La Semana Santa de Montoro se encuentra en estos momentos inmersa en la solicitud para que sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. El Ayuntamiento, que preside Ana María Romero, ha acordado con la Agrupación de Cofradías comenzar a trabajar para solicitar esta designación, «ya que tenemos la de Andalucía». Asegura que «esto es un objetivo complicado ahora, pero sí en los próximos años creemos que es posible alcanzarlo». Esto, además, redundará en un mayor conocimiento del municipio a nivel turístico.

Aunque el covid-19 impidió el pasado año, y en éste también, las procesiones por las calles de la localidad, durante el confinamiento se vivieron momentos únicos, como el toque de cornetas en los balcones de unos ciudadanos que llevan en sus venas el fervor cofrade.

La primera cofradía penitencial montoreña, cuyas primeras reglas datan de 1554, es la de la Santa Vera Crux. En el último tercio de la centuria del dieciséis se constituye la cofradía de la Soledad de Nuestra Señora o Quinta Angustia y, en el año 1602, la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. En el Barroco las corporaciones y procesiones experimentan un cambio sustancial. Se introducen elementos de ornato en imágenes y pasos, representaciones bíblicas del Antiguo y Nuevo Testamento, el acto del Prendimiento, los soldados romanos con sus picas, alabardas y tambor batiente, el acto del Sermón del Paso, los palios de respeto, etcétera, así como los cantos penitenciales en el exterior de las iglesias ante las imágenes.

Estos elementos barrocos fueron prohibidos por los decretos surgidos de la Ilustración, que no exentos de polémicas y contravenciones, supusieron una merma en las procesiones. No obstante, la resistencia del pueblo ha preservado la representación del acto del Prendimiento, el Sermón del Paso, los romanos, los apóstoles y los cantos interpretados por el Piadoso y Antiquísimo Coro de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores. Para la práctica del vía crucis se constituyó en el siglo XVIII la cofradía de la Confraternidad de Nuestro Padre Jesús del Calvario, que realizaba su estación de penitencia en la noche del Domingo de Ramos desde la iglesia de Santiago hasta la ermita de San Roque, hasta la desaparición y destrucción de sus imágenes en 1936. Otra de las imágenes desaparecidas y no restituidas después de la contienda civil fue el grupo escultórico del Descendimiento, conocido popularmente como Los Santos Varones, que realizaba su salida procesional en la tarde del Viernes Santo desde la ermita de San Sebastián, realizándose antes el Sermón del Descendimiento o Sermón de las Siete Palabras. Con estos rasgos generales se pone de manifiesto la diversidad y elementos diferenciadores de la Semana Santa montoreña.

Sin embargo, la Semana Santa se vive durante todo el año en Montoro. Son diversas las actividades que las nueve hermandades que existen organizan durante los doce meses que envuelven los días grandes de esta localidad. Todo gira en torno a una celebración que se desenvuelve entre callejas estrechas desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Pero durante todo el año, cualquier fiesta se celebra con el punto de vista puesto en su Semana Santa, ayudando de alguna manera a engrandecerla no solo con sus pasos y titulares, sino también con el acompañamiento de cada estación de penitencia.

Así, La Borriquita sale desde la ermita de Santa Ana, en el barrio del Retamar, al otro lado del río Guadalquivir. Primero recorre su barrio y luego cruza el Puente de las Donadas para adentrarse en el casco histórico, con epicentro en la calle Corredera y plaza de España, para volver de nuevo a su ermita. La imagen se realizó en los talleres de estatuaria religiosa de los sucesores de José J. Sacrest y Compañía de Olot, siendo bendecida en 1943 por el padre carmelita Clemente María Cargador. Le acompaña la imagen de María Santísima del Amor y la Paz, talla de Martín González Laguna y bendecida el 27 de febrero de 2011 por el actual obispo, Demetrio Fernández.

El Lunes Santo, el Cristo de la Misericordia es trasladado en vía crucis desde la parroquia de San Bartolomé hasta la iglesia de San Sebastián, en una procesión sobrecogedora en la que las velas y el silencio se mezclan con el toque de música de cámara.

Cada momento es único e irrepetible en la Semana Santa montoreña. El Martes Santo se espera con ganas la salida del Cristo de la Humildad y la imagen de Nuestra Señora de Consolación y Esperanza desde la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Jesús está escoltado por un centurión romano, siendo presentado por un escriba ante Pilatos. Es una talla de Juan Martínez Cerrillo, realizada en 1940. Nuestra Señora de Consolación y Esperanza, bajo palio, es una talla de Juan Antonio González Juan Ventura, del año 1994. Las esculturas de Pilatos, Escriba y Romano corresponden al mismo autor.

El Miércoles Santo le toca el turno al Santísimo Cristo de las Penas, que sale desde la parroquia de San Bartolomé para recorrer las calles más estrechas del conjunto histórico, destacando su paso por el arco de San Miguel, Mota o Las Grajas.

