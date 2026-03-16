Domingo de Resurrección en Córdoba: itinerario y horarios

Tras un Sábado de Gloria de espera, este Domingo de Resurrección, Santa Marina volverá de nuevo a ser testigo de la Resurrección del Señor en la Semana Santa de Córdoba.

El Resucitado

Real e Ilustre Hermandad de Nuestro Señor Resucitado, María Santísima Reina de Nuestra Alegría y Nuestra Señora de la Luz Madre de la Juventud.

La cofradía está documentada desde finales del siglo XVI en la parroquia de Santa Marina, si bien, como ocurre con muchas otras corporaciones, languidece en el siglo XIX. Es en 1927 cuando se reorganiza, convirtiéndose en la hermandad propia del popular barrio de Santa Marina. En 1944 realizó su primera estación de penitencia. En 1951, la hermandad encargó al imaginero Juan Martínez Cerrillo la imagen de Nuestra Señora de la Alegría, uniéndose al cortejo de la mañana de Resurrección. En 1988, la hermandad encargó una nueva imagen del Señor Resucitado al imaginero Juan Manuel Miñarro.

Pasos Nuestro Señor Resucitado Autor: Juan Manuel Miñarro (1989). Capataz: Juan Luis Berrocal. Música: AM Cristo de Gracia de Córdoba. María Santísima Reina de Nuestra Alegría Autor: Juan Martínez Cerrillo (1951). Capataz: Raúl Casares. Música: BM Nuestra Señora de la Estrella de Córdoba.

Fundación: 1927. Parroquia: Santa Marina de Aguas Santas. Nazarenos: 207. Hermano mayor: Francisco Mora Sánchez. Estreno: la marcha 'Alegría', obra de Pablo Jiménez, escrita con motivo del 75 aniversario de la bendición de la Virgen de la Alegría que se celebra este año. Lugar para la foto: plaza de Santa Marina. Instagram: @ResucitadoCordoba

La Virgen de la Alegría tras su salida de Santa Marina / A.J.González

Itinerario: salida (9.30), Plaza del Conde de Priego (9.40), Pasaje de la Estrella (9.50), Plaza Ruiz de Alda (10.00), Alfaros (10.10), Capitulares (10.40), Diario Córdoba (10.50), San Fernando (11.00), Cruz del Rastro (11.30), Ronda de Isasa (11.40), entrada en carrera oficial (11.50), Triunfo (12.00), Torrijos (12.10), Puerta del Perdón (12.20), Puerta de las Cofradías (12.30), Santa Iglesia Catedral (12.40), salida de carrera oficial por la Puerta del Perdón (12.55), Judería (13.00), Deanes (13.10), Conde y Luque (13.20), Blanco Belmonte (13.30), Ángel de Saavedra (13.40), Plaza de la Compañía (13.50), Conde de Cárdenas (14.00), María Cristina (14.10), Claudio Marcelo (14.20), Alfaros (14.30), plaza del Conde Priego (15.00), entrada (15.15).