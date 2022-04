La provincia de Córdoba vivió el Viernes Santo una jornada esplendorosa marcada por el tiempo primaveral y las ganas de disfrutar de la Semana Santa tras dos años de impás, que se tradujo en una explosión de fervor que recorrió todos los municipios. Las imágenes de El Nazareno y la Virgen de los Dolores, así como el Santo Sepulcro fueron los protagonistas de los desfiles, que dieron paso a una madrugada intensa que aún continuará este Sábado Santo con procesiones en varios municipios. Brillante recta final para la Semana Santa de la vuelta a la normalidad.

PUENTE GENIL

El Nazareno y la Virgen de los Dolores

El Viernes Santo en Puente Genil no solo es el día más importante de la Semana Santa Pontana sino el día en el que los habitantes de la localidad se sienten más implicados. La majestuosa talla de Nuestro Padre Jesús Nazareno procesionó en medio de la celebración de los actos conmemorativos del 400º aniversario de su llegada a Puente Genil, en 1622. Nuestro Santísimo Cristo de la Misericordia corresponde a un impresionante paso de misterio, en el que se muestra a Jesús crucificado y agonizante, muy expresivo y con una anatomía perfeccionista. Cerró el cortejo María Santísima de los Dolores, es una imagen dolorosa de candelero que se muestra bajo palio y data de principios del siglo XIX, el paso actual es de estilo gótico. Destacar de la salida de este año la ausencia de la cofradía de San Juan, que se trasladó al Viernes de Dolores. Por otro lado, las modificaciones horarias de la procesión, ya que el Cristo de la Misericordia se encerró a las tres de la tarde. Y se adelantó la procesión de la tarde a las tres y media, y con la novedad de la ausencia de dos de las cuatro cofradías. Ya por la noche, la solemnidad y recogimiento en mitad del ruido del demonio y la muerte de los apóstoles o de los tambores roncos de estos, que se abrieron paso a las cofradías. Las del Señor de la Buena Muerte, la Hermandad de las Angustias, San Juan y cerró el cortejo la Madre de la Isla, Nuestra Señora de la Soledad. Los cofrades mayores son Miguel Zamora, Joaquín Ruiz y David Barrera.

PALMA DEL RÍO

Santo Sepulcro y Virgen de los Dolores

Palma del Río ha disfrutado su Semana Santa "con bulla, en la calle, como tiene que ser". El Viernes Santo, con la Madrugá, con el Nazareno, y la salida del Santo Sepulcro por la tarde, dejó de manifiesto las ganas de conmemorar la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, no solo en el seno de las Hermandades, también entre los palmeños. Recordar que el presidente del Consejo de Hermandades, José Luis Cumplido, apuntaba una reflexión "ya sabemos lo que es no tener nuestra Semana Santa en la calle". La tarde del Viernes Santo, San Francisco recibió a la Hermandad del Santo Sepulcro y María Santísima de los Dolores. Su Hermano Mayor, Miguel Aguilar Fernández, no ocultaba la emoción de hermanos y costaleros y confesó que el mensaje en la salida era "lucir nuestros titulares con mucha fe". En la Madrugá del Viernes Santo, Palma se reunió en uno de los rincones cofrades más bellos, en la iglesia del histórico Hospital de San Sebastián. A las cinco se abre el cerrojo de este templo para la Muy Ilustre y Pontificia Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de la Piedad y San Juan Evangelista. Ha desfilado en silencio, sin acompañamiento musical, aunque con saeteros. En su recogida marchas interpretadas por Nicolás Díaz y Marcos Monje, guitarra y piano.

