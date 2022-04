La lluvia frustra muchos anhelos acumulados durante dos años

Si el Lunes Santo el agua fue una visitante puntual en algunos de los municipios donde se celebraban procesiones, en la jornada del Martes Santo, ocurrió al contrario y toda la provincia se vio regada por la tan ansiada lluvia de los agricultores y tan temida por el mundo cofrade. A continuación Diario CÓRDOBA hace un repaso por lo más destacado de la jornada en los pueblos cordobeses.

Lucena

Seis pasos pendientes del cielo

En Lucena se vivió un deslucido Martes Santo por las lluvias en la que tenían prevista su salida un total de seis pasos procesionales. Finalmente se suspendía a las 21.30 horas la estación de penitencia la Venerable Archicofradía de Nuestra Señora del Carmen, con la imagen en procesión de Nuestra Señora de los Dolores, una talla atribuida a Mena Medrano, que este año estrenaba el pedestal de la Virgen. Dos procesiones sacaba finalmente a las 22.00 horas con un recorrido que se ciñó a dar la vuelta a la Plaza Nueva la Congregación Servita de la iglesia parroquial de San Mateo Apóstol. El paso del Cristo de la Humillación y el de Nuestra Señora de los Dolores. También desde la iglesia de San Mateo salían a continuación los tres pasos de la Cofradía del Cristo del Amor y María Santísima de la Paz (Campanitas).

Puente Genil

Todos en sus templos

La principal novedad que no pudo ver la luz por la lluvia fue el estreno en el paso de Los Afligidos de las primeras piezas de candelería que vendrán a sustituir al provisional tren de velas. No se dio tregua la cofradía, tenía claro que la lluvia no pararía. Por lo que en la primera Junta de Gobierno la cofradía de la Santa Cruz , Nuestro Padre Jesús de los Afligidos y Nuestra Señora del Rosario, no procesionó.

Este año cabe destacar la reestructuración de las imágenes sobre el paso, la intención es la de dadle un mayor sentido a la escena que representa. A las nueve de la noche estaba prevista la procesión del Señor del Calvario y Nuestra Señora del Consuelo. La junta directiva acordó prorrogar hasta una hora después acortando el recorrido. Pero finalmente, ante la amenaza de lluvia, los dos pasos se quedaron en su Casa Hermandad.

El Cristo estrenó el sudario, confeccionado a partir de un antiguo a partir de un antiguo tejido del siglo XIX, donado por el hermano Raúl Cejas Pérez y lo ha lucido el Santísimo Cristo del Calvario en los cultos cuaresmales. Este año el paso de Cristo estrenó totalmente terminada la fase de dorado de la canastilla tanto en la delantera como en la trasera.

Cabra

Frustración en la Sentencia y Paz

Las lluvias intensas y continuadas que se sucedieron desde el mediodía de este Martes Santo, provocaron que la procesión de la Sentencia y Paz, sea hasta ahora la primera y única cofradía que no procesiones por las calles de Cabra en la Semana Santa del 2022, al suspenderse su salida.

De ese modo, los pasos titulares de la Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo de la Sentencia en sus Burlas y Coronación de Espinas y Nuestra Señora la Santísima Virgen de la Paz se tuvieron que visitar en el templo. La decisión fue sentida con hondo pesar por sus hermanos cofrades, impidiendo su disfrute procesional por tercer año consecutivo, tras los dos años de pandemia.

Montilla

Tres suspensiones

La lluvia frustró ayer, en buena medida, el Martes Santo que, desde hace años, constituye uno de los días grandes de la Semana Santa de Montilla. Dos de las tres cofradías que celebran estación de penitencia decidieron suspender sus desfiles procesionales ante la amenaza que suponían los chubascos intermitentes que comenzaron a hacer acto de presencia en la ciudad a partir de las 20.30 de la tarde, momento en el que estaba prevista la salida de las hermandades de la Vera Cruz, la Santa Cena y la Humildad.

