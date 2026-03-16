Guía del Miércoles Santo en Córdoba: hermandades, horarios e itinerarios

Con la salida de la hermandad del Perdón en la estrechez de la Judería cordobesa dará comienzo el Miércoles Santo, una jornada que volverá a dejar estampas como la salida del Cristo de la Piedad en el barrio de Las Palmeras o el andar de la hermandad del Calvario por San Lorenzo. Casi a la par, la plaza de Capuchinos estará expectante para ver a la Virgen de la Paz, mientras que por la plaza de San Pedro cruzará la hermandad de la Misericordiay el popular barrio de San Basilio volverá a recibir a Jesús de la Pasión.

En esta guía tienes todas las claves para disfrutar el esplendor del Miércoles Santo de Córdoba: las hermandades, los itinerarios y el horario.

Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Perdón ante Anás, María Santísima del Rocío y Lágrimas y San Miguel Arcángel

En 1990 un grupo de cofrades se reúne para fundar lo que hoy es la cofradía del Perdón. Su primera sede canónica fue la parroquia de San Miguel, de donde fue trasladada a la parroquia de San Juan y Todos Los Santos (La Trinidad) y después a la iglesia de San Roque (Buen Pastor). En 1990 se bendice la Virgen del Rocío y en 1994 el Señor del Perdón. En 1996 realiza su primera estación de penitencia, uniéndose al cortejo penitencial la imagen de la Virgen del Rocío y Lágrimas en el año 2000.

Pasos Nuestro Padre Jesús del Perdón Autor: Francisco Romero Zafra (1994). Capataz: Luis Miguel Carrión «Curro». Música: BCT Coronación de Espinas de Córdoba. María Santísima del Rocío y Lágrimas Autor: Francisco Romero Zafra (1990). Capataz: Luis Miguel Carrión «Curro».. Música: BM Tubamirum de Cañete de las Torres (Córdoba).

Datos Fundación: 1990. Sede: iglesia de San Roque. Nazarenos: 249. Hermano mayor: Jesús Campos Villalón. Curiosidad: el Señor del Perdón y la Virgen del Rocío y Lágrimas reciben culto en la parroquia de la Trinidad se trasladan al Buen Pastor para salir el Miércoles Santo. Lugar para la foto: la estrechez de las calles de la Judería cordobesa. Instagram: @hdadperdoncordoba

Itinerarios del Miércoles Santo en Córdoba. / CÓRDOBA

Pontificia, Real, Venerable e Ilustre Hermandad Franciscana y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia y María Santísima de la Paz y Esperanza

Los inicios fundacionales se encuentran en la desaparecida ermita de San Juan de Letrán, donde un grupo de jóvenes cofrades se reunió en 1939 en torno a una antigua imagen, bajo la advocación de Humildad y Paciencia (hoy en San Lorenzo), encargándose ese mismo día a Juan Martínez Cerrillo la imagen de la Virgen de la Paz. La cofradía hace su primera estación de penitencia el Domingo de Ramos de 1941. En 1943 se bendice la imagen del Señor de la Humildad y Paciencia, uniéndose al cortejo procesional.

Pasos Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia Autor: Juan Martínez Cerrillo (1943). Capataz: Vicente Mengual. Música: BCT Nuestra Señora de la Salud de Córdoba. María Santísima de la Paz y Esperanza Coronada Autor: Juan Martínez Cerrillo (1939). Capataz: Rafael Giraldo Abad. Música: BM de Arahal (Sevilla).

Datos Fundación: 1939. Sede: iglesia conventual del Santo Ángel (Capuchinos). Nazarenos: 488. Hermano mayor: Julio Mifsut Ferrer de Couto. Curiosidad: la hermandad trabaja en la renovación de todo el guion procesional este año esta previsto estrenar el Senatus. Lugar para la foto: la plaza de Capuchinos a la salida de la hermandad. Instagram: @hdadpazyesperanza

Ilustre, Piadosa y Secular Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos de la Vía Sacra de Nuestro Padre Jesús del Calvario, Nuestra Señora del Mayor Dolor y San Lorenzo Mártir

En la parroquia de San Lorenzo, desde 1722, año de su fundación, se establecía como regla el rezo del vía crucis todos los viernes y festivos. Realiza una procesión desde la iglesia hasta un calvario, situado en el Marrubial, alcanzando gran esplendor en el siglo XVIII. Fue decayendo en el siglo XIX hasta casi desaparecer. En 1918 se revitaliza y, en 1945, la hermandad encarga a Castillo Ariza y Díaz Jiménez la imagen de la actual titular mariana de la cofradía. Realiza su primera salida procesional en la Semana Santa de 1981.

