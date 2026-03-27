Aguilar de la Frontera: Pasos, silencio, luz y fe que caminan tras la cruz

Cuando asoma la cruz de guía de la hermandad de la Borriquita, queda atrás un año entero de preparativos discretos. Cientos de horas restadas al descanso y a la familia para que Aguilar de la Frontera vuelva a reconocerse en sus cofradías: desde ese instante, la cruz orienta el recorrido común y marca, por las calles del pueblo, una catequesis viva hecha de culto externo y servicio. Pero el itinerario iniciado en Cuaresma no concluye en la cruz, sino que desemboca en la alegría de la Resurrección.

Y, desde ese momento, Aguilar se engalana para vivir con fe y con alegría el tiempo nuevo que se abre hasta el retorno de la próxima Cuaresma. Es también la ocasión de volver a acercarse a la Virgen María y a Jesús, con el afecto propio hacia una Madre, impregnados de la alegría compartida tras el encuentro con Cristo Resucitado.

En Aguilar de la Frontera, la Semana Santa sostiene un rasgo que ordena la mirada: todas las cofradías atraviesan la misma carrera oficial, una ruta compartida que hace del relato de la Pasión un continuo accesible a vecinos y visitantes.

Variedad y matices

Ese trazado común convive con matices propios: primero, la sentida bendición de Jesús Nazareno el Viernes de Dolores. Después, la mañana del Domingo de Ramos abre con la Entrada en Jerusalén; al caer la tarde, Oración y Rosario toman el testigo con cadencia sobria. El Lunes Santo, Caridad enseña una penitencia austera; el Martes, Preso y Desamparados suman consuelo y firmeza. Miércoles y Jueves destacan por singularidades aguilarenses: Jesús Caído y la Virgen de la Paz ascienden a la Torre del Reloj, y en la ciudad mantiene la Visita a los Sagrarios, tradición que concentra el sentido del día.

La Veracruz, columna vertebral histórica, aporta la hondura de sus titulares; y la Madrugá, con Expiración y Angustias, fija la pauta del silencio. Entre medias, Esperanza y Amor y Humildad procesionan con solemnidad y emoción. El Viernes por la mañana se reconoce en el Nazareno, su Centuria Romana y el Sermón del Paso, con la Amargura acompañando; la tarde ensambla Salud y Piedad antes de los ritos finales: Sepulcro con su Descendimiento, los Dolores y la Soledad. El Domingo, Resucitado y Antigua sellan el primer cierre del ciclo.

La Borriquita, de Juan Martínez Cerrillo. / CÓRDOBA

La Semana Santa de Aguilar se vive en la calle y se reconoce en su trayectoria. Declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía, resume siglos de tradición que dejan un poso común. Hermandades con raíces en el siglo XVI, una carrera oficial consolidada en el XIX y el paso histórico por templos como el Carmen, el Soterraño, el Hospital, las Descalzas o la Veracruz han modelado un esquema que aún hoy permite seguir la Pasión como un relato ordenado y compartido. Esa continuidad patrimonial, asumida con naturalidad por el pueblo, es la base sobre la que se construye cada edición.

Los carteles de 2026 refuerzan la continuidad, ya que tienen como protagonistas a Nuestro Padre Jesús del Calvario y a Nuestra Señora de los Remedios Coronada, titulares de la Veracruz. Su presentación, celebrada en enero, acompañó el nombramiento del cofrade de honor.

Patrimonio, palabra y tribuna

Este año, la Semana Santa llega con un puñado de certezas y estrenos. La zona de tribuna, junto al Llanito de las Descalzas, se presenta remozada y engalanada, reforzando ese punto neurálgico donde el sacerdote eleva la oración y las cofradías formalizan su estación de penitencia. El pregón de la Semana Santa lo pronunció María del Carmen Berenguer López, presentada por su hija Rocío, una voz con biografía cofrade que subrayó la aportación de tantas mujeres. En abril, las Glorias serán anunciadas por María Mercedes García Romero.

La exposición ‘Tras las huellas de san Nicolás’, en el Espacio Museístico Ipagro es un hilo cultural que invita a un recorrido por el siglo XIX permite contextualizar la figura de San Nicolás María Alberca -canonizado en octubre de 2024- y entender cómo la piedad popular del entorno aguilarense modeló una biografía que hoy se propone como referencia. La muestra, abierta hasta el 7 de junio, actúa como puente entre Cuaresma, Pascua y el tiempo de Glorias.

El reconocimiento del Cofrade de Honor 2026 recae en Antonio Pérez Cruz, por una vida al servicio de las hermandades. En el apartado patrimonial, tres restauraciones devuelven su mejor versión a la calle: Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestro Padre Jesús Ecce Homo (Preso) y el Señor de las Angustias. Además, el Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Esperanza conformarán por primera vez un único misterio, un ‘Stabat Mater’ que une lo que antes procesionaba por separado. Varias cofradías -Borriquita y Palma, Oración y Rosario, Paz- avanzan en sus casas de hermandad, pensadas para custodiar enseres y propiciar convivencia.

