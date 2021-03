Desde hace siglos, tanto Córdoba como su provincia han tenido una importante nómina de artesanos que se han dedicado al arte sacro, bien para iglesias o, en el caso que nos ocupa, para cofradías.

Estas últimas encargaban sus obras a los importantes maestros del momento, si bien, no podemos olvidar que la Semana Santa cordobesa se mantiene durante décadas en el olvido tras el decreto del obispo Trevilla. Esto hará que se establezca una única procesión, la oficial del Viernes Santo. Un hecho que hará que el resto de cofradías fuesen languideciendo hasta, en la mayoría de los casos, desaparecer y, por consiguiente, se perderán algunos de los oficios dedicados a la Semana Santa.

Esto hizo que con el paso de los años y el resurgir de la Semana Santa las cofradías tuviesen que recurrir a talleres foráneos para realizar el patrimonio de las nuevas cofradías. Así, tras una dependencia de años de talleres de otras latitudes dedicados a la Semana Santa, se puede afirmar que en la actualidad Córdoba tiene una industria propia, bien definida por su estilo propio, de altura nacional e internacional y notablemente competitiva. Una proliferación de oficios sacros que llegan de la mano del auge experimentado por la Semana Santa de Córdoba a partir de los años 70 del pasado siglo y que hace que hoy en día ya no haga falta ir a otras localidades para buscar imagineros, tallistas, bordadores u orfebres para dar forma a nuestra Semana Santa.

Por tanto, si hace unos años era impensable que el patrimonio cofrade se encargara sin salir de los límites de Córdoba, hoy no solo se elaboran en la provincia sino que estas piezas se exportan a