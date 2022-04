«Los niveles de devoción durante la pandemia han sido brutales»

Para Olga Caballero, esta Semana Santa será muy especial, ya que será la primera que vive como presidenta de la Agrupación de Cofradías con procesiones en la calle tras el parántesis causado por el covid.

Este año sí, este año habrá Semana Santa (si el tiempo lo permite). Imagino que se trata de la mejor noticia para un cofrade.

Con la ilusión que se tiene sí, es lo correcto que salgamos. Espero que no haya ningún problema, ya que la Semana Santa está aquí. Si el tiempo no lo impide, estaremos en la calle.

¿Cómo se ha vivido la Cuaresma en la Córdoba cofrade? ¿Cómo ha sido la preparación?

Quizá con un poco más de trabajo que el que solía hacerse antes porque los dos años de paro que ha habido han supuesto que haya que volver a poner a punto el engranaje. Se han hecho trabajos, reuniones, las hermandades tienen toda la información y todo el mundo está de acuerdo en todo.

¿Cómo han sido estos dos años sin pasos en las calles, que no sin Semana Santa?

La Semana Santa se puede vivir de muchas formas, pero en la calle es lo más bonito, de esta forma tú llevas la devoción a la calle, de la otra manera la calle va hacia ti. Sí es cierto que Córdoba ha demostrado mucha devoción a sus titulares. El primer año fue un poco más triste porque no podíamos movernos, no se podía salir ni podíamos ir a ningún sitio. Pero el año pasado se mostró esa devoción a unos niveles brutales. Todo el mundo estaba en la calle, fue a los templos y todo con una responsabilidad máxima. Fue impresionante. Se llevaron a cabo una Cuaresma y una Semana Santa diferentes, pero muy válidas a la hora de la devoción y de la fe.

En estos años más duros de la pandemia las cofradías se han volcado con la obra social, ¿es ese, al fin y al cabo, el objetivo de las hermandades? ¿Continuará esa labor una vez la cosa mejore?

Normalmente, las cofradías siempre se han volcado con las obras sociales, tanto para sus hermanos como con las Cáritas parroquiales. Pero es cierto que con la pandemia hubo que echar más manos, incluso con hermandades que tenían difícil continuar. La unión y la responsabilidad de todas las hermandades hicieron que se pudiera llevar a cabo una buena obra social. Y es cierto que el Ayuntamiento también nos echó una mano bastante grande, con lo que hemos podido ayudar a 500 familias de 15 barrios diferentes y de 15 hermandades diferentes con productos perecederos, como carne o pescado, no lo que siempre se da en Cáritas, sino productos frescos. Se siente una orgullosa cuando las hermandades han ayudado tanto en esta situación pandémica. Estamos muy contentos, todo el mundo ha participado. Y seguiremos ayudando a todas las personas que lo necesiten, sobre todo a los hermanos de las hermandades y a las Cáritas parroquiales.

Será una Semana Santa parecida a la del 2019, pero teniendo en cuenta que todavía la pandemia no se ha acabado. ¿Hay miedo?

La pandemia no se ha acabado, eso está clarísimo. La Junta ha puesto unas recomendaciones e, indiscutiblemente, todo el mundo va a intentar acatarlas. Las hermandades han demostrado que son responsables, los ensayos de costaleros y las igualás no han sido foco de contagio. Si somos responsables y cada persona, no solo de las cofradías, sino también del pueblo, lleva la mascarilla en los momentos de más bulla y en interiores, podemos conseguir una Semana Santa fructífera, sin problemas y que todo vaya bien. La responsabilidad de uno mismo es clave y cada hermandad tiene sus normas a seguir con respecto a costaleros, nazarenos o acólitos.

¿Qué le parecen las medidas recomendadas por Salud, como el test previo para los costaleros?

