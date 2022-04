Este Jueves Santo se ha rendido un homenaje a las raíces populares de la Semana Santa cordobesa con la apertura de diez patios en la zona de la Axerquia que han invitado a cordobeses y visitantes a vivir la devoción en la intimidad de una casa de vecinos.

La iniciativa Patios en Jueves Santo, organizada por segundo año por la asociación Claveles y Gitanillas y el Ayuntamiento de Córdoba, trata de recuperar la tradición centenaria de la adoración en comunidad. Esta se remonta al siglo XIX cuando el obispo Trevilla, religioso ilustrado prohibió las procesiones al considerarlas innecesarias para la práctica de la fe cristiana. Como resultado, los vecinos encontraron una alternativa al culto colocando tallas particulares y cuadros de Santos. El planteamiento era sencillo, reunirse en torno a ellos con pestiños, tal vez vino, con la compañía del rumor del agua del pozo, las conversaciones y el panorama envolvente de las velas. Esta práctica popular continuó hasta finales de 1920, cuando resurgieron las cofradías.

"Creíamos que debíamos recuperar una tradición tan cordobesa, nacida del pueblo, para devolverla a los cordobeses y para dotar de mayor singularidad a la Semana Santa Cordobesa", comentaba Rafael Barón, presidente de la asociación de Claveles y Gitanillas mientras ultimaba los últimos preparativos para el altar de su patio, en Pastora, 2. Este año, su Ecce Homo estuvo rodeado de flores y velas en una exaltación de las costumbres artísticas de la edad media.

Muy distinto fue el pequeño altar que sostuvo al cristo crucificado a la entrada del patio en Pozanco 6, antes de que las gitanillas despertasen la admiración de visitantes como Francisco y Silvia, una pareja de Málaga que habían conocido la iniciativa por la radio. "Veníamos en coche de camino a Córdoba y lo escuchamos. Nos pareció una iniciativa muy interesante y aquí estamos, nos parece una preciosidad", comentan.

En Mariano Amaya, 4, la bienvenida la daba una majestuosa dolorosa que Manuel Criado había prestado a los cuidadores del patio para la ocasión. La dueña de la casa, Marina Muñoz, no daba a basto atendiendo al bullicio que se colaba entre las macetas. "Vine aquí desde Jaén y me enamoré de un cordobés. Éramos seis vecinos y ahora solo quedo yo, pero conservo recuerdos" explicaba la guardiana de las flores, el incienso, la dolorosa y un pozo en el que, recuerda, "mi padre enfriaba las botellas". Su hija Celeste la ayuda a decorar la casa con motivos de Semana Santa, un fajin, una mantilla y, como no, a cambiar las flores de la imponente dolorosa. "Yo no lo viví, pero sé que antiguamente se reunían los vecinos durante toda la noche para adorar al cristo, contar historias, por eso nos hubiera gustado abrir nuestro patio hasta de madrugada", explica con entusiasmo.

Al llegar a Zarco, 13, la enorme fila apenas deja ver el interior de un patio casi tan acogedor como un comedor anexo de más de cien años de antigüedad en el que Santiago Hernández y su madre Julia Pérez reciben a algunos invitados con pestiños y Pedro Ximénez. Las paredes rezuman historia, con los muebles de madera intactos, la plata algo envejecida y los cuadros de antepasados que parecen seguir vivos. Su Virgen de Las Angustias es una talla de finales del Siglo XVIII que pertenece a la familia. "Normalmente está en casa o en su capilla, pero estaera una ocasión especial", explica Santiago. "La zona de San Basilio, por ejemplo, es más turística pero esta de la Axerquia es de viviendas más particulares, como si los vecinos fuéramos una familia y lo cierto es que hacemos mucha vida vecinal", comenta el joven. Junto a él, Graciela Blescher, de Argentina, decía mostrarse "fascinada" con las tradiciones cordobesas y su forma de acoger al visitante.

Cerca, en Zarco, 15, Juana Romero daba detalles a los visitantes sobre el cuadro centenario de un cristo junto a su cirineo. Ante tal bullicio, la cuidadora sólo podía acoger visitantes curiosos de esta forma alterna de devoción.