La Virgen de los Desamparados procesiona el Martes Santo y es de Romero Tena. / CÓRDOBA

El calendario de efemérides suma hitos: Jesús Caído cumple 150 años; la Congregación de los Dolores conmemora 125; y Amargura y Antigua cierran su centenario, con salidas extraordinarias entre septiembre y octubre. La coordinación con el Ayuntamiento y la Policía Local mantiene la accesibilidad del centro gracias al cierre del tráfico en la carrera oficial; y el impulso en redes sociales y web favorece la difusión y el conocimiento de las tradiciones, con la vista puesta en la juventud, la formación y la caridad.

Un mapa de escenas

Más que estar pendientes de horarios, en Aguilar se coleccionan imágenes. La Borriquita abre la semana con una sonrisa; la Oración pasea su huerto interior; el Cautivo propone sobriedad; el Preso pone rostro a la palabra ‘Ecce Homo’. El Caído concentra el esfuerzo compartido; la Paz aporta un respiro blanco; la Veracruz recuerda siglos; la Expiración dibuja una quietud antigua; las Angustias abrazan con elegancia dieciochesca.

El Nazareno, con su centuria y su sermón, es columna del Viernes, y la Amargura borda color sobre el aire. Salud y Piedad cincelan la tarde; el Sepulcro, con su ropón de colas, marca gravedad; los Dolores hacen curva de oración; y la Soledad acompasa la última luz. El Resucitado despeja la duda y la Antigua pone acento mariano a la alegría. La común carrera oficial ordena el relato; y las salidas puntuales -la subida a la Torre del Reloj o el paso por San José- añaden perspectiva. Mirar, escuchar y andar es el método que exalta la belleza de la Semana Santa aguilarense.

Semana Santa Chiquita y más

El Domingo de Misericordia (12 de abril) llega la Semana Santa Chiquita: más de 500 niños y niñas, 24 pasos y varios vía crucis en formato reducido… una catequesis en movimiento que condensa la Pasión completa y una cantera que asegura relevo y pertenencia. Tras ese evento infantil, el calendario continúa con una larga lista de fechas en el calendario sacro de 2026: Fátima, la Virgen de la Cabeza, María Auxiliadora, Corpus Christi (con calles engalanadas y altares); Sagrado Corazón, Perpetuo Socorro, San Nicolás Alberca, la Virgen del Carmen, San Roque, la Patrona Santa María del Soterraño, la Medalla Milagrosa y la Romería de los Remedios. Son estaciones de una misma biografía: devoción, barrio, música y oficios.

En lo organizativo, la Agrupación de Hermandades y Cofradías, en coordinación con Ayuntamiento y Policía Local, mantiene un plan que despeja de tráfico y facilita el tránsito peatonal y la seguridad. La tribuna se consolida como referencia para el rezo y la entrega formal de cada cofradía, con presencia del sacerdote, representantes institucionales y entidades vinculadas a la vida parroquial.

El Martes Santo procesiona nuestro Padre Jesús Ecce-Homo, una imagen de Jesús Preso del siglo XVII atribuida a Alonso Mena. / CÓRDOBA

La identidad sonora también diferencia a Aguilar: formaciones locales trabajan todo el año para este momento. La Centuria Romana de Nuestro Padre Jesús Nazareno acompaña los compases históricos del Viernes; la Banda de Cornetas y Tambores Maestro Valero sostiene distintas jornadas; la Agrupación Musical Santa Cecilia y la Banda Municipal Sebastián Valero completan un mapa musical que se ensancha con bandas invitadas. El resultado es un repertorio que alterna marcha clásica y repertorio contemporáneo, siempre al servicio del paso y del cortejo.

En el horizonte inmediato, la actual junta de gobierno de la Agrupación concluye su mandato en junio: unas elecciones trazarán la nueva hoja de ruta con objetivos explícitos -mejoras en la zona de tribuna (vallas y sillas para quien las necesite), proyección exterior de la labor cofrade, y atención sostenida a juventud, formación y caridad-. Son líneas de trabajo pensadas para reforzar lo que ya funciona y afrontar los desafíos de una tradición en crecimiento.

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Y así, cuando la cruz de guía vuelva a aparecer y los sones de las bandas conquisten otra vez las calles, Aguilar de la Frontera renovará su manera de decir quién es. Cada paso, cada esquina y cada silencio hablarán del esfuerzo de un pueblo que convierte tradición en vida. La invitación está abierta: caminar la carrera oficial, descubrir la tribuna renovada, dejarse abrazar por sus imágenes y respirar, entre incienso y memoria, la Semana Santa de 2026. Una ocasión para sentir Aguilar tal como es: cercana, devota, luminosa y dispuesta a compartir su historia con quien venga a vivirla.