Podrían haber sido un pelín más fuertecitas, quizá tirando más hacia las obligaciones y no tanto a las recomendaciones. Como te recomiendan y no te obligan, la importancia radica en esa responsabilidad individual. Pero las hermandades las han tomado bien y son responsables y aplicarán sus medidas en sus cortejos.

Estamos en un momento de subida de los precios, la decoración de los pasos, por ejemplo, se ha encarecido entre un 15% y un 20%. ¿Cómo afecta esta inflación a las cofradías?

Afecta bastante porque una hermandad que tenía un presupuesto de equis euros para el exorno floral, por ejemplo, el que suba un poco ya afecta. Pero los hermanos, con su papeleta de sitio o su cuota anual, lo sacan adelante. Las hermandades tienen economía para salir cada año a la calle, más la subvención del Ayuntamiento.

Una de las novedades es la incorporación de la Conversión al Viernes Santo (tendría que haber ocurrido en el 2020). ¿Seguirá creciendo la Semana Santa de Córdoba en número de cofradías que hacen estación de penitencia?

Sí, en la próxima asamblea, por ejemplo, se van a presentar dos nuevas hermandades que quieren entrar en la Agrupación, la Quinta Angustia y Dolores de Alcolea. Es cierto que este año se espera que salga la Conversión, que en el 2020 no pudo por la pandemia, y también la hermandad de la Cena saca a la Virgen de la Esperanza del Valle, que tampoco pudo salir hace dos años, cuando iba a estrenarse. Espero que no llueva ni Jueves ni Viernes Santo porque tienen que estrenarse. Esperemos que tengan un tiempo bueno y que todo se pueda realizar de buena ley, con mucha ilusión y con ganas de poder ver a nuestros titulares y poder rezarles y demostrar lo que verdaderamente somos los cofrades.

Hace poco se presentó El Relevo, un programa que muestra el trabajo de la juventud cofrade. En Córdoba parece no haber problema de relevo generacional, aquí hay afición desde jóvenes.

Son personas muy preparadas, cada vez están más formadas, no lo están haciendo nada mal. Tienen el programa El Relevo y el congreso cada año, que el que viene es en Ceuta, se mueven bien. También organizan su propio pregón. Están muy unidos unos con otros, tienen muchas convivencias, es un grupo muy apañado, muy preparado. Es una buena cantera para tener futuro en las hermandades de Córdoba.

Hace justo un año la entrevisté y le pregunté por el programa con el que se presentó a ser presidenta de la Agrupación, ya ha pasado algo más de tiempo, ¿ha avanzado en sus objetivos?

El primer objetivo que me marqué fue la paciencia porque ha sido necesaria, y a la vez mucha esperanza para que todo esto se solucionara. Y la esperanza nunca se pierde, aquí estamos este año que vamos a estar en la calle. Uno de los objetivos principales era también la formación y hemos conseguido los cursos de formación en diferentes ámbitos y continuaremos con ellos. En el tema de convenios también hemos conseguido algunos más fuertes que los que teníamos, sobre todo a nivel de obra social y con la subvención del Ayuntamiento. En ese sentido, me siento orgullosa porque he conseguido convenios más fuertes en lo económico y continuaremos buscando lo máximo posible para las hermandades. Esto es cuestión de trabajar y sumar.

Ese programa hablaba de una nueva sede para la Agrupación.

Lo estamos intentando, hemos tenido muchas reuniones, estamos en ello y no lo olvidamos. Pasa lo mismo con la renovación de los estatutos, tampoco lo olvidamos. Esperemos que antes de que termine el mandato tengamos algo serio y claro con respecto a la sede. Es cierto que nuestra sede se ha quedado muy pequeña, cuando hay alguna asamblea general de hermanos tenemos que buscar un sitio porque con la pandemia necesitamos espacios más grandes. A veces tenemos problemas porque eso no se puede conseguir en poco tiempo. Debemos tener una nueva sede sí o sí.

También hablaba de un centro de interpretación de las cofradías.