Pasos Nuestro Padre Jesús del Calvario Autor: Fray Juan de la Concepción (1724). Capataz: Jesús Ortigosa Brun. Música: BCT Nuestro Padre Jesús Nazareno de Arahal (Sevilla). Nuestra Señora del Mayor Dolor Autor: Antonio Castilla Ariza y Francisco Díaz Jiménez (1945). Capataz: Jesús Ortigosa Brun. Música: BM Nuestra Señora de los Ángeles de Granada.

Datos Fundación: 1722. Parroquia: San Lorenzo. Nazarenos: 200. Hermano mayor: Juan Hinojosa Luque. Curiosidades: la hermandad pone en marcha todos los años por Navidad una muestra de dulces conventuales. Lugar para la foto: la plaza de San Lorenzo a la salida de la cofradía. Instagram: @hdadelcalvario

Horarios del Miércoles Santo en Córdoba. / CÓRDOBA

Piadosa Hermandad del Santísimo Sacramento, Santos Mártires de Córdoba y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de las Lágrimas en su Desamparo

La cofradía de la Misericordia tiene su origen en 1937, cuando un grupo de cofrades liderados por Francisco de Sales Melguizo Fernández la pone en marcha para dar culto a la imagen de un antiguo Crucificado que se veneraba en la iglesia de la Magdalena. En 1950 se une como cotitular la imagen de Nuestra Señora de las Lágrimas. En el año 2000 se fusiona con la hermandad del Santísimo Sacramento y Santos Mártires de Córdoba.

Pasos Santísimo Cristo de la Misericordia Autor: anónimo (finales del siglo XVI). Capataz: Enrique Garrido Montero. Música: BCT Caído Fuensanta de Córdoba. Nuestra Señora de las Lágrimas en su Desamparo Autor: anónimo (final del siglo XVII). Capataz: Enrique Garrido Montero. Música: BM María Santísima de la Esperanza de Córdoba.

Datos Fundación: 1937. Parroquia: San Pedro. Nazarenos: 308. Hermano mayor: Francisco Linares Moreno. Curiosidades: la hermandad está celebrando un Año Jubilar concedido por el Papa León XIV para conmemorar el 450 aniversario del hallazgo de las reliquias de los Mártires. Lugar para la foto: la vuelta de la cofradía por la calle Lineros. Instagram: @hdad.misericordia

Muy Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Pasión, María Santísima del Amor y San Juan Evangelista

Fue fundada en 1939 en la iglesia de Nuestra Señora de la Paz (San Basilio) por un grupo de feligreses, en su mayoría vinculados a la hermandad del Tránsito, aprobándose sus primeros estatutos ese mismo año. Su primera estación de penitencia la hace en 1941 solo el paso del Señor de Pasión. En 1949 se incorpora al cortejo el paso de María Santísima del Amor y San Juan Evangelista. La hermandad también ha mantenido una estrecha relación con el Cuerpo Superior de Policía, que es Hermano Mayor Honorario.

Pasos Nuestro Padre Jesús de la Pasión Autor: anónimo (siglo XVII). Capataz: Félix Pelayo Orozco. Música: AM Santo Tomás de Villanueva de Ciudad Real. María Santísima del Amor Autor: anónimo (siglo XVII). Capataz: José Alberto Roldán Sánchez. Música: BM Amueci de Écija (Sevilla).

Datos Fundación: 1939. Parroquia: Nuestra Señora de la Paz (San Basilio). Nazarenos: 198. Hermano mayor: Manuel Díaz Ordóñez. Curiosidad: la cofradía ha estrenado recientemente nueva casa de hermandad, situada en la avenida Conde de Vallellano, 21. Lugar para la foto: el barrio de San Basilio. Instagram: @hdadpasioncordoba

Claretiana Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo de la Piedad y María Santísima de Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra

La cofradía de Las Palmeras se funda el 21 de marzo de 1972 en la parroquia de San Antonio María Claret. En sus primeros años la cofradía hace estación de penitencia por la barriada de Las Palmeras cada Martes Santo. En 2011 estaba prevista su primera llegada a la carrera oficial, pero fue suspendida por causa de la lluvia. El 19 de febrero de 2023 se bendice la nueva imagen del Cristo de la Piedad, obra del imaginero cordobés Antonio Bernal. La cofradía procesiona por primera vez con la imagen en la Semana Santa de ese mismo año.

Pasos Santo Cristo de la Piedad Autor: Antonio Bernal (2023). Capataz: Rafael Díaz. Música: BCT Cristo de la Expiración de Quesada (Jaén).