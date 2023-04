Historias del costal que contar

«¿Hablar? A mí lo que me gusta es que el costalero esté calladito», decía ya en el 2010 en una entrevista a Diario CÓRDOBA el capataz de capataces Luis Miguel Carrión Curro, cuando por entonces solo dirigía a 400 hombres en sus cuadrillas. Esta Semana Santa manda a unos 900. Sin embargo, aunque los costaleros suelen ser parcos en palabras y prefieren hablar con su esfuerzo, salvo con algunas de las dedicatorias más apasionadas del mundo, eso no quita que haya mucho que decir sobre el mundo del costal en Córdoba. Y si no, que se lo pregunten a Jesús Peña, que ayer cumplió 40 años bajo el paso de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, el más veterano de sus costaleros. De hecho, ya era el más veterano en ese paso hace 20 años. Hablar con él ayer, apenas tres horas antes de volver a calarse el costal, y pese a los nervios que visiblemente ya le condicionaban, era todo un lujo, un privilegio que permite hacer un recorrido no solo por esas cuatro década de una historia personal, también para analizar la evolución de las cuadrillas en Córdoba.

En el principio fue Rafael Para ello habría que empezar, como otras tantas cosas de la actual Semana Santa cordobesa, en Sevilla. Concretamente en 1974. Por entonces un grupo de cofrade cordobeses viajaron para encontrar asombrados la primera cuadrilla de hermanos costaleros de aquella ciudad, la de la hermandad de Los Estudiantes. «Rafalito, ¿tú crees que podemos hacer ésto en Córdoba? Le preguntó el entonces hermano de La Expiración, Rafael Zafra, a Rafael Muñoz. Y como éste le dijo que «sí», pues... hasta ahora. El caso es que en 1975 Córdoba estrenó con La Expiración su primera cuadrilla de hermanos costaleros. Cuatro décadas después solo Ánimas sale a ruedas, siendo El Rescatado la última hermandad en incorporar hermanos costaleros. Fue en 1997. Pero volvamos a aquellos años en los que, poco después de La Expiración, La Paz incorporaba, también de la mano de Rafael Muñoz, la primera cuadrilla de hermanos costaleros. Sería algo más tarde, en 1983, cuando aparecieron en el paso de misterio un jovencísimo Juan Berrocal, que marcaría una época y un estilo propio en Córdoba como capataz y, también muy joven y como costalero de los de siempre Jesús Peña El americano chico, ya que el mote de El americano, a secas, le corresponde a su hermano, José, también costalero. Hay que decir que Jesús cumplió ayer su 40 años bajo el paso de misterio de La Paz con un saludable aspecto fortachón, admirable para sus 54 años. «Y sí, si echas cuentas, entré con 14 años, que es una barbaridad porque a esa edad no están los cartílagos formados. Hoy en día eso no se permitiría. Pero como no había gente pues... ¡Allí estábamos!», dice el veterano caballero del costal con cierto brillo en los ojos al recordar sus primeros años bajo la trabajadera. Eran tiempos donde se salía «de mármol a mármol», afirmaba la expresión que popularizó el capataz Juan Berrocal Peligros. Es decir, sin costaleros de refresco durante todo el trayecto, desde que se partía del templo y sus marmóleas losas hasta el regreso al mismo. La frase ha quedado para el argot cofrade cordobés, aunque ya no pueda ser cierta en estos tiempos porque, desde 2017, con la nueva carrera oficial en medio de todo itinerario, está ese otro suelo de piedra pulido de la Mezquita-Catedral. En aquella época Jesús Peña sacaba también en una misma Semana Santa a la Virgen de La Palma y después a Jesús de las Penas (La Esperanza) el Domingo de Ramos, a la Virgen de Gracia y Amparo (La Sentencia), Jesús del Buen Suceso, Humildad y Paciencia (por supuesto) y terminaba con Las Angustias, el Señor de la Caridad y El Resucitado. «No había gente y queríamos echar una mano, nos llamaban los capataces porque tenían confianza en nosotros...», explica Peña. El ‘boom’ del costalero Poco a poco se dejó sentir, sobre todo a finales de los ochenta y en los noventa, esa explosión de nuevas hermandades y del movimiento cofrade en general, en buena parte, lo que hay que reconocer y agradecerlo, por los costaleros. Así, los pasos fueron completando sus trabajaderas (que no siempre salían llenas), se empezó a contar con hermanos de refresco y se definió el andar de cada cofradía. También con maestros, como el citado Curro, que adapta el trabajo de los 900 hombres a los que manda en sus cuadrillas según el sello de cada hermandad. En este Semana Santa Curro sacó los pasos de Nuestra Señora de la Palma y María Santísima de la Candelaria, el Domingo de Ramos (en sesión de mañana y tarde); María Santísima de Gracia y Amparo, el Lunes Santo; María Santísima de la Trinidad, el Martes Santo, y los dos pasos de El Perdón, ayer. Hoy mandará en el paso del Cristo de Gracia y, mañana, en los dos del Santo Sepulcro. Y eso sin contar este año vísperas ni glorias. Con cuatro cuadrillas Y es que hay que felicitarse por el buen número de costaleros actuales. Ayer mismo, y volviendo al hilo conductor de Jesús Peña, la Virgen de La Paz Coronada salió con dos cuadrillas en el paso de palio y otras tantas en el misterio, con lista de espera en las cuatro, equipos perfectamente medidos decrecientemente de la primera trabajadera (donde van los más altos) a la cola, pero con una cuadrilla alta y otra baja para cada ocasión en la que el capataz, Vicente Mengual, estimase oportuno usar. «Eso es un lujo si se mira cómo empezamos en aquellos tiempos», reconocía con toda humildad Jesús Peña. Capítulo aparte está lo de darle la réplica al capataz debajo del paso. A Jesús le cuesta pese a sus cuarenta años y de ocupar el puesto de patero cientos de veces: «No soy capaz de hablar, prefiero que lo haga otro». Y es que en el mundo del costal en este casi medio siglo hay mucho que merece ser contado. De hecho, Córdoba será de las pocas ciudades en la que en lugar de uno hay dos pregones del costalero: el de la ciudad y el que organiza la hermandad de La Cena. El primero de ellos, este año tuvo como protagonista a Rafael Ramírez Galvín, que en 2023 ha sido capataz del paso de La Esperanza (nada menos) y de Jesús de la Sangre. Esta madrugada guiará el paso del Cristo de la Buena Muerte. Respecto al segundo pregón del costalero, el de La Cena, fue el tallista José Carlos Rubio el protagonista el pasado 11 de marzo, en la iglesia del colegio Santa Victoria. ¿Y cuál es el futuro del costal en Córdoba? De entrada, no parece malo. Al contrario. Al menos por el interés que sigue despertando en los jóvenes tanto como por la resistencia de los veteranos a guardar la tela de saco y la morcilla para siempre en el armario. «Yo me encuentro bien... y hasta donde se pueda estar, estaré», afirmaba ayer Jesús Peñas con una frase que sin concretar nada... lo dice todo.