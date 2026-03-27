Los aniversarios de las cofradías en Córdoba en 2026

Aunque solo sea por puras matemáticas y por la ley de probabilidades, hay mucho que conmemorar en este año 2026. Lo contrario sería lo raro si se tiene en cuenta que el Obispado de Córdoba tiene registrado medio millar de hermandades de penitencia y de gloria en toda la provincia, y que muchas de ellas, además, tienen una historia de siglos de antigüedad en la que atesoran eventos relevantes de sobra merecedores de ser recordados cada pocos años.

Pero una cosa son los fríos números estadísticos y otra cuando es la propia cofradía, «mi» hermandad, la que se embarca en la conmemoración de un aniversario preparando un programa de actos de culto y culturales con tanto rigor como pasión, buscando rendir tributo al devenir de la corporación, poniendo en valor su patrimonio no solo material sino histórico, enseñando a las nuevas generaciones de hermanos y reivindicando a las antiguas de cofrades, además de servir como motivo de autoestima de la entidad, ayudar a estrechar lazos, a fortalecer la hermandad y, sobre todo, invitar a todos los cofrades a mirar al futuro. Que no son pocas cosas.

El Císter

Así, y plenamente conscientes de que algún aniversario que merezca ser nombrado se nos escape, podemos comenzar la relación de las conmemoraciones cofrades en este 2026 con ese medio siglo de existencia de la hermandad del Císter, la cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Sangre en el Desprecio del Pueblo y de Nuestra Señora Reina de los Ángeles y San Juan Evangelista.

50 años después de su fundación, la corporación conserva intacto el sello de Fray Ricardo, quizá el segundo revolucionario de la Semana Santa en el siglo XX tras Martínez Cerrillo, y la frescura de aquellos alumnos de la Salle que fundaron la hermandad en 1976 y que procesionaron por primera vez en 1989, aunque también combinándola con una madurez cofrade incontestable. El Señor de la Sangre se sumaría al cortejo penitencial en 1998 y precisamente esta talla, de Antonio Eslava Rubio (1978), y como gesto de cariño del movimiento cofrade cordobés en general en el aniversario de la hermandad, fue la elegida para la celebración del vía crucis de la Agrupación de Cofradías este año, vivido el pasado 21 de febrero en una espléndida jornada. La ocasión estuvo repleta de símbolos y gestos con los que la hermandad de La Sangre quiso reivindicar su medio siglo de historia. Por ejemplo, con el estreno de una corona de espinas (realizada por Carmen Bernal y José Manuel Sánchez) para hacer más patente esa alusión a la realeza a través del sufrimiento del Señor, o la túnica blanca, un color que se prodiga poco en los nazarenos, pero que no es nuevo en algunas semanas santas ni en el multitudinario vía crucis del Viernes de Dolores, y con el que el Señor de la Sangre evocaba la pureza del Cordero inocente sacrificado para la redención de los hombres.

La Merced

También en 2026 se cumplen 50 años de la bendición de Nuestra Señora de la Merced que tallara en su día Francisco Buiza Fernández para esa hermandad fundada en 1954 con muchos cofrades de la factoría Cepansa. Devotos que se trajeron desde su Barcelona natal este especial cariño que se le tiene a la advocación en la ciudad condal. Los actos del aniversario se extienden desde el pasado 7 de febrero, en el que se presentó en la Diputación el cartel (obra de José Cabrera Lasso de la Vega), hasta finales de octubre, cuando se celebrará una eucaristía de acción de gracias.

Respecto al cartel del aniversario, bajo el título Eterna Merced, muestra una composición triangular presidida por la imagen de Santa María de la Merced sobre un fondo rojo mercedario. La Virgen aparece con la corona de salida y sus atributos más característicos, como el puñal y el escudo de la orden mercedaria.

Presentación de la mejora del palio de la Merced. / CÓRDOBA

Junto al cartel, el acto permitió también adelantar detalles del programa conmemorativo, como un ciclo de conferencias sobre la figura de Santa María de la Merced, así como distintas citas musicales, exposiciones y un pregón extraordinario. Entre los hitos del programa ya ha figurado la restauración y traslado de los bordados del palio, que vuelven a lucir pero ahora sobre un tejido blanco, y que se presentó por todo lo alto el pasado 14 de marzo en su sede canónica.

Al día siguiente, 15 marzo, fue la fecha escogida para el estreno, también en la iglesia de San Antonio de Padua, y a cargo de la banda Tubamirum de Cañete de las Torres, de la marcha Aniversario Mercedario, de la compositora María Jesús Amaro.

