Semana Santa de Córdoba 2026
Guía del Viernes Santo en Córdoba: itinerarios, hermandades y horarios
La Soledad, la Expiración, el Descendimiento, la Conversión, los Dolores y el Santo Sepulcro cierran los días grandes de la Semana Santa de Córdoba
La Semana Santa de Córdoba, que tendrá su epílogo el Domingo de Resurrección, cierra sus días grandes con el Viernes Santo y sus estampas de siempre: la Expiración en San Pablo, los Dolores por la plaza de Capuchinos o el Descendimiento que volverá a cruzar el Campo de la Verdad. Además, la Soledady La Conversión se suman a una jornada que cerrará la hermandad del Santo Sepulcro en la iglesia de la Compañía. Antes, por la mañana, se celebrará el Vía Crucis de la hermandad de la Caridad.
En esta guía tienes todas las claves para disfrutar el esplendor del Viernes Santo de Córdoba: las hermandades, los itinerarios y el horario.
Santo Sepulcro
Hermandad de la Inmaculada Concepción y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Señor Jesucristo del Santo Sepulcro y Nuestra Señora del Desconsuelo en su Soledad
Es continuadora de la antigua hermandad de la Inmaculada Concepción y la del Santo Sepulcro, una fundada en el siglo XV por los escribanos públicos de la ciudad, y otra en el XVI en el convento del Carmen de Puerta Nueva. En 1837 aparece trasladada a la iglesia de La Compañía, revitalizándose en los años treinta del siglo XX, y disuelta en 1973. Un año más tarde es fundada por un grupo de jóvenes, que configura su aspecto actual. Realiza estación de penitencia por el interior de la Santa Iglesia Catedral desde 1986, incorporándose al cortejo penitencial la Virgen del Desconsuelo en el año 1995.
Pasos
- Nuestro Señor Jesucristo del Santo Sepulcro
Autor: anónimo (siglo XVII).
Capataz: Luis Miguel Carrión ‘Curro’.
Música: trío de capilla Sabit.
- Nuestra Señora del Desconsuelo en su Soledad
Autor: Luis Álvarez Duarte (1976).
Capataz: Luis Miguel Carrión ‘Curro’.
Música: Agrupación coral polifónica Cantabile.
Datos
Fundación: 1699.
Parroquia: Salvador y Santo Domingo de Silos (La Compañía).
Nazarenos: 190.
Hermano mayor: Alfonso Orti Baquerizo.
Curiosidad: la hermandad del Sepulcro entrará este año la primera en carrera oficial tras llegar a un acuerdo con el resto de hermandades de la jornada.
Lugar para la foto: la salida de la cofradía de la iglesia de la Compañía.
Instagram: @santosepulcro
La Soledad
Franciscana Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos de la Santa Cruz en el Monte Calvario y María Santísima de la Soledad
La cofradía de la Soledad se funda en 1975 por un grupo de jóvenes cofrades en la parroquia de San Miguel. En 1976 se traslada a la parroquia de Santiago. Realizó su primera salida procesional en 1978. Tras un incendio en la parroquia de Santiago en 1979, se traslada al convento de Santa Cruz (Santa Gema), pasa algunos años en San Pedro, para, tras el cierre de esta, volver al convento de Santa Cruz hasta el año 1991, cuando vuelve a su sede canónica en la parroquia de Santiago. En 2019 se aprueba el traslado de sede a la parroquia de Santa María de Guadalupe.
Pasos
- María Santísima en su Soledad
Autor: Luis Álvarez Duarte (1975).
Capataz: Carlos Lara Luque.
Música: BM Ntra. Sra. de la Estrella.
Datos
Fundación: 1975.
Parroquia: Santa María de Guadalupe.
Nazarenos: 114.
Hermano mayor: Enrique Ruiz Flores.
Curiosidad: la hermandad lidera una obra social centrada en el proyecto Casa Franciscana del niño (Fanciullo) de Belén, una casa de acogida diurna en la ciudad de Belén destinada a niños de familias vulnerables.
Lugar para la foto: la salida de su parroquia.
Instagram: @sfranciscana
La Expiración
Real, Venerable e Ilustre Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Expiración, María Santísima del Silencio y Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos Coronada y San Antonio María Claret
Fundada en el segundo tercio del siglo XVIII en la actual parroquia de San Francisco y San Eulogio de la Axerquía. En 1918 se reorganiza en la iglesia de San Pablo, donde comienza su etapa actual, conociéndose en los años cuarenta como la de los Estudiantes debido a su relación con el mundo estudiantil. En 1973 se bendice la Virgen del Rosario y un año más tarde el Cristo es llevado por la primera cuadrilla de hermanos costaleros de la ciudad. El 31 de octubre de 1993, el obispo Infantes Florido corona canónicamente a Nuestra Señora del Rosario.
Pasos
- Santísimo Cristo de la Expiración
Autor: anónimo (siglo XVII).
Capataz: Ángel Carrero.
Música: Capilla Musical Ars Sacra de Écija (Sevilla).
- Nuestra Señora del Rosario Coronada
Autor: Luis Álvarez Duarte (1973).
