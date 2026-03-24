La norma de 2017 que cambió la Semana Santa de Córdoba: todas las hermandades deben entrar en la Mezquita-Catedral

Han pasado casi 10 años de uno de los cambios más importantes que ha vivido la Semana Santa de Córdoba. El cambio estructural de 2017 marcó un antes y un después en la organización de los desfiles procesionales.

Los más jóvenes quizás no lo recuerden, pero la carrera oficial no siempre ha estado en el entorno de la Mezquita-Catedral. Fue hace una década cuando la Agrupación de Hermandades y Cofradías aprobó el cambio que llevó el culmen de la estación de penitencia a este eje monumental.

De las Tendillas al corazón histórico

Antes de 2017, la carrera oficial transcurría principalmente por la plaza de las Tendillas y la calle Claudio Marcelo. Aunque céntrico, este recorrido no reflejaba plenamente la dimensión religiosa de la Semana Santa ni aprovechaba el valor monumental del centro histórico.

El cambio aprobado por la Agrupación de Cofradías supuso desplazar el itinerario al entorno de la Mezquita-Catedral. Con ello, se buscó centralizar la Semana Santa en el monumento más importante de la ciudad y en el principal templo religioso de la diócesis, reforzando la experiencia religiosa y estética de las procesiones.

Público en la carrera oficial. / Córdoba

El traslado obtuvo el respaldo mayoritario de las hermandades. Desde 2017, todas las cofradías realizan la estación de penitencia en el entorno de la Catedral, con excepciones puntuales en el recorrido permitidas por motivos logísticos o de organización, pero siempre respetando la norma general.

Semana Santa 2026

En 2026, un total de 38 hermandades recorrerán las calles de Córdoba siguiendo el mismo esquema que se practica desde hace ya casi 10 años, un esquema que garantiza que cada procesión tenga lugar en el corazón monumental de la ciudad.

El traslado de la carrera oficial reforzó, de alguna forma, el valor religioso de la Semana Santa cordobesa al llevar a las hermandades a la Catedral. No menos importante es que las cofradías puedan procesionar con sus imágenes por el monumento más destacado de la capital.

Noticias relacionadas

Este año, además, se estrena el nuevo estatuto, aprobado por la Agrupación de Hermandades en diciembre del año pasado. Entre las principales novedades está la eliminación del derecho a veto por parte de la asamblea para el ingreso de nuevas hermandades, con nuevos requisitos para la incorporación de cualquier hermandad. Otro de los criterios que recogen los nuevos estatutos es que las hermandades no podrán utilizar la Mezquita-Catedral como punto de salida ni como final de su recorrido procesional.