La primera hermandad en tomar la decisión de suspender su estación de penitencia fue la Cofradía de la Santa Vera Cruz, la más antigua de la localidad, cuya Junta de Gobierno, decidió abrir las puertas de la Parroquia de Santiago Apóstol para que los fieles y devotos pudieran contemplar sus sagrados titulares, Nuestra Señora del Socorro y del Santo Cristo de Zacatecas.

En el otro extremo de la ciudad, en la barriada de El Gran Capitán, la Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora de las Viñas, decidía echarse a la calle desde su sede canónica, la parroquia de La Asunción, que congregó también a decenas de montillanos. Tras aguardar media hora en el interior del templo, la Hermandad de la Santa Cena se echó a la calle para completar un itinerario que solo llegó hasta el final de la Avenida de María Auxiliadora. Y es que la cofradía decidió emprender la vuelta a casa cuando el cortejo se encontraba a la altura de la fuente que se erigió en honor de San Francisco Solano, junto al acceso principal al Paseo de Las Mercedes.

Por último, la casa natal de San Francisco Solano, patrono de Montilla, se vistió de gala para arropar a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia y María Santísima de la Caridad en sus Tristezas, una cofradía de inequívoco carácter franciscano que también tuvo que suspender su estación de penitencia a causa de las inclemencias meteorológicas.

Pozoblanco

Martes de lluvia

Martes Santo sin desfiles procesionales en Pozoblanco. Las previsiones de lluvia llevaron a la cofradía de Los Dolores y la Hermandad de Jesús Nazareno a suspender sus respectivas estaciones de penitencia. Decenas de personas se agolpaban a las puertas de los templos de las dos hermandades en la plaza de Santa Catalina.

A pesar de que se esperaba la decisión, no por ello la desilusión fue menor entre los fieles de ambos titulares. La junta directiva de la Hermandad Servita y Cofradía de Nazarenas de María Santísima de los Dolores decidía no salir de su templo, la iglesia de Santa Catalina, un cuarto de hora después de la hora prevista para el inicio de su salida procesional a las ocho y media de la tarde. Después de la decisión de los Dolores, ya no se esperaba que la hermandad de Nuestro Padre Jesús apostara por sacar a su titular a la calle.

Priego

La Caridad se queda en casa

En Priego, la amenaza de lluvia provocó que la Antigua y Real Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de los Desamparados, popularmente conocida como La Caridad, suspendiera su estación de penitencia unos minutos antes de la hora prevista para su salida.

Los titulares de la congregación del Martes Santo permanecieron en el interior de la parroquia de la Asunción, templo al que, a medida que se fue conociendo la noticia, se fueron acercando un importante número de fieles, que por tercer año consecutivo no pudieron ver el discurrir de la comitiva por el balcón del Adarve, en la que ya se ha convertido en una de las imágenes icónicas de la Semana Santa prieguense.

Baena

Retraso por la lluvia

En Baena, la lluvia intensa de la tarde llevó a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Huerto y San Diego a retrasar el horario de salida del desfile hasta San Francisco para celebrar la misa miserere en honor a sus titulares y en memoria de los hermanos difuntos. En el miserere participan las mismas hermandades que hoy acudirán a la procesión, excepto los judíos de la cola negra que lo hacen como invitados el Miércoles Santo y hay que lamentar que no saldrá este año la Centuria Romana de la Cofradía.

Palma del Río

Lágrimas por el Cautivo

En Palma del Río, a las nueve de la noche la muchedumbre permanecía en la puerta de la Parroquia de San Francisco a la espera de la salida del Señor Orando en el Huerto, Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de Palma y Esperanza.

La llegada de las tres bandas que acompañan los tres pasos de los sagrados titulares de esta popular cofradía parecía anunciar su salida, aunque finalmente se extendió el comunicado de la hermandad anunciando que no salía ante el pesar de sus numerosos hermanos, entre los que se vieron muchas lágrima.

