo de su junta de gobierno y la colaboración de todo el pueblo de Bujalance. En definitiva, es una extraordinaria noticia porque se ha superado esta desgracia y así poder mantener la categoría de la Semana Santa bujalanceña, una fiesta declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía.

Otra noticia destacada es el inminente inicio de las obras para la recuperación de la ermita de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores, que actualmente está cerrada por problemas estructurales. Será necesaria una fuerte inversión para las obras de consolidación y reforma. Para ello se han implicado el ayuntamiento de Bujalance, junto a la Diputación de Córdoba, Obispado, parroquias bujalanceñas y el pueblo de Bujalance. Mientras tanto, la cofradía del Nazareno, que procesiona en la Madrugá del Viernes Santo, saldrá en estación de penitencia de la parroquia de San Francisco.

La Semana Santa de Bujalance es una popular y arraigada manifestación religiosa, con una identidad propia, de gran belleza y tradiciones centenarias cuyo origen se remonta a mediados del siglo XVI, con la primera cofradía, la Vera Cruz, a la que se fueron añadiendo con el tiempo la Soledad de Nuestra Señora y Nuestro Padre Jesús Nazareno. El resto de cofradías llegaron ya en el siglo XX.

Procesión de la Borriquita en el Domingo de Ramos. / CÓRDOBA

En definitiva, se trata de una semana mayor que ha crecido poco a poco a lo largo de la historia y que en la actualidad está mejorándose gracias al esfuerzo de sus cofradías, que incorporan numerosas novedades; al trabajo incansable de la Agrupación de Cofradías, pero sobre todo gracias al papel desempeñado por la mujer y el empuje de la juventud en las cofradías, en conjunción con los veteranos de cada hermandad. Sobre todo, ha crecido el mundo del costal, tanto en hombres como en mujeres, y también de nazarenos y penitentes con cruz o cirio. Pero el papel de la mujer no solo queda en portar los pasos a costal o a hombro, sino que también ocupa puestos de responsabilidad en cofradías, en la presidencia de la Borriquita, el Vía Crucis o la Vera Cruz. Incluso, la Agrupación de Cofradías está comandada por una mujer. Durante todo el año, las cofradías no solamente trabajan para recaudar fondos para poder sacar a la calle sus sagrados titulares, sino que realizan todo tipo de actividades caritativas y evangelizadoras para llevar su fe y devoción al pueblo. Esta importante labor corre a cargo de las siete cofradías de Pasión: Borriquita, Gran Poder, Vía Crucis, Vera Cruz, Padre Jesús, Santo Entierro y Resucitado; junto a las seis de gloria: San Isidro, Milagrosa, Virgen del Carmen, el patrón San Roque, Virgen de la Cabeza y la patrona Inmaculada del Voto, además de la Semana Santa Chiquita y los grupos parroquiales de Fátima y Adoración Nocturna, aglutinados por la Agrupación de Hermandades y Cofradías y la parroquia.

Cuaresma con intensidad

La Cuaresma en Bujalance pretende ser una preparación para la Semana Santa, tanto a nivel personal, como de cofradías y pueblo en general, con la ilusión de ver los desfiles procesionales en las calles de Bujalance. Por ello, estos días están cargados de celebraciones religiosas y culturales. Así, comenzó la Cuaresma con el Miércoles de Ceniza y la misa en la parroquia de San Francisco, seguido del vía crucis por las calles de Bujalance, con la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

A continuación, se han venido sucediendo numerosas celebraciones religiosas, triduos y quinarios, besamanos de los titulares, ensayos de costaleros y de la banda de música Pedro Lavirgen y de tambores y cornetas del Imperio Romano. En el apartado cultural, destaca la presentación del cartel oficial de la Semana Santa bujalanceña, que recoge este año la imagen de Cristo del Gran Poder, obra de Antonio A. Carazo, y el homenaje a la cofrade ejemplar, Balbina Carrasco Manzano, por su importante labor en las cofradías bujalanceñas, Vera Cruz, Padre Jesús, Virgen del Carmen, Inmaculada del Voto, Milagrosa, de la Cabeza, de Fátima y, especialmente, en el Vía Crucis, de la que fue fundadora.

Además, fue pregonera de la patrona Inmaculada del Voto y trabaja de forma incansable en la parroquia como catequista, participando en el coro, en la Adoración Nocturna, Adoración al Santísimo y Consagración al Sagrado Corazón, siempre dispuesta a colaborar en todo, como en el vestidor de Cáritas o con la limpieza de los templos.

Otros actos culturales fueron las presentaciones de los carteles de la Vera Cruz, Gran Poder, Padre Jesús, Semana Santa Chiquita y del Imperio Romano, que presentó su cartel con un concierto de marchas procesionales, junto a la coral Pedro Lavirgen. Además de la publicación de las revistas ‘El Nazareno’, ‘Jueves Santo’ y la revista de la Agrupación de Cofradías ‘Semana Santa’.

También destaca el concierto de Cuaresma en el Teatro Español, a cargo de la Banda de Música y la Coral de la Asociación Músico Cultural Pedro Lavirgen.

En el apartado solidario, se han celebrado la cena del hambre, organizado por Manos Unidas y la comida del cáncer, organizado por la Asociación Española contra el Cáncer de Bujalance.

Finalmente, dos importantes actos ponen el broche final de la Cuaresma en Bujalance, preludio y pórtico de la Semana de Pasión. El primero, en el incomparable marco de la Catedral de la Campiña, la celebración del pregón de la Semana Santa, a cargo de Encarnación Gutiérrez Valera, una mujer muy activa y entregada a la parroquia y a las cofradías bujalanceñas, especialmente a la Archicofradía de la Virgen del Carmen, de la que es presidenta.

