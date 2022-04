Habrán pasado tres años casi exactos desde que la Semana Santa de Moriles echó el cierre con la procesión del Resucitado en la noche del Sábado de Gloria. Sin embargo, absolutamente nada ha cercenado el ánimo cofrade de los morilenses, que, si bien vieron suspendidas las procesiones de 2020 y 2021 por causa de la pandemia, no han bajado la guardia en su pasión por su Semana Santa. No en vano, se trata de una de las 13 de la provincia de Córdoba que están distinguidas de Interés Turístico Nacional de Andalucía -desde el año 2000-. Como afirma una inmensa mayoría de los vecinos de este municipio cordobés, es su gran fiesta, por encima de cualquier otra que hay fijada en su calendario local.

Semana Santa en pandemia

Pero, ¿cómo ha vivido Moriles su Semana Mayor desde 2019 hasta hoy? Y, ¿qué novedades presentará este año? Durante estos dos años en los que no ha habido procesiones de Semana Santa en Moriles, sus cofrades no dudan un ápice al afirmar que han mantenido su "pasión" por esta celebración. En concreto, en 2021 realizaron un vídeo con fotografías para rememorar su Semana Santa. Además, celebraron en la parroquia de San Jerónimo una veneración con todas las imágenes de las hermandades de Moriles, bajo el lema Via Passionis. Aprovechando esta veneración presentaron un vídeo con los titulares, todo ello acompañado musicalmente con los sones del artista local Gregorio Ruiz El Chocolate.

Para 2022, Moriles tampoco se ha quedado de brazos cruzados y ha elaborado un spot para visibilizar su Semana Santa y hacer ver que está más viva que nunca. Con este vídeo, explica la Agrupación de Hermandades de este municipio, "pretendemos dar a conocer los preparativos para que la gente sepa qué es lo que se mueve antes de disfrutarla". El lema de esta producción audiovisual es Abrimos paso a la Semana Santa de Moriles.

En lo que respecta a las novedades que presentará la Semana Santa de Moriles a partir del próximo Domingo de Ramos, cabe destacar que, por motivos del protocolo sanitario, algunas de las corporaciones bíblicas no saldrán todos los días, sino que tan solo procesionarán en la calle en una jornada.

El Martes Santo acogerá otra de las principales novedades y estrenos de la Semana Santa de Moriles. En concreto, está previsto que este día, que ningún año ha estado acompañado por alguna corporación bíblica, cuente con una. Así, a Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto lo acompañará la corporación de Los Enemigos del Alma, portando unos martirios diferentes a los que llevan el resto de días de Semana Santa. Además, los ángeles que lleva el paso lucirán un lazo negro en señal de recuerdo a las víctimas de la pandemia y un lazo azul y amarillo, en apoyo al pueblo ucraniano.

Al hilo de las corporaciones bíblicas, la de las Parábolas de la Misericordia celebrará este año su 25 aniversario fundacional. El listado de estrenos de la Semana Santa de 2022 de Moriles es muy nutrido. En este sentido, la Corporación Bíblica del Pretorio Romano (la Judea), contará con dos hachas nuevas y 2 látigos nuevos donados por un vecino de esta localidad. Además de los rostrillos nuevos, entre ellos, el del Longinos.

La Hermandad de la Soledad y Corporación Bíblica de las Samaritanas, por su parte, tiene previstas varias novedades. Las Samaritanas van a estrenar nuevos rostrillos y nuevas túnicas, y la procesión del Viernes Santo noche la acompañará una banda de música en lugar de una agrupación musical como es habitual.

La Cofradía de Jesús Resucitado y Cristo de la Misericordia ha restaurado las imágenes del Cristo y San Juan en los talleres de Jesus Gálvez, de Puente Genil. La de Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto, por su parte, estrenará cuatro nuevos candelabros arbóreos tallados en madera, la talla de la peana inferior de la canastilla del paso y la restauración de los ángeles del paso, realizada por el imaginero pontanés Jesús Gálvez.

La cofradía de Nuestro Padre Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén y María Santísima de la Amargura, como novedad este año después de 41 años de salidas procesionales de Nuestro Padre Jesús, va a llevar por primera vez la campana del manijero de martillo, habiendo sido siempre la campana en el varal del hombro izquierdo. Para María Santísima de la Amargura la novedad de este año es que la Virgen llevará las velas del trono donadas por los fieles y devotos. Al haber tanta demanda, la Virgen contará con el doble de velas en la candelería. Otra peculiaridad es que, después de 10 años, en esta ocasión volverá a contar con acompañamiento musical de banda de música, más específicamente la Banda de Música de Moriles.

