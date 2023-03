Una Semana Santa que se debe conocer

Alma y Pasión, Palma del Río, Semana Santa 2023 recupera la historia de la conmemoración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, presentando el libro La Pasión según Palma del Río. Por primera vez, se recoge la historia, cultura, tradición, arte, devoción de la Semana Santa palmeña desde su origen, el pasado de las cofradías y el patrimonio para llegar al presente. Para el presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Palma del Río, José Antonio Barraza Fuentes, «es evidente que la Semana Santa de Palma goza de buena salud y se encuentra en auge y crecimiento». Argumenta que «este año es la primera salida procesional de la Hermandad de la Soledad el Sábado Santo», sin olvidar «la incorporación de la Hermandad de la Agonía al Consejo de Hermandades».

El Sábado Santo, la Semana Santa palmeña marcará otro hito, estación de penitencia de la Hermandad de La Soledad, Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestra Señora de la Soledad en el Monte Calvario y San Sebastián Mártir Patrón de Palma del Río. Se recoge así el testigo de una cofradía con muchísima historia en la ciudad, La Soledad. Esta devoción tiene su origen en torno al 1580 en el convento de San Francisco, que estuvo procesionando hasta 1936. En noviembre de 2019 se bendecía en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, la nueva imagen de la Soledad, obra del escultor e imaginero palmeño Manuel Jacob Quero. Un año después, el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, aprobaba la Hermandad de La Soledad, que ha sido devuelta al culto en la parroquia de la Asunción.

«Al servicio de las hermandades»

El 17 de enero de 2023, José Antonio Barraza Fuentes fue designado presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Palma del Río. Se puso al frente del Consejo, reconociendo la labor del anterior órgano de gobierno, y afirmando que «me pongo al servicio de los hermanos mayores, preparado para escuchar y seguir creciendo», y reafirmando que «los que deciden son los hermanos mayores. Desde la humildad confieso que tengo mucho que aprender», aunque no olvida el camino andado en la Hermandad de la Virgen de Belén Coronada. José Antonio Barrasa pertenece a la comunidad educativa del colegio San Luis Rey, congregación salesiana. Ha sido catequista, coordinador de pastoral y miembro de la hermandad de la Virgen de Belén.

Tras su elección, declara que la Semana Santa palmeña reúne experiencia y juventud. En este sentido, resalta la llegada de los jóvenes al mundo de la Iglesia, a las hermandades y dice que «los jóvenes son el presente, no son el futuro», acudiendo a su impronta salesiana. No duda al manifestar que «estar al frente del Consejo de Hermandades es un servicio a la Iglesia. No podemos olvidar que los actos de Semana Santa no nos deben desviar la mirada. Lo fundamental es transmitir y vivir el evangelio a través de los cultos y procesiones». Desde esta premisa, el nuevo presidente invita a reflexionar con un decálogo del sacerdote salesiano José Antonio Montull, en el objetivo de «que nos pueda iluminar y ayudar a vivir una Semana Santa con verdadero sentimiento cristiano».

En esta premisa, Palma del Río conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección, con nueve hermandades, cofradías que suman 3.447 hermanos. La ciudad se vuelve cofrade desde la la iglesia de María Auxiliadora, colegio salesianos San Luis Rey, recorriendo calles y plazas, en un itinerario de sedes canónicas en la parroquia de San Francisco, parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, Iglesia del Hospital de San Sebastián y Santo Domingo con el Resucitado.

La Borriquita, Las Aguas (Vía Crucis), El Huerto, Cristo de la Salud, La Expiración, El Nazareno, Santo Sepulcro, La Soledad y El Resucitado son salidas procesionales, que congregan a multitud de vecinos y atraen a un turismo que ocupa casi al 100% la capacidad hotelera de la ciudad, descubriendo la Semana Mayor palmeña y la ciudad, con rincones de singular belleza al incorporar las hermandades en sus recorridos el recinto histórico.

Singularidad

Cada salida procesional, manifestación pública de fe, presenta sus peculiaridades, desde los niños que acompañan a la Hermandad de La Borriquita, con imágenes bellísimas a su paso por la muralla almohade, al Cristo de las Aguas, hermandad franciscana, que debido a su carácter sacramental hace estación de penitencia ante el Sagrario de la Asunción. Tres pasos presenta el Martes Santo, El Huerto, con mujeres que portan a El Cautivo; el Cristo de la Salud, que baja desde su parroquia en los pagos de Huertas de Pedro Díaz, y La Graja, para procesionar el Miércoles Santo. Señas de identidad de cada hermandad, como el Jueves Santo con La Expiración y su respeto desde el silencio bajo el tañir de una campana. Para llegar al Viernes Santo, Madrugá, cuando sale El Nazareno del antiguo hospital, donde un cerrojazo a las cinco de la mañana anuncia su salida.