LUCENA

Jesús Nazareno

Las procesión de la cofradía de Jesús Nazareno se desarrolló en Lucena con una gran brillantez, con lo que Viernes Santo recuperó el esplendor de otros tiempos. La climatología acompañó a la jornada, que congregó a varios miles de personas para seguir las procesiones, en las que brilló una magnifica santería. El Viernes Santo se abrió a las seis de la mañana con la salida desde la Capilla de las cinco procesiones de la Venerable Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Como manda la tradición, la ciudad se vistió de morado, el color de las túnicas de santeros y hermanos de Jesús, acompañados por las penitentes enlutadas con velo y corona de espinas. Santeros y manijeros consiguieron unos espléndidos desfiles y, como manda la tradición, la imagen de Jesús Nazareno impartió la bendición en varios lugares de su recorrido, despertando la centenaria devoción que el pueblo lucentino siente hacia la misma. A las tres de la madrugada se iniciaba la llamada de hermanos a cargo de la Hermandad de Tambores de Lucena y tres horas más tarde salían las cinco procesiones que fueron acompañadas por el Torralbo, la Capilla Musical de Canto y Coro, que interpretó el Miserere y tras la Virgen del Socorro la Sociedad Didáctico Musical Banda de Música de Lucena. El itinerario procesional Nazareno que como es tradicional, hizo un alto en el camino a las 8 de la mañana en la Plaza Nueva, recorrió algunas de las calles más antiguas de la ciudad , siendo siempre llamativo el paso por las de Flores de Negrón o las Mesas, desembocando luego en el Coso , donde se congregó una multitud y bajando después hasta la Capilla de Jesús Nazareno , que hoy forma parte de la iglesia San Pedro Martir de Verona recuperada gracias a la labor de esta Venerable Archicofradía. Las procesiones de la jornada se cerraron en la noche con el Santo Entierro y la Santa Cruz mandados por Carlos Gómez González y Agustín Lara Guarino acompañado por los pasos de la Magdalena, San Juan y la Virgen del Socorro.

POZOBLANCO

Jesús Nazareno y la Soledad

En Pozoblanco, la cofradía de los Soldados Romanos y Penitentes de Nuestro Padre Jesús Nazareno entraron en su tramo final tras el acto del Prendimiento, que comenzó sobre las seis de la mañana y el Canto de la Sentencia por parte de Poncio Pilatos. Decenas de personas se agolparon en cada uno de los tramos donde tuvieron lugar las tres caídas de Jesús su encuentro, primero con La Verónica, San Juan Evangelista y finalmente, con la Virgen de los Dolores en la avenida Villanueva de Córdoba. La imagen de la Virgen llegó al templo de Santa Catalina poco antes de que la de Nuestro Padre Jesús lo hiciera en su iglesia. La popular cofradía de la Soledad desfiló por las calles de su barrio camino congregando a decenas de a las puertas de la iglesia de San Sebastián para verla salir. Las calles repletas para ver el paso de esta emblemática cofradía pozoalbense. Acompañó al Paso de la Cruz Sudario la Asociación Cultural Musical Banda de Cornetas y Tambores Real Asociación Nuestra Señora de los Llanos de Albacete. El Paso de Nuestra Señora de la Soledad desfiló junto a la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Soledad. Este año, la cofradía estrenó siete varas de acompañamiento atributos, diez de Diputados de Tramo y las Pastas del Libro de Regla. El Santo Sepulcro salió precedido por la escolta de soldados romanos a caballo de la Hermandad del Rescatado, que desfiló como lo hiciera el Miércoles Santo con el Cristo de Medinaceli. Acompañaba al Paso la banda Sinfónica Municipal de Pozoblanco, la Banda de Cornetas y Tambores Sayones de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Rescatado Cristo de Medinaceli.