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno estrenará la cruz de guía, donada por Francisco Burguillos. La Corporación del Imperio Romano lucirá como novedad las colgaduras de los estandartes y cuatro nuevos timbales. Por último, la Pro-Hermandad de la Coronación de Espinas, que aunque no sale aún en procesión, presentará el paso el 1 de abril.

Pero, ¿cuál es el porqué del arraigo de la Semana Santa en esta localidad? En principio, habría que decir que casi la totalidad de los alrededor de 4.000 morilenses que hay censados -además de los muchos que viven fuera y regresan en estos días- participan de una u otra manera en los desfiles procesionales. Unos optan por llevar la túnica nazareno y acompañar a sus titulares por las calles del pueblo y otros se decantan por las figuras bíblicas.

En total, hay 17 corporaciones bíblicas, que representan alegorías (Virtudes Teologales, Virtudes Cardinales, Milagros de Jesús), escenas del Antiguo Testamento (los Profetas, las Mujeres Bíblicas, el Arca de Noé, Salomón, el Degüello de San Juan Bautista, los Babilonios, la Historia de Tobías) o escenas del Nuevo Testamento (el Imperio Romano, los Apóstoles, el Pretorio Romano, las Tres Marías, las Samaritanas, las Tentaciones de Cristo, los Milagros de Jesús, el Judío Errante, las Parábolas de la Misericordia, los Sacerdotes del Sanedrín).

Esta tradición recuerda mucho a la de la también cordobesa Puente Genil. De hecho, es en este municipio donde se realizan los rostrillos que los morilenses lucen cada Semana Santa. Así es como las calles de Moriles volverán a ser, como cada año, un desfile de personajes y alegorías del Antiguo y el Nuevo Testamento, si bien en esta ocasión habrá algunas restricciones en este capítulo cofrade de Moriles. Pero no todo son procesiones y corporaciones bíblicas en Moriles. También hay representaciones escénicas que, como el auto sacramental, recrean algunas escenas de la Pasión de Jesús, como el lavatorio de los pies a los Apóstoles, en los Santos Oficios, y el Prendimiento, en la noche del Jueves Santo, y el proceso a Jesús en los distintos palacios pretorianos; el arrepentimiento de Judas Iscariote, las Tres Caídas de Jesús cargado con la Cruz camino del Calvario y el auxilio de la Verónica, en la mañana del Viernes Santo de Moriles. Uno de los elementos clave de las figuras bíblicas es que cada una porta un marrio, un objeto que guarda relación con su historia, y con él realizan la reverencia a cada paso.

Otra de las singularidades de esta localidad en Semana Santa viene de la mano de los tronos, santeros y manijeros. A los pasos procesionales los llaman tronos por la manera de llevarlos, que son portados a hombros por parte de los santeros y santeras. Estos, además, van vestidos con la túnica de su cofradía y una visera acabada en pico que cuelga hacia atrás, un atuendo que los diferencia de otras localidades andaluzas que también cuentan con tronos en lugar de pasos procesionales al estilo sevillano. Los manijeros se encargan de indicar la subida y bajada del paso mediante una campana.

Tampoco hay que olvidar en este análisis a la Semana Santa de Moriles el protagonismo que cobran los cuarteles. Cada hermandad cuenta con un cuartel y en él los hermanos quedan para comer, beber y compartir vivencias durante la Semana Santa y Cuaresma. Se trata de otra de las tradiciones que comparten con otros pueblos cordobeses.

La procesión de las palmas y su bendición en la Parroquia de San Jerónimo, la procesión del Silencio el Miércoles Santo, con la única compañía musical de tambores sordos y el rezo de las estaciones del Vía Crucis, son también parte de este amplísimo conglomerado de características propias de la Semana Santa de Moriles.

En un repaso a las hermandades morilenses hay que destacar que, en comparación con otras localidades de la provincia de Córdoba, son relativamente jóvenes. De hecho, tan solo hay dos que pueden presumir de tener más de cien años de vida. La más antigua es la de Nuestro Padre Jesús Preso y el Santo Entierro, fundada en 1901. Es destacable la imagen titular de Jesús Preso, atribuida a la escuela de Martínez Montañés. La otra cofradía centenaria es la de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de 1904. Su talla del titular está atribuida a la escuela granadina. Las otras cofradías de Moriles son todas posteriores a la Guerra Civil.