En la Sentencia, Gracia y Amparo

Otra imagen mariana, la de Gracia y Amparo de la hermandad de La Sentencia, también cumple medio siglo. La imagen es una obra anónima, olvidada en el tiempo en los sótanos de la iglesia de San Nicolás de la Villa, que rescató Fray Ricardo de Córdoba para que la restaurase Rafael Orti Meléndez-Valdés, y que se incorporó al culto de la hermandad aquel día de su bendición, el 31 de mayo de 1976, tres años antes de su primera salida procesional.

Para conmemorar el aniversario, y bajo el lema Medio siglo confiados a María, la hermandad incluye el estreno de una nueva corona, una ambiciosa obra social en Perú y la presentación de un cartel conmemorativo realizado por Jaime J. Sánchez. También tiene un estreno en esta Semana Santa 2026 cargado de significado, que se presentó el pasado día 21 de marzo en la casa de hermandad: los nuevos varales del paso de palio, que además de su calidad artística suponen un hito más para la reconfiguración del paso en altura y demás dimensiones, más amplio y armonioso, al no estar ya sujeto a las limitaciones que suponía años atrás la salida desde la iglesia de San Nicolás de la Villa. Los varales, con tramos cincelados con decoración vegetal y rematados con una pieza estilizada de ornamentación gallonada, responden al diseño del sevillano Javier de los Reyes, que ejecutó el taller de orfebrería de Ramón León. Toda una iniciativa de peso en torno a la titular mariana, y a la que le seguirán otras, que invita a mirar al futuro desde este 50 aniversario.

En el Resucitado, la Virgen de la Alegría

En la iglesia de Santa Marina también se vive con intensidad en este 2026 los 75 años de la bendición de María Santísima Reina de Nuestra Alegría, que tallara en 1951 Juan Martínez Cerrillo. La celebración ya tuvo como prólogo el pasado 2025 la culminación de la reforma del paso de palio con la incorporación de las bambalinas laterales, con diseño de Rafael de Rueda que ejecutó el bordador ecijano Jesús Rosado. Este 2026 de efemérides también se adelantó un tanto al presentarse el 8 de diciembre, con motivo de la festividad de la Inmaculada, el cartel y el logo del 75º aniversario, obras de Antoine Cas y del hermano Álvaro Bellido Amate, respectivamente.

Otros puntos destacables del programa conmemorativo tuvo como referente el día 8 de marzo, jornada en la que se estrenó la marcha procesional Alegría, ópera prima del compositor cordobés Pablo Jiménez Cosano, y que interpretó la Banda de La Estrella en la histórica iglesia fernandina de Santa Marina.

La culminación del palio de la Virgen de la Alegría, el año pasado, sirvió de preambulo al 75º Aniversario en 2026. / CÓRDOBA

Y un pequeño-gran detalle más: la publicación de una nueva edición del entrañable cómic para colorear Alegría, con el que la hermandad busca acercar la historia de la Virgen a niños de entre 3 y 9 años, especialmente en el propio entorno del barrio de Santa Marina. Una revista para los más pequeños que este año, como no podía ser de otra forma, está dedicado a la titular mariana de la hermandad del Resucitado.

En la Cena, la Esperanza del Valle

Un aniversario más que citar en la ciudad de Córdoba en este 2026: el de los 25 años de la bendición de María Santísima de la Esperanza del Valle, cotitular de la hermandad de la Sagrada Cena, obra de Miguel Ángel González Jurado en 2001.

Como en el anterior caso de la hermandad del Resucitado, también la corporación con sede en Beato Álvaro se adelantó a 2026 para presentar su programa conmemorativo en diciembre de 2025, aprovechando el triduo dedicado a esta advocación esperancista, el 19 de diciembre. Todo ello con la presentación del cartel conmemorativo, al que le seguirán numerosas citas de culto y culturales, entre las que se ha encontrado ya el concierto extraordinario del 28 de febrero de 2026, en la parroquia Beato Álvaro de Córdoba, de la banda Tubamirum y en la que se estrenó la marcha El valle de la fe, compuesta por Antonio Jesús Hernández Carmona y dedicada, cómo no, a la titular de la hermandad de Poniente.

Conferencias, una adoración a Jesús Sacramentado durante 24 horas y una dedicatoria especial del triduo de diciembre de 2026 son otros de los hitos del programa conmemorativo de la hermandad de la Sagrada Cena.

No solamente en el ámbito estricta y exclusivamente cofrade se celebra en este 2026 aniversarios en la ciudad de Córdoba. Esta misma revista dedica todo un capítulo a esos 75 años de la marcha Paloma de Capuchinos compuesta por Francisco Melguizo e instrumentada por Pedro Gámez Laserna en 1951, una pieza clave del acervo musical de la Semana Santa cordobesa y emblema sonoro de la hermandad de la Paz y Esperanza.

