Semana de Pasión y Gloria en Pozoblanco

Semana Santa en Pozoblanco. Días de Pasión y Gloria en los templos, las calles y en el sentir más profundo de los fieles a Jesús. Personas de todas las edades que han preparado desde tiempo antes al Domingo de Ramos, la que será la conmemoración de la muerte y resurrección de Cristo durante toda una semana.

Pozoblanco, sinónimo de sobriedad en la manifestación de su fe, de respeto, de tradiciones que se mantienen vivas, como hace siglos. Y esa esencia tan particular empieza a dejarse ver y escuchar en las noches de los sábados de Cuaresma, cuando grupos de pozoalbenses se reúnen para interpretar los Cantos de Pasión en calles, rincones y plazas o junto a las rejas y balcones de amistades, familias o novias. No hay pozoalbense al que no se le erice el vello cuando escucha los primeros acordes de los cantos. Violines, flautas, guitarras y bandurrias para acompañar las letras que resumen el evangelio del domingo siguiente con una música majestuosa.

Los Cantos de Pasión son el prólogo de esa manifestación de fe que supone la Semana Mayor de Pozoblanco. Todo un rito con sello propio que la ha hecho merecer ser declarada desde 2001 de Interés Turístico de Andalucía. Esa particularidad, que la hace diferente a otras, tiene como principal seña de identidad el acto del Prendimiento de Jesús en la madrugada del Viernes Santo. Esta escenificación se produce de la mano de la cofradía de Soldados Romanos y Penitentes Sayones de Nuestro Padre Jesús Nazareno, conocidos como sayones. A las seis de la mañana, centenares de personas se dan cita para asistir a este acto, popularmente conocido como el Pregón, que tiene como escenario la plaza de la iglesia de Santa Catalina.

Sobre las 5.30 horas ya empieza a verse movimiento en Pozoblanco. Por un lado, la banda de cornetas y tambores sayones se dirige al domicilio del capitán, al toque del tambor, para recogerlo y acompañarlo a la plaza de la iglesia, mientras que, por otro, los penitentes se van acercando hasta la capilla donde aguarda Jesús Nazareno, una impresionante talla anónima del siglo XVII.

Así, llegada las 6 de la mañana, comienza el Prendimiento. Atraviesa la plaza Judas, que arrastra su pica y, por tres veces, entra en la capilla y señala a Jesús Nazareno. En la mitad de la plaza, el capellán, situado delante de Jesús, pregunta a los sayones: «¿A quién buscáis?. Él responde: «Soy yo», y el capitán ordena: «¡Prendedle!».

Luego seguirá, ante el silencio expectante de las personas congregadas en el lugar, el canto de la Sentencia, que tiene como protagonista a Poncio Pilatos, el toque de la trompeta y el resto de la procesión, con las tres caídas de Jesús, que se van sucediendo en distintos lugares del recorrido (en la casa de hermandad de la Caridad, en la sede de la Agrupación de Cofradías y de la cofradía de la Virgen de Luna y junto a la sede de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno). Sigue con el encuentro de María Magdalena en la plaza de los Salesianos, con la aparición del rostro de Jesús en el pañuelo que sostiene y, un encuentro más, con la Virgen de los Dolores (cuya hermandad servita también participa) y con San Juan, en la avenida Villanueva de Córdoba. Será bien entrada la mañana cuando la imagen de Jesús Nazareno regrese a su capilla.

De esta y otras costumbres en torno a la Semana Santa, los horarios de salida de cada hermandad y cofradía se puede encontrar información en el punto de información cofrade, situado en el edificio del antiguo ayuntamiento. Permanece abierto al público, desde el día 22 de marzo hasta el fin de la Semana Santa.

Estrenos

Fe y devoción en las calles de Pozoblanco con un patrimonio que hermandades y cofradías cuidan y lucen en sus salidas procesionales. Cada una de ellas se esmera en mantener y ampliar unos bienes que cuestan mucho sacrificio conseguir. El mimo que ponen en cada uno de los elementos que forman parte de las estaciones de penitencia o en la única procesión de gloria de Pozoblanco es visible a los ojos de quienes los contemplan.

Este año habrá varios estrenos. El primero de ellos, el Domingo de Ramos. La cofradía salesiana de La Entrada de Jesús en Jerusalén, la popular Borriquita, estrena este año los hábitos de las hebreas y los borriquitos. Las primeras llevarán túnica color marfil con cíngulo y manto de rayas. Los segundos, lucirán vestirán túnica blanca con cíngulo y capa de color rojo.