Se está hablando de la sede y de este centro, van unidos. Deben estar unidos ambos edificios. Es lo que estamos intentando y esperamos conseguirlo.

Para este tipo de iniciativas siempre viene bien la colaboración del Ayuntamiento, ¿cómo es la relación actual?

No hemos tenido ningún problema, la relación es magnífica. En estas cosas que tienen que ver con técnicos o convenios siempre hay retrasos. Pero no nos llevamos mal con nadie, al contrario, siempre estamos en conversaciones y discutiendo las cosas que tenemos que presentar.

En ese mismo programa hablaba de mejorar la carrera oficial con respecto a años anteriores. ¿Qué cambiaría de este itinerario común?

La carrera oficial está en un sitio magnífico, pero, indiscutiblemente, ese marco espectacular tiene sus problemas a nivel de calles, es un espacio reducido que hay que mejorar continuamente. Y lo dicen los propios clientes de palcos o de sillas, por eso intentas por todos los medios quitar todos los problemas. Este año, con la sexta ola y la variante ómicron, nos quedamos un poco parados por miedo a no poder hacer nada. Luego, de pronto, «vámonos a la calle», y este año no se ha conseguido el 100% de lo que se quería. Pido paciencia a todos porque esto poco a poco se va a solucionar y llegará un día en que tengamos una carrera oficial perfecta. Pero es cierto que por miedo al virus nos hemos quedado cortos de tiempo con el tema de planos, técnicos, peritos… En estas cosas siempre hay que sumar, nunca restar. Que confíen en nosotros que, algún día, esto estará perfectísimo.

Y la pregunta de siempre, la que tiene que ver con la denominada segunda puerta. ¿Qué ocurriría si los tribunales obligaran al Cabildo a tapar el vano que descubrieron, precisamente, para el paso de las procesiones?

Siempre digo lo mismo, eso está en manos de los abogados y del Cabildo. Ahora mismo no hay ningún problema y este año vamos igual que en años anteriores. Cuando haya algún problema se estudiará la forma de poderlo hacer. Pero ahora mismo no hay ningún problema y seguimos entrando por una puerta y saliendo por otra.

Usted es el claro ejemplo de que las mujeres juegan un papel cada vez más importante en el mundo cofrade. ¿Este sigue creciendo?, ¿podemos hablar de igualdad?

Yo entré en las cofradías casi de bebé. Nunca he tenido un problema para nada con nadie, ni de pequeña ni cuando cogí cargos de junta de gobierno, ni estando trabajando de tercera, limpiando plata o barriendo iglesias. Nunca he tenido ningún problema y siempre he dicho que la o con la nunca ha estado regañá. Trabaja igual un hombre que una mujer, a veces las mujeres somos un poco más gallinas cluecas y amparamos a algunas personas que siempre tienen más problemas o más timidez. Pero a mí nunca me han faltado el respeto en la vida, nunca le han quitado mérito a mi trabajo, ni en los ocho años como hermana mayor ni en los veintitantos que me he tirado en la junta de gobierno. Las mujeres llevamos ya muchos años en las cofradías, no hay hermandad que no tenga mujeres en sus juntas de gobierno. Es más, dentro de los desfiles procesionales, hay más mujeres nazarenas que hombres.

Si alguien de fuera le dijera que nunca ha visitado la Semana Santa de Córdoba y que tiene solo unas horas para ver algo, ¿qué le recomendaría?, ¿a qué punto lo mandaría para que disfrutara de la Semana Santa cordobesa?

Es complicado porque hay muchos rincones buenos. Del Domingo de Ramos hay 20.000 rincones porque todas las hermandades hacen recorridos estupendos, el Lunes Santo igual, no puedo nombrar a todas. A la Semana Santa de Córdoba hay que venir de domingo a domingo, todas las cofradías tienen su idiosincrasia, todas tienen buenos itinerarios y buenos rincones.