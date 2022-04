Lleno en la hostelería y hoteles al 95% en el último tirón de los días de Semana Santa en Córdoba

Semana Santa, buen tiempo y ganas de viajar son los mejores ingredientes para cocinar unos excelentes datos turísticos que, aun así, todavía no llegan a niveles prepandemia. Córdoba ha vivido una Pasión de bulla en las calles que se ha traducido en unos buenos niveles de ocupación y una más que reseñable actividad en la hostelería.

En el caso de los hoteles, el presidente de la Asociación de Empresarios del Hospedaje de Córdoba (Aehcor), Félix Serrano, explica que la ocupación de Domingos de Ramos a Domingo de Resurrección se ha situado en un 80%, cuando las previsiones aportaban porcentajes más bajos, de en torno a un 70%. Los picos, como siempre, se han dado en los días grandes de la celebración, los festivos, es decir, Jueves, Viernes y Sábado Santo. En estas jornadas, las reservas se dispararon hasta el 90 y el 95%.

Aun así, aseguran desde Aehcor, todavía no se han recuperado los niveles previos a la pandemia y en esta Semana Santa la ocupación hotelera ha sido un 10% más que la registrada en el año 2019.

Con respecto al perfil del turista, ha sido netamente español, hasta en un 85%, con muy poco visitante extranjero que, además, no viene en grupo, sino que viaja en solitario.

Terrazas llenas

En cuanto a la hostelería, el presidente de Hostecor, Francisco de la Torre, confirma las buenas sensaciones, con terrazas y locales a rebosar, especialmente en aquellas zonas más influenciadas por las procesiones, como son el centro y el Casco Histórico.

Aun así, desde la hostelería insisten en que, aunque en los veladores no quepa un alfiler, la facturación sí que ha caído. De la Torre detalla que los precios no se han subido desde el incremento aplicado en enero, que fue de en torno a un 3%. Sin embargo, recuerda, el IPC ha subido hasta un 9,8%, por lo que el negocio no es tan rentable como antes. Además, advierte de que continuar este escenario de incertidumbre la hostelería puede plantearse una subida de precios que se aplicaría después de los meses de verano.

En este punto coincide otra asociación de hostelería de la ciudad, Horeca, que señala que aprueba la Semana Santa "con peros". Este colectivo alude además a la reciente reforma laboral, afirmando que "ha impedido la creación de puestos de trabajo de carácter eventual, lo que se traduce en menos cotización a la Seguridad Social por parte tanto del empresario como de los trabajadores que hasta ahora eran eventuales".

Los museos municipales, cerrados

Con respecto al cierre de los museos municipales por la huelga de su plantilla, hoteleros y hosteleros coinciden al afirmar que no puede decirse que hayan influido directamente en las reservas. Sin embargo, tanto Francisco de la Torre como Félix Serrano creen que el cierre "da una mala imagen como ciudad" y entienden la protesta "siempre que no se afecte a otros sectores". Con ello, consideran que la fecha elegida para la huelga no era la mejor, en plena Semana Santa y tras dos años con un bajón considerable de la actividad turística.

Sobre la huelga, por otra parte, se ha pronunciado CCOO, que ha valorado el seguimiento mayoritario de la misma. "El 90% de la gente se ha volcado con las reivindicaciones de los museos. La gente es muy solidaria, hemos recibido más apoyo que de la propia corporación", ha dicho el sindicato, que ha recordado que el único museo municipal que ha abierto es el Taurino y no al 100%.