El Lunes Santo, la cofradía de Nuestro Padre Jesús del Silencio Amarrado a la Columna y María Santísima de la Salud estrenará dos báculos de acompañamiento al Banderín de Juventud. El Martes Santo, la Hermandad Servita y Cofradía de Nazarenas de María Santísima de los Dolores va a sacar a la calle la corona restaurada de María Santísima de los Dolores y un nuevo corazón, con 7 puñales de la virgen.

También el Martes Santo, la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno incorporará restaurados y dorados los ciriales.

El Miércoles Santo, la cofradía del Santísimo Cristo de La Caridad en su Vía Crucis estrenará el báculo de la hermana mayor y la restauración de los ciriales. El Jueves Santo, la cofradía salesiana del Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora de la Amargura presenta la marcha Amargura, compuesta por el músico Joaquín Nevado. En la madrugada del Viernes Santo, tras el acto del Prendimiento de Jesús en la plaza de Santa Catalina y durante el recorrido y representación de las distintas escenas que se viven en la Madrugá pozoalbense, se va a estrenar nimbo y ropa de la Santa Mujer Verónica, la ropa de San Juan Evangelista, el Paño del Santo Rostro, la Cruz de Guía-Senatus y lucirá restaurada la bandera de la cofradía de Soldados Romanos y Penitentes Sayones de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

La Agrupación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Pozoblanco no deja de organizar actividades en torno a la Semana Mayor de Pozoblanco , no sólo para darle mayor esplendor, sino también para intentar que las nuevas generaciones de pozoalbenses se vinculen desde su más tierna infancia a esta celebración religiosa. También el Ayuntamiento de la localidad pone su grano de arena. De nuevo, en este año 2023, ha salido a la venta el libro Colorea la Pasión de Pozoblanco. Antes, se presentó el II Concurso Colorea la Pasión de Pozoblanco, organizado por el Ayuntamiento de Pozoblanco. Las bases del concurso se pueden ver en el siguiente enlace: https://bit.ly/3Zh0mUR.

El libro consta de 28 páginas, impresas en ambos lados, con imágenes de todos los titulares de la Semana Mayor pozoalbense, editadas para ser coloreadas. Junto a ellos, aparecen las parroquias, iglesias y ermitas de las cuales salen los titulares. También contiene dos páginas de pegatinas con los enseres más representativos en un desfile procesional. El precio único del libro es de 7 euros y ya está a la venta en el Punto de Información Cofrade y en todas las papelerías de Pozoblanco.

La Agrupación de Cofradías y Hermandades ha agradecido desde su página web al Ayuntamiento que organice un concurso de este tipo, el cual, sostienen, pretende fomentar no solo la compra del libro Colorea la Pasión, sino que también y por medio del mismo, se quiere dar a conocer a los más pequeños y mayores de cada casa, los titulares de cada cofradía y hermandad. Más importante aún, afirman desde la Agrupación, es el fin último de este libro, que no es otro que el proyecto solidario que esconde detrás.

La Agrupación de Cofradías y Hermandades de Pozoblanco, con la venta de este libro, ayudará a familias de la localidad que lo están pasando realmente mal, entregando todo su beneficio a Cáritas Pozoblanco. Por otro lado, también agradecen a la empresa Difussión Marketing la cesión en su día de las imágenes originales que se usaron para hacer el libro. Tampoco olvida la agrupación a la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, por el respaldo económico, sin el cual este libro hubiera sido imposible que fuera realidad, según ponen de relieve las cofradías. La agrupación ha querido animar a la participación, dejando rodar la creatividad y colaborando solidariamente con dicho fin.

Actos previos

En definitiva, Pozoblanco está ya preparado para vivir la Pasión y Resurrección de Jesús. La conmemoración religiosa ha estado precedida de numerosos actos, como la presentación del cartel de Semana Santa, obra de David Vázquez, hermano mayor de la cofradía del Resucitado, a quien este año toca protagonizar el cartel; el Vía Crucis en Miércoles de Ceniza, con la imagen del Nuestro Padre Jesús del Silencio como protagonista o el certamen de Bandas, que tuvo como preámbulo el pregón de Semana Santa, a cargo de Pilar Pedrajas Ruiz. Un 2023, con especial significado para María del Carmen Fernández que fue designada cofrade de honor, por la Agrupación de Cofradías y Hermandades.