CABRA

Nazareno y Rocío de Pasión

Cabra vivió intensamente la recta final de su Semana Santa desde la medianoche del Viernes Santo. La iglesia de Santo Domingo de Guzmán protagonizó en la medianoche la salida de el Silencio y en la madrugada la Humildad y Paciencia. Intensidad acrecentada con las salidas y entradas en la iglesia de la Asunción y Ángeles del Nazareno, Rocío de Pasión, Sepulcro e Imperio Romano y Nuestra Señora de los Dolores. Bullicio y gentes en la calles, muchas llegadas de fuera, que se sumaron en la tarde al tradicional desfile que desde el Centro Filarmónico Egabrense, que recorrió el centro urbano anunciando todas las hermandades la salida de sus titulares en la tarde-noche. La noche del Viernes Santo empezaba a cerrarse a partir de las 21:00 horas con la salida de la iglesia de la Asunción y Ángeles de la talla de Nuestra Señora de los Dolores, obra anónima del primer tercio del siglo XVIII que procesionó bajo palio negro, con unos destacables respiraderos de talla dorados y la compañía de la asociación músico-cultural de Nuestra Señora de la Paz de la localidad jiennense de Marmolejo. La explosión de fervor continuó en la medianoche del Sábado Santo con la salida del Cristo del Perdón desde el convento de las Agustinas.

RUTE

El Nazareno y la Virgen de los Dolores

Este día grande en la Semana Santa de Rute comenzó a las 8 de la mañana con la procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores. La salida desde la parroquia de Santa Catalina Mártir, donde a las 15 horas los pasos volvieron tras una estación penitencial abarrotada de público. Las saetas de María José Flores y Rafael Esquivel, con el acompañamiento musical de la banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora de la Amargura, de Pozoblanco, para el Nazareno y la Banda Municipal de Música de Rute, para Nuestra Señora de los Dolores inundaron el largo recorrido procesional. Especialmente vibrante fue rememorar, después de los años de pandemia, la subida de la calle del Cerro con la marcha 'La Madrugá' o el momento de oración y silencio guardado a las puertas del cementerio parroquial de San Cristóbal.

EL CARPIO

El Nazareno y la Nazarena y la Virgen de los Dolores

Majestuosa fue en El Carpio la procesión del Nazareno y la Nazarena la madrugada del viernes Santo. Por la tarde, la melancolía de una Semana Santa que va terminando se mezcló con la brillantez y la seriedad de los cortejos procesionales. Los tonos malvas del atardecer fueron testigos de la primera de las hermandades que salió a la calle, acompañada por un largo cortejo de capas rojas, la de la Misericordia, que desfiló acompañada por la Agrupación Musical de El Carpio y que salió de la parroquia de la Asunción a las 20.30 horas. Media hora más tarde, partía Nuestra Señora de los Dolores y a las 22.30 horas, el Santo Sepulcro, una imagen de Lastrucci que procesiona sobre el imponente sarcófago barroco, máximo exponente de la escuela castellana de imaginería que sirvió para trasladar los restos del Marqués Luis Méndez de Haro. Hoy sábado saldrá la imagen de La Soledad a partir de las 20.00 horas.

BUJALANCE

Nazareno, Cristo de la Buena Muerte y Soledad

Bujalance vivió una madrugada mágica con Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores. La salida a las cinco de la mañana en cerro de la Lobera se produjo entre los sones de la Banda del Imperio Romano, promesas, aplausos y saetas con cientos de nazarenos con cirios. En la vuelta. la subida por la calza el Nazareno realizó las Tres Caídas y el Encuentro con la madre. En la tarde del Viernes Santo, la Procesión del Santo Entierro salió de San Francisco, con el Cristo de la Buena Muerte, el Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad, acompañada por mujeres de mantilla. El Cristo de la Buena Muerte, como es tradicional, fue sacado por la alcaldesa de mantilla, concejales y autoridades para, una vez fuera, entregarlo al pueblo para que continúe el recorrido.