En La Rambla

Sin embargo, este 2026 da mucho más de sí en lo que aniversarios se refiere si miramos más allá de la capital, especialmente en una localidad que vive tan intensamente su Semana Santa como es La Rambla.

En esta localidad, los motivos de felicitación se multiplican en una hermandad, la de Nuestra Señora de la Esperanza, que cumple cien años desde la hechura de la titular mariana por el valenciano Venancio Marcos Roch, y que ha sido restaurada en los talleres de Regespa gracias al programa de ayuda de la Diputación para el patrimonio y arte cofrade. En la misma corporación del Miércoles Santo rambleño también ha sido restaurado por los mismos expertos el Santísimo Cristo de la Vera Cruz, obra anónima del siglo XVI, que dejó de procesionar hace unos años precisamente debido a su deterioro.

El centenario de la Esperanaz de La Rambla dio pie a una relevante muestra del Patrimonio histórico y artístico de la cofradía. / CÓRDOBA

El aniversario y el retorno al culto de la Virgen de la Esperanza justifican el extenso programa que ha preparado la hermandad y el cariño que la Agrupación de Cofradías de La Rambla le ha prodigado, por ejemplo, dedicándole el cartel de la Semana Santa 2026, basado en una instantánea del decano de las imágenes procesionales rambleñas, el Cristo de la Vera Cruz, tomada por José Andrés del Río García. O con el pregón de la Semana Santa, particularmente esperancista de la mano del capataz del paso de la Virgen, el también concejal Juan Bautista García Jiménez.

Pero, más aún, los eventos en relación al aniversario de La Esperanza se han prodigado en esta Cuaresma, entre ellos la misa de acción de gracias por el retorno de la imagen tras su restauración o la exposición sobre el patrimonio histórico y artístico de la hermandad que acogió en febrero el salón de plenos del Ayuntamiento. Será el 10 de octubre cuando la Virgen de la Esperanza haga la salida extraordinaria prevista.

Y sin salir de La Rambla, ahí está también la hermandad del Cristo de la Humildad, Santísimo Cristo de la Misericordia, María Santísima de las Angustias y Nuestra Señora de El Calvario, que en 2026 conmemora su medio siglo de existencia, y que tampoco se queda corta en su agenda conmemorativa.

Moriles y Priego

Otro caso es Moriles, que celebra el 125º aniversario de la llegada de la imagen de Jesús Preso y de su primera salida procesional, con un amplio calendario de actos de cultos, sociales y culturales, todo ello bajo el lema Fe y devoción: 125 años con Jesús Preso en Moriles, que ya le fue presentado al obispo, Jesús Fernández, en 2025 junto al programa, que incluye una procesión extraordinaria.

Más aún, la hermandad conmemora este aniversario con un año jubilar que incluye citas como la publicación de un cartel conmemorativo, obra de Felipe Cejas; un pregón extraordinario ya celebrado, que estuvo a cargo de Juan Martos Pineda el 27 de febrero y en el participó una escuadra del Imperio Romano de Puente Genil, o la conferencia de la catedrática de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba, María Soledad Gómez Navarro, sobre las cofradías y hermandades pasionistas como reflejo del Concilio de Trento en la calle, del pasado 13 de marzo.

La imagen de Moriles cumple 125 años de firme devoción. / CÓRDOBA

También en Priego encontramos otro ejemplo de sonada conmemoración, concretamente por parte de la hermandad de La Caridad, la del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de los Desamparados, fundada nada menos que en 1518, pero que comenzó a procesionar en 1976, por lo que el próximo Martes Santo cumplirá medio siglo de su incorporación a los desfiles procesionales de Priego.

E incluso podría hablarse de cierto aniversario civil, que también a esto se prestan las conmemoraciones, como es el caso de Pozoblanco y su Semana Santa, que cumple en 2026 los 25 años desde la Declaración de Interés Turístico Nacional de Andalucía, lo que constituyó un logro fruto del trabajo común que este año se recuerda de manera particular en la localidad de Los Pedroches.

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Baena

De celebración se encuentran también en Baena este año al cumplirse el 25 aniversario de la declaración de la Semana Santa como Fiesta de Interés Turístico Nacional, pero también al conmemorarse el primer centenario de hermandades como la hermandad de María Magdalena, perteneciente a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, y el de la hermandad de San Juan, de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, Santo Cristo del Calvario y Soledad de María Santísima. Ambas hermandades están organizando actos durante este año.