Capataz: Juan Carlos Vidal.
Música: BM Nuestra Señora del Carmen de Villalba del Alcor (Huelva).
Datos
Fundación: siglo XVII, refundada en 1918.
Sede: iglesia de San Pablo.
Nazarenos: 233.
Hermano mayor: Rafael Infantes.
Curiosidad: en el año 1975 la hermandad de la Expiración creó la primera cuadrilla de hermanos costaleros de la Semana Santa de Córdoba.
Lugar para la foto: la puerta de la iglesia de San Pablo.
Instagram: @h_expiracion
El Descendimiento
Primitiva y muy Antigua Hermandad del Santísimo Cristo del Descendimiento, María Santísima del Refugio, San Juan Evangelista y Nuestra Señora del Buen Fin
La hermandad del Descendimiento tiene sus orígenes en la del Santísimo Cristo de las Ánimas, desapareciendo en 1890. La actual cofradía se funda en la feligresía del Campo de la Verdad en 1937. Hace su primera salida procesional el Jueves Santo del año siguiente con la imagen del Cristo del Descendimiento encargado al reconocido escultor valenciano Amadeo Ruiz Olmos. En 1985 se incorpora a la hermandad la talla de la Virgen del Buen Fin, que sale por primera vez bajo palio en la Semana Santa de 1987.
Pasos
- Santísimo Cristo del Descendimiento
Autor: Amadeo Ruiz Olmos (1938).
Capataz: David Arce.
Música: BCT Caído Fuensanta de Córdoba.
- Nuestra Señora del Buen Fin
Autor: Manuel Hernández León (1979).
Capataz: David Arce.
Música: BM El Saucejo (Sevilla).
Datos
Fundación: 1937.
Parroquia: San José y Espíritu Santo.
Nazarenos: 202.
Hermano mayor: Manuel Millán Díaz.
Estreno: la marcha 'María del Buen Fin', compuesta por Jesús Joaquín Espinosa de los Monteros y dedicada a la titular mariana de la cofradía.
Lugar para la foto: el Puente Romano.
Instagram: @descendimientocordoba
La Conversión
Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Oración y la Caridad en la Conversión del Buen Ladrón, María Santísima de Salud y Consuelo y Nuestra Señora del Rosario
La hermandad de la Conversión comenzó su actividad a principios del año 2000 y hasta el año 2019 procesionó al Santísimo Cristo de la Oración y Caridad, en la tarde del Sábado de Pasión, por el propio barrio de las Electromecánicas, así como por Miralbaida y el Parque Azahara. En el año 2017, el obispo de Córdoba aprueba los estatutos definitivos de la corporación y, en 2020, el pleno extraordinario de la sección de Penitencia de la Agrupación de Cofradías de la ciudad aprueba la incorporación de la joven hermandad a la carrera oficial de la Semana Santa, anunciando que procesionaría el Viernes Santo.
Pasos
- Santísimo Cristo de la Oración y Caridad
Autor: P. García Velasco (2016).
Capataz: Enrique Garrido.
Música: AM Jesús de la Redención.
Datos
Fundación: 2004.
Parroquia: Nuestra Señora del Rosario.
Nazarenos: 105.
Hermano mayor: Francisco Javier Fernández Perea.
Curiosidad: la hermandad tiene como cotitular a la Virgen de la Salud y Consuelo obra del imaginero Juan Martínez Cerrillo que aún no procesiona.
Lugar para la foto: el entorno de los jardines de Vallellano.
Instagram: @laconversionoficial
Los Dolores
Real, Venerable e Ilustre Hermandad Servita de Nuestra Señora de los Dolores Coronada y del Santísimo Cristo de la Clemencia
Fundada en 1699, recoge la multisecular devoción cordobesa de los dolores de María. En 1717 ya se documenta su presencia en la Semana Santa de Córdoba. En 1939 se incorpora a la hermandad como titular el Cristo de la Clemencia, obra de Amadeo Ruiz Olmos. Auspiciado por la devoción de Córdoba hacia su Señora, fue el 9 de mayo de 1965 cuando, tras siglos de devoción a los siete dolores de María, se coronó canónicamente la Virgen de los Dolores por el cardenal Bueno Monreal, siendo la primera imagen de nuestra ciudad en recibir tal distinción.
Pasos
- Santísimo Cristo de la Clemencia
Autor: Amadeo Ruiz Olmos (1939).
Capataz: Francisco Ávalos.
Música: BCT Esencia de Sevilla.
- Nuestra Señora de los Dolores Coronada
Autor: Juan Prieto (1719).
Capataz: familia Alarcón.
Música: Banda Sinfónica Municipal de Dos Torres (Córdoba).
Datos
Fundación: 1699.
Sede: Santuario de Nuestra Señora de los Dolores.
Nazarenos: 290.
Hermano mayor: José María Herrero.
Curiosidad: la hermandad colabora asiduamente con la residencia de ancianos de Nuestra Señora de los Dolores.
Lugar para la foto: la plaza de las Doblas.
Instagram: @hdadlosdolores
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