El Viernes Santo una multitud se congrega en San Francisco para la salida de la Hermandad del Santo Sepulcro al caer la tarde. Un paso de Cristo también acompañado por el teñir de una campaña en su cortejo. Y este año, Palma estrena Sábado Santo en la calle con la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestra Señora de la Soledad en el Monte Calvario y San Sebastián Mártir, patrón de Palma del Río. Es la primera salida procesional de La Soledad. Se aconseja ver pasar esta cofradía por los jardines de la Alcazaba y a su paso por el Hospital de San Sebastián.

Palma del Río se da cita el Domingo de Resurrección en la Iglesia de Santo Domingo con la Hermandad del Señor Resucitado, Nuestra Madre y Señora de la Aurora y Santísimo Rosario de Nuestra Señora en sus Misterios Gloriosos, salida procesional que también pasa por la residencia de ancianos y saluda a la Hermandad del Nazareno en este rincón tan cofrade, la plaza del histórico hospital.

El libro La Pasión según Palma del Río, editado por el Ayuntamiento con impresión de la Diputación Provincial, bajo la coordinación del Consejo de Hermandades en la figura de Alonso Gómez Payán, ve la luz tras cuatro años de trabajo. Manuel Muñoz Rojo, doctor en Historia y quien ha dirigido esta obra, resalta que se ha recopilado la historia de las cofradías, aportando documentos, reglas, ordenanzas, fundaciones y refundaciones y otros hitos de la historia de la Semana Santa palmeña.

Un libro lleno de trabajo

Explica que el trabajo de historiadores y especialistas en otras ciencias han trabajado en este proyecto: Juan Antonio Zamora Caro, Manuel Velasco Guanche, Eloy Luis Viro Espejo, José Manuel Muñoz Gutiérrez, Francisco José Sánchez Limones, Carlos Corredera Reyes, Francisco Jesús Rodríguez Ruiz, Alonso Gómez Payán, Julio Almenara Martín, Ana Isabel Gamero González, Carlos Romero Domínguez y Raúl Calleja Fuentes. A esta relación, hay que sumar a Salvador Escobar y Antonio José Sánchez, en la elaboración de fotografías, además de personas y familias que han cedido material fotográfico y documental.

La obra ofrece respuestas sobre dónde nacen los desfiles procesionales, a qué se dedicaban las primeras hermandades, en definitiva, la historia cofrade, recogiendo todo lo que rodea a las hermandades desde siglos atrás. El 22 de febrero, Miércoles Ceniza, Palma abre sus puertas a la antesala de la Semana Santa con la presentación del cartel anunciador, imagen oficial de la Semana Santa Palma del Río 2023, obra pictórica del Álvaro Pérez Fabre. El Santísimo Cristo de las Aguas, titular de la Hermandad Franciscana y Cofradía de Penitentes del Santísimo Cristo de las Aguas y de la Pura, Limpia e Inmaculada Concepción de María, anuncia la Conmemoración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.

Pregones

Los pregones, pregón juvenil a cargo de Álvaro Escobar Zamora, y pregón Mayor de Francisco Gámez Otero, párroco de Nuestra Señora de la Asunción, han invitado a una reflexión ante los desfiles procesionales. Mientras en las sedes canónicas se celebran cultos, como en la parroquia de la Inmaculada Concepción en Pedro Díaz y La Graja, preparando el traslado de su titular, Cristo de la Salud, hasta Palma del Río.

Y en las calles, ya entrada la noche, en el silencio se oyen compases de marchas procesionales y el sonido de las zapatillas de costaleros que ensayan para que sus titulares desfilen con brillantez, de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección.

Sin olvidar, que en los días previos, la salida procesional el 19 de marzo de La Agonía, Fervorosa Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo de la Agonía, Nuestra Señora de las Lágrimas y Bendito Patriarca San José. Palma vive y se emociona reconociendo su historia, desde la fe, la tradición y el arte, que abre páginas a finales del siglo XVI con la Muy Ilustre y Pontificia Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de la Piedad y San Juan Evangelista, y sigue añadiendo páginas con la recuperación de La Soledad y hojas del libro de la historia de la Semana Santa, simbiosis de experiencia y juventud, con la llegada reciente, en el tiempo de la Semana Mayor, del Resucitado y Cristo de las Aguas.