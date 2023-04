«Estoy muy satisfecho del Cristo de Palmeras, y más para ese barrio»

¿Tiene pensado ya dónde va a ver en la calle, el Miércoles Santo, al Cristo de la Piedad?

Tengo previsto verlo salir en su barrio y después acompañarlo un tiempo. Haré hora para ver salir también el misterio de La Paz, y a la Virgen, por supuesto, que soy hermano desde hace muchos años. Luego iré a mi San Basilio, para ver a mi Jesús de la Pasión, que nací en San Basilio y es mi hermandad por excelencia, la de mis padres, la de mi abuelo... Antes aguantaba hasta los encierros, pero ya es verdad que... (ríe).

El Miércoles es muy ‘suyo’.

Sí, pero ya empiezo el Domingo de Ramos, con la Esperanza. Para mí era impresionante El Bailío.

Pero como autor del misterio de Jesús de las Penas, y sabiendo que El Bailío se trataba de una maniobra con mucho esfuerzo y hasta de riesgo... ¿No se preocupaba al ver su obra en este tramo?

Más que miedo, a mí me entraba una sensación de inquietud por dentro, de emoción... de tener la adrenalina a tope.

Hablando de ese misterio, que completó usted en 1991. He llegado a oír hasta tres versiones sobre las figuras de los dos gitanos que ayudan a Jesús. Y cuando sobre la obra propia ya hay hasta relatos populares, se ha pasado de ser artista consagrado a leyenda. ¿Me equivoco?

(Sonríe) Bueno. Se quería reivindicar ese carácter de la cofradía de los gitanos, querían que al menos uno de los personajes fuera gitano. Primero, yo tenía amistad con uno, con Fernando, costalero de El Socorro, que vivía en Carlos Rubio. Para el otro buscaba como modelo, para la delantera del paso, a alguien con rasgos aún más raciales todavía. En el mercadillo lo vi. «¿Qué miras?», me dijo la primera vez encarándose conmigo. Le expliqué a él, que venía de Barcelona, y a su familia que lo quería de modelo.... Y así fue.

¡Entonces existió! Un gitano joven, de La Corredera... y catalán. Pero no me ha respondido a la otra parte de la pregunta: ¿Es usted consciente de ser, en cierta forma, leyenda?

Nunca he buscado eso... Solo quiero hacer lo que me gusta y disfrutar de ello, aunque con el tiempo vas creando una manera de hacer las cosas, un estilo...

Usted no aprendió en ninguna academia y al final está en una: nada menos que en la Real Academia de Córdoba.

Para mí fue un orgullo entrar. Me ha dado la oportunidad de seguir aprendiendo día a día con tantísimas personas tan inteligentes y tan formadas.

Pero en cierta forma, también usted ha hecho ‘academia’, o mejor dicho, ha creado escuela.

Puede ser pero no ha sido algo consciente. Tanto Romero Zafra como yo, que empezamos juntos, éramos autodidactas. Ya no estaba trabajando Martínez Cerrillo aunque sí nuestro amigo Miguel Arjona, espléndido, generoso con nosotros... Ciertamente eso nos ha dado un estilo propio sin el sello que tiene el aprender en un taller, con todo lo que tiene eso de positivo y de negativo. Al principio yo me centré más en los misterios, en los conjuntos escultórico. Francisco en vírgenes y cristos... Tú vas trabajando, vas haciendo cosas y, si gusta, se termina imitando. También es cierto que por el taller han pasado ya unos 15 discípulos, que van despegándose y creando su propio estilo pero que, qué duda cabe, han asumido una forma de trabajar desde el principio. Ya digo que no fue mi caso. A falta de empezar con maestros, me cogí como referentes a los grandes: Juan de Mesa, Montañés...

Hablando de Juan de Mesa, que fue el primer ‘exportador’ cordobés de imágenes allá entre el siglo XVI y XVII... Su generación fue la primera que volvió a crear para otras ciudades, ¿no?

Nunca habían faltado grandes artistas en Córdoba, y ya digo que nosotros coincidimos con Arjona, pero sí que empezamos coincidiendo con un momento clave en Córdoba: el del resurgir de las cofradías. Ese momento de Fray Ricardo de traer piezas de Sevilla, de diseñar mantos, de crear palios, de hacer misterios... Un empuje grandísimo, y todo ello con hermandades nuevas, con la entrada de la juventud... Fue la época de los grandes misterios, nuevos o renovándolos, lo que también marcó a los costaleros, a su forma de andar... Como ahora es también una gran época con los que siguen de entonces y mucha gente joven, con unos valores y unas cualidades impresionantes. Y no solo en Córdoba. Ciudades que han estado muy dormidas en la imaginería ahora tienen grandes pilares, como Málaga. Esa ciudad está en un momento impresionante. Le digo: ya mismo Málaga va a coger la cabeza. Y por supuesto Córdoba, en sus mejores momentos con imagineros nuevos.

Le veo rodeado de piezas, algunas ya embaladas. Hábleme de a dónde van las que tiene justo al lado, al alcance de la mano.

Esto va a Filipinas, eso va a Murcia, el caballo que estoy haciendo también es para Murcia, ese San Juan irá a Colombia... Pero ya con internet, las redes y el transporte, la imaginería se mueve a nivel internacional: Panamá, Roma, Alemania... Por supuesto, la mayor parte de mi obra la tengo en Córdoba. Como ese San Juan de Ávila de La Catedral, que para mi es muy especial, o todos esos grupos de misterios... Y ahora con el remate del crucificado de Las Palmeras.

Y que es la noticia cofrade del año. Cuénteme cómo lo concibió.

Siempre están esos trabajos que estás deseando hacer, y uno de esos ha sido el Cristo de La Piedad. Hacer un crucificado siempre es un reto. Y estoy muy satisfecho del Cristo de Palmeras. Y más para ese barrio, con esa humildad, con esa forma de ser tan especial... Yo creo que he conseguido reflejar el desplome de Cristo, esa relajación del cuerpo en el momento en el que le acaba de abandonar la vida y termina el sufrimiento, con esa separación entre el mástil de la cruz y la figura. También estoy contento con la expresión, ese gesto de dulzura, de bondad, de aceptación, de haber cumplido con lo que venía a hacer... Me queda verlo moverse, porque en el vía crucis y en la Catedral se vio, pero quiero verlo en procesión para quedar satisfecho del todo.