PEÑARROYA

Santo Sepulcro

El Viernes Santo por la mañana tuvo lugar en Peñarroya un Vía Crucis con una pequeña imagen de Jesús Crucificado con salida de la Parroquia Santa Bárbara y llegada a la Parroquia San Miguel, recorriendo las calles del distrito Centro y Cerro. También hubo un Vía Crucis a las 12.00 horas en el interior de la Parroquia El Salvador y San Luis Beltrán. Por la tarde, el Santísimo Cristo Yacente en su Santo Sepulcro y Nuestra Señora de los Dolores partieron de la Parroquia El Salvador y San Luis Beltrán en Peñarroya en silencio, el primer paso portado por costaleros y el segundo, por costaleras. Al mismo tiempo, el Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores desfilaron desde la Parroquia Santa Bárbara, el primero en silencio, y el segundo, acompañado por la Agrupación Musical Nuestro Padre Nazareno de Villanueva del Duque. Más tarde, el Santísimo Cristo Yacente en su Santo Sepulcro y Nuestra Señora de los Dolores parten de la Parroquia El Salvador y San Luis Beltrán en Peñarroya en silencio sobre las 20.50 horas, el primer paso portado por costaleros y el segundo por costaleras. Al mismo tiempo, el Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores salen de la Parroquia Santa Bárbara el primero en silencio, y el segundo por la Agrupación Musical Nuestro Padre Nazareno de Villanueva del Duque.

FUENTE PALMERA

Cristo de la Sangre

Fuente Palmera inició la estación de penitencia del Santísimo Cristo de la Sangre con una gran expectación en la Plaza Real. La primera levantada fue dedicada al joven Cristian, para darle salud y fuerza. El paso presentó como novedad la culminación en dorado de la canastilla superior.

PEDRO ABAD

Sermón del Paso

A las 8 de la mañana se inició en Pedro Abad la procesión conocida como la del Sermón del Paso, en la que hicieron estación de penitencia el Nazareno, Nuestra Señora de los Dolores, San Juan Evangelista, la Magdalena y la Santa Mujer Verónica. En un momento, se encuentran en la calle Santa Rafaela María, en la que la Dolorosa recibe, uno a uno, a cada paso. Cada uno de ellos hizo parada en la iglesia de la perabeña Santa Rafaela Porras Ayllón. Las tres caídas de Jesús fueron los tres momentos más vividos durante la mañana del viernes en esta localidad del Alto Guadalquivir, que cerró la estación de penitencia hacia las 12 del mediodía en la plaza de Andalucía, con la semblanza del párroco a cada una de las imágenes en el Sermón de Pasión.

VILLA DEL RÍO

El Nazareno

El Nazareno de Villa del Río salió de su capilla a las 6 de la mañana, para iniciar un esperado recorrido, que estuvo acompañado durante toda la mañana por miles de penitentes y acompañantes. Una jornada para enmarcar en esta localidad, en la que en estos momentos Jesús recibió a las diferentes imágenes junto a la iglesia de la Inmaculada Concepción, como a la Magdalena, a San Juan Evangelista y a La Soledad.

FERNÁN NÚÑEZ

Cristo del Perdón y la Pobreza

En la callada madrugada del Viernes Santo, portado a hombros por ocho hermanos costaleros, desfiló el Cristo del Perdón y la Pobreza, entre las 1.30 y 4.30 horas, sin más acompañamiento que el del silencio de la noche y de un tambor ronco enlutado. La talla, de autor anónimo, se remonta al siglo XVIII. Con los primeros compases del día, en la iglesia de Santa Marina comenzó la procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Soledad. Este año se estrena la adaptación de los tronos para ser portados a costal. El paso de Jesús está en su primera fase de transformación, por parte del tallista cordobés Jorge Domínguez. El acompañamiento musical corre a cargo de la agrupación Virgen de los Remedios, de Estepona, y de la banda María Santísima de los Remedios, de Granada.

BAENA

Calvario y Soledad

En Baena, la cofradía del dulce nombre de Jesús, santo Cristo del Calvario y Soledad de María Santísima inició su recorrido tras la recogida de parroquias. Entre las imágenes que participaron, se encuentra el Cristo de la Sangre, declarado BIC, obra del imaginero Pablo de Rojas. La de ayer fue la última oportunidad para disfrutar de los judíos de la cola blanca.