Salida procesional de Ntra. Sra. de la Esperanza el Jueves Santo. / CÓRDOBA

El segundo es, además, el pistoletazo de salida, el desfile procesional de la Semana Santa Chiquita durante la mañana del Domingo de Pasión en Bujalance. En la que los más pequeños emularán la Semana Santa con la gracia y simpatía de los niños y orgullo de sus padres, vestidos de nazareno, romano o mantilla, y portando a costal o a hombro, los pasos del Nazareno, Nuestra Señora de la Esperanza, el Cristo de la Buena Muerte, Nuestra Señora de los Dolores y Jesús Resucitado.

El día a día de la pasión

La Semana Santa bujalanceña se abre de par en par del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección. Se estructura en torno a siete cofradías. Comienza con La Borriquita, llevada a costal por mujeres, acompañadas por el Imperio Romano. El Martes Santo, con el Gran Poder, con su paso por las calles estrechas del casco histórico y la entrada en la Catedral de la Campiña.

El Miércoles Santo, de silencio y cruces, junto a los cantos sacros de la Coral Pedro Lavirgen en vía crucis, con el Cristo del Amor y la Misericordia.

El Jueves Santo, la espectacularidad de la Vera Cruz, con sus cuatro pasos de la Santa Cruz, Jesús de la Oración en el Huerto, el Señor Rescatado y la Virgen de la Esperanza, que este año procesiona de nuevo con palio. A la salida se realiza la representación del Prendimiento.

El Viernes Santo, en la Madrugá, Nuestro Padre Jesús y la Virgen de los Dolores, salen de San Francisco, ya que su ermita se encuentra cerrada. El Viernes Santo noche, el Santo Entierro, con el Cristo de la Buena Muerte, el Cristo Yacente y la Soledad, tiene lugar la procesión oficial presidida por la Corporación Municipal.

Cierra la Semana Santa el Domingo de Resurrección, con Jesús Resucitado y la Virgen de la Alegría, entre campanitas de alegría y petaladas a la Virgen.

En el interior de los templos

La Semana Santa también se vive dentro de los templos con gran fervor y devoción. Son días especiales para visitarlos y sumergirse en la espiritualidad, la historia y el arte, donde se viven experiencias únicas de recogimiento y de fe compartida. Es una tradición muy arraigada, que tiene el sentido de acompañar a Jesús en su pasión, reflexionar sobre su sacrificio y agradecer su entrega y su amor. Las celebraciones litúrgicas, presididas por el párroco Francisco Roldán, cuentan con la ayuda inestimable de las religiosas de la Confraternidad Reparadora y la colaboración de cofradías y fieles. Se inicia el recorrido a los templos el Domingo de Ramos con la bendición de las palmas y las ramas de olivo en la Catedral de la Campiña.

De ahí se pasa a la eucaristía en honor al Señor del Gran Poder, en la que la parroquia de San Francisco se ve inundada de nazarenos, penitentes, costaleros y cofrades.

Ntro. Padre Jesús Nazareno en procesión el Viernes Santo (Madrugá). / CÓRDOBA

El Miércoles Santo se vive la eucaristía en honor al Cristo del Amor y la Misericordia, titular de la Hermandad del Santo Vía Crucis, con hermanos vestidos de negro y entre cantos de miserere de la coral Pedro Lavirgen. Llega el Jueves Santo en todo su esplendor y la Catedral de la Campiña se viste de gala para conmemorar el Día del Amor Fraterno y la institución de la eucaristía, con la última cena del Señor y el lavatorio de los pies. Al finalizar, el Santísimo se guarda en el monumento, bellamente adornado con flores.

El Viernes Santo se vive en la Catedral de la Campiña la pasión y muerte de Cristo con la adoración de la cruz.

Con intensidad se celebra la vigilia pascual, se enciende el fuego sagrado, la luz de Cristo y se bendice el agua bautismal. Finalmente, el Domingo de Resurrección se conmemora con gozo y alegría que Cristo ha resucitado, acompañado de la alegría de su Madre.

Novedades de las cofradías

Las cofradías bujalanceñas han estado trabajando con ahínco para que en esta Semana Santa, en los desfiles procesionales, luzcan sus imágenes en sus pasos, con novedades y mejoras. La cofradía de la popular Borriquita lucirá un broche de una rama de olivo bañada en oro y esmaltado y una túnica nueva para procesionar. Además, en la Hermandad del Gran Poder, el Señor ha estrenado una nueva túnica de capilla, sarga burdeos y un broche donado a su ajuar.

También se ha restaurado el camarín de la capilla del Señor. Este año se podrá ver la restauración de las dalmáticas del cuerpo de acólitos. A la antigua mesa del paso se le ha hecho una mejora estructural y ha pasado a ser la nueva parihuela de ensayo de este año, evitando así tener que usar el paso procesional.

Por su parte, la cofradía de la Vera Cruz tiene como novedades el estreno de las bambalinas de la Virgen de la Esperanza, realizadas por Antonio Villar, con el mismo diseño de las destruidas en el incendio y las cartelas plateadas para el paso del Señor de la Oración en el Huerto.

En cuanto a la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, presenta la restauración de la cruz procesional de plata del Nazareno y el estreno de dos candelabros arbóreos para el paso del Cristo y el tapizado de los varales del paso de la Virgen de los Dolores.

Por otro lado, la cofradía del Santo Entierro, presenta la finalización de la candelería y la restauración de la jarras de Nuestra Señora de la Soledad.

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Finalmente, la hermandad del Resucitado tiene como novedad la terminación de las maniguetas y la segunda fase de los candelabros arbóreos del paso de Nuestro Padre Jesús Resucitado.