El Jueves Santo es el día más álgido, con procesiones desde primera hora de la tarde. En el exterior de la iglesia de Santiago se concentran los vecinos y visitantes para ver salir los cuatro pasos de la cofradía de la Santa Vera Cruz. El primer paso, Jesús Orando en el Huerto de los Olivos, es una talla de Juan Martínez Cerrillo de 1940, sufragada por el gremio de hortelanos de la plaza de abastos y que realizó su primera salida procesional en 1955. El segundo, Jesús Prendido, conocido popularmente como el Señor del Prendimiento, corresponde a Vicente Salvador Ferrándiz (1951). El tercero, Jesús presentado por Pilatos ante el pueblo, Ecce Homo, es de los talleres de estatuaria religiosa de los sucesores de José J. Sacrest y Compañía de Olot (1952) sufragado por el gremio de los electricistas. El último de los pasos, el de Nuestra Señora de los Afligidos, de Juan Martínez Cerrillo (1941), que donó Luis Fernández Benítez, procesionó por primera vez en 1955.

Y mientras realizan su estación de penitencia, el Imperio Romano se prepara para salir desde la casa del comandante e ir hasta la plaza de Jesús y realizar el ensayo del Prendimiento, que poco después se celebra en la plaza del Charco, ante la mirada atenta de miles de vecinos y visitantes.

Pero antes, desde la iglesia de la residencia de Jesús Nazareno, parte la cofradía de la Flagelación con dos pasos. El primero, Jesús Amarrado a la Columna, flagelado por un sayón bajo la mirada de un centurión romano, es una talla en madera policromada de los Talleres de Sucesores de José J. Sacrest y Compañía de Olot (1953). El segundo paso, Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos, de Luis Enrique González Rey (1996).

La salida de Nuestro Padre Jesús Nazareno, el Rey de Montoro, desde la iglesia de San Juan de Letrán es el momento más esperado del año. Una procesión que conecta con los sentimientos de todos los montoreños. El paso por el arco o el primer rayo de luz en el poyato de San Jacinto son dos momentos únicos.

Por último, el Santo Entierro y el Domingo de Resurrección son también dos días que dejan huella en la recta final de la Semana Santa de Montoro.

Imperio romano

Se tienen referencias documentadas de los soldados romanos de Montoro en un acta de 1694 de la cofradía de Padre Jesús Nazareno. «Se propuso por el señor vicario... como el número de soldados que salen asistiendo a esta cofradía el Viernes Santo de mañana es mui corto... al solicitar el que salgan assitiendoles con darles de comer i otras propinas que se dan a los pates de mingala i gineta i tambor... que Juan de Obejo ofrece sacar para que assitan a dicha función una compañía de quarenta soldados... así lo acordaron y firmaron i el dicho Juan de Obejo no firmo por no saber...». Por este acta se tiene, por tanto, constancia que ya escoltaban a la imagen de Padre Jesús unos cuarenta soldados romanos ataviados con pieles de jineta, picas, alabardas y tambor.

Tras el paréntesis de los años 1936-1939, el Imperio Romano se reorganizó en 1941. Su titulo es Compañía de Romanos de Montoro, popularmente conocido como Imperio Romano de Montoro. El cuerpo, a las órdenes de un comandante, está formado por cuatro escuadras de gastadores, banda de cornetas y tambores, cuerpo de mandos e insignias y el cuerpo de granaderos, con un total de unos quinientos componentes, siendo un elemento singular y emblemático de la Semana Santa montoreña.

Por otro lado, la Agrupación de los Apóstoles tiene su origen en el siglo XVII con la introducción de los elementos barrocos en las procesiones de Semana Santa. Por una manda testamentaria de 1787 tenemos constancia documental de los Apóstoles: «Mando al referido Juan de Lara, mi hijo maior,... el puesto de discípulo que tengo para salir en las procesiones de Semana Santa de esta villa con su túnica y capillo que para el tengo...». Además del Imperio Romano, con los citados más de 500 miembros, y los Apóstoles, durante las últimas décadas ha adquirido una gran relevancia el Antiquísimo y Piadoso Coro de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores. Sus orígenes son remotos, misteriosos e inciertos. En la actualidad están siendo objeto de estudio por parte de eminentes musicólogos e investigadores de nuestro país.

La creación de coros y capillas musicales, así como su incorporación a los desfiles procesionales, tiene lugar durante el siglo XVII y primer tercio del siglo XVIII, documenta Juan Aranda Doncel. Hasta 1936 se tiene constancia de los siguientes coros: Del Ecce Homo y de La Humildad, ambos de la Cofradía de la Santa Vera Crux, cuya letra y música se desconoce; Coro de la Virgen y de Jesús Nazareno, de la Cofradía de Padre Jesús, y el Coro de la Misericordia, que interpretaba el Miserere ante el grupo escultórico del Descendimiento. A partir del año 1982 cobra nuevos impulsos, recuperándose el Piadoso y Antiquísimo Coro de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores con el canto del Stabat Mater (Jacopone da Todi) ante la Virgen de los Dolores; Et Erexit–Benedictus (Lc. 1,68-69), ante el Santísimo Cristo de la Humildad en la tarde del Jueves Santo y ante Nuestro Padre Jesús Nazareno, y el Miserere para el Santísimo Cristo de la Misericordia. Estos primitivos cantos, viejas polifonías pre-gregorianas, han sido transmitidos por tradición oral de generación en generación de montoreños hasta nuestros días. Hoy, sin lugar a dudas, son una de las joyas más preciadas y diferenciadoras de la localidad y su Semana Santa.