Aguilar

Hora y media después

En Aguilar, Nuestro Padre Jesús Ecce-Homo, más conocido como El Preso y la Virgen de los Desamparados salieron con un retraso de hora y media por lluvias, concretamente las 22.00 de la Iglesia de la Veracruz. Una muchedumbre estuvo esperando a las puertas de la iglesia desde las 20.00 horas. Las nuevas figuras acompañando al misterio de El Preso se estrenan este año.

Fernán Núñez

Las Penas y Las Lágrimas

Con una hora de retraso respecto a su hora inicial de salida, los titulares de la cofradía de Jesús de las Penas y María Santísima de las Lágrimas de Fernán Núñez partieron finalmente a las 21.00 horas de la iglesia de Santa Marina.

La hermandad acordó realizar un recorrido bastante más reducido para adaptarse así a las condiciones meteorológicas del día la noche de ayer. Numerosos fieles se acercaron desde mucho antes de las 20.00 horas a la iglesia para estar junto a Jesús de las Penas y la Virgen de las Lágrimas y también otras muchas personas aguardaron durante más de una hora en el jardinito exterior.

Montoro

La Humildad

Anoche hacían estación de penitencia en Montoro, la cofradía de la Humildad, con sus dos pasos, el del Santísimo Cristo de la Humildad y el de Nuestra Señora Madre de Consolación y Esperanza, que tenían previsto iniciar su recorrido a las 22.30 horas desde la parroquia del Carmen, en la plaza de El Charco, aunque decidieron finalmente no salir por las lluvias.

Bujalance

El Gran Poder tuvo que volverse

La noche del Martes Santo se vivió con gran intensidad en Bujalance a pesar de lo inestable del tiempo. Los bujalanceños se agolparon a las puertas del templo de San Francisco para ver en la calle al Señor del Gran Poder con su cruz a cuestas, que tanta devoción despierta en Bujalance.

Así, a las 21.00 horas, a pesar del temor a la lluvia, salió el desfile entre una gran multitud, abriendo largas filas de nazarenos de negro y blanco, penitentes con la cruz acuestas y mujeres con mantilla. La emoción se desbordó cuando entre aplausos y con la marcha real, el Gran Poder salió a la calle.

A pesar de que se había previsto un recorrido más corto, este no se pudo realizar ya que comenzó la lluvia en la llegada a la Plaza Mayor. De allí fue a la Catedral de la Campiña, para hacer estación de penitencia ante el Santísimo, para regresar a su templo ya sin lluvia.

Doña Mencía

Hermandad

La Cofradía de Jesús Cautivo y Nuestra Señora de la Estrella realizaron un pequeño recorrido por las calles mencianas, concretamente el que une el Paseo Iglesia y la Capilla de la cofradía, apenas 300 metros. La situación meteorológica marcó la decisión de la cofradía de no arriesgar. Se vivieron momentos muy intensos mientras los hermanos acompañaban el cortejo conjuntamente con las cuadrillas de acólitos y al son de la Banda del Prado de Ciudad Real y la banda de música La Filarmónica de Jaén.

Peñarroya

Procesión infantil

En Peñarroya Pueblonuevo, tras la lluvia no cesó de caer durante toda la jornada del Martes Santo, Los responsables de la procesión infantil día estuvieron dudando si saldría finalmente la comitiva del Santísimo Cristo del Perdón. Al final se optó por salir desde la Parroquia San Miguel para recorrer las calles del distrito de El Cerro sin paso, con el Cristo tendido y portado por 3 jóvenes costaleros y acompañado por la Banda Municipal de Belmez. Sobre las 21.15 volvieron al tiempo porque comenzó a llover.

Posadas

Humildad y Paciencia

En Posadas, a las 21.00 salía de la casa hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, la procesión de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y la Paciencia, a hombros de mujeres costaleras. Junto a esta imagen procesiona Jesús en la Oración el Huerto. El mal tiempo obligó a recortar el recorrido.