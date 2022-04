El ‘Miserere’ se oyó en el corazón

La hermandad del Santísimo Cristo del Remedio de Ánimas hizo ayer honor a su fama de cautelosa y, ante las previsiones de lluvia y ya con un viento más que impertinente (se habían registrado rachas de hasta 40 kilómetros por hora), tomó la decisión de suspender su procesión, apuntando a su penitencia de haber estado dos años sin salir a la calle, los debidos a la pandemia, un año más: el esperado 2022, que a fin de cuentas para muchos hermanos es justo una penitencia no salir en Semana Santa. La decisión «soberana» de la hermandad acabaría ahorrándole más de un disgusto en la traicionera noche que terminó siendo la del Lunes Santo, aunque eso no es lo que cuenta cuando ya se habla de la «soberanía» que tiene cada corporación de decidir o no salir.

Quedaron dentro de San Lorenzo esperanzas, ilusiones y muchísimas ansias de reencontrarse en tinieblas con la ciudad, con la singularísima estética y sentir de esta cofradía que el Lunes Santo pone el contrapunto a la alegría con la que empiezan las hermandades de la jornada. Aunque ni mucho menos Ánimas ha perdido un año. Ahí queda el trabajo serio de todo el curso con el hermano mayor, José Ignacio Aguilera, al frente: el memorable altar de cultos que pudo admirarse en Cuaresma repleto de simbología, la obra social a favor de las familias del barrio y del convento de Santa Marta o la recogida de alimentos y ropa para circunstancias puntuales, como recientemente ha sido en favor de los afectados por la guerra de Ucrania, son testigos. El canto del Miserere Gregoriano y el Stabat Mater no se oyeron en las calles, pero sonaron anoche dentro en el corazón de los hermanos, como reverberará a lo largo del próximo año mientras se prepara el Lunes Santo del 2023.