MONTORO

Cristo de la Misericordia

El punto de partida de la noche del Viernes Santo en Montoro tuvo lugar en la iglesia de San Sebastián, desde donde salió el Cristo de la Misericordia (Estudiantes) acompañado por la Agrupación Musical Jesús Caído, de Montoro. Tarde espléndida en la que los montoreños disfrutaron de una celebración majestuosa. A continuación desfilaron Nuestra Señora de las Angustias, una talla de Pío Mollar, el mismo autor del Nazareno de Montoro, y la Cofradía Sacramental del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad. El Cristo Yacente, en una urna sepulcral de plata del año 1894. Musicalmente, le acompañó el Imperio Romano, en su última aparición de la Semana Santa 2022, y la Banda de Música de la Asociación Músico Cultural Juan Mohedo, así como el Coro Gregoria no Santo Sepulcro fundado en el año 1995. Más tarde, tuvo lugar el Sermón del Paso en Montoro mientras el predicador Tomás Palomares, párroco de San Bartolomé, se dirigió a las imágenes al llegar a la plaza de España.

VILLAFRANCA

Santo Entierro

Desde la ermita de las Angustias, salió a las 20.35 horas la procesión solemne del Santo Entierro de Villafranca, de la Hermandad del Santísimo Cristo de La Caridad, María Santísima de la Soledad y Santo Sepulcro. De allí partieron dos pasos, el del Cristo de la Caridad y el del Santísimo Cristo Yacente. Por su parte, la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Santa Cruz de Jerusalén y Nuestra Señora de la Soledad sacó a la Virgen Dolorosa sin palio. Al fondo, la Cruz desnuda con el sudario rematada con adornos en plata. Le acompañó la Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Humillación de Lucena.

PRIEGO DE CÓRDOBA

Bendición desde El Calvario

Tres años después, Priego de Córdoba repitió el Viernes Santo el ancestral ritual y Nuestro Padre Jesús Nazareno impartía la bendición desde El Calvario, en el que sin lugar a dudas es uno de los puntos culminantes de la Semana Santa de Priego. Previamente, en la Madrugada, la cofradía de María Santísima de los Dolores completó su recorrido de vuelta hasta la ermita de El Calvario, enclave con un especial protagonismo durante el Viernes Santo y que volvía a congregar a un gran número de prieguenses, que a las 13:21 minutos recibían la bendición del conocido como Rey de Priego. Entre las novedades de la jornada cabe apuntar el adelanto, con respecto al horario tradicional, de la salida del desfile procesional así como el obligado cambio de itinerario en la regreso de la comitiva hasta su sede en San Francisco, donde la venerada imagen era despedida por una auténtica multitud de fieles y devotos. Entrada la tarde, la archicofradía de Nuestra Señora de las Angustias iniciaba su estación de penitencia, también con un recorrido especial condicionado por las obras que se están realizando en la calle Río, donde se encuentra su sede, lo que provocó que su imagen titular saliera de la iglesia de las Mercedes. Por su parte, la cofradía del Santísimo Cristo Yacente y María Santísima de la Soledad Coronada ofreció momentos para el recuerdo durante el discurrir de su elegante cortejo por el Paseo de Colombia y el Llano.

VILLANUEVA DE CÓRDOBA

Santo Entierro

Villanueva de Córdoba acudió a ver la procesión del Santo Entierro, en cuyo cortejo se ve al Yacente portado por braceros y la Virgen de Los Dolores, saliendo esta imagen de la Parroquia de San Miguel y el Yacente, desde las Obreras. En el cortejo tomaron parte representaciones de todas las hermandades y cofradías penitenciales con estandartes, banderas y varas-báculos, acompañadas por el trío de capilla Silencio y Acordes y Banda de Música de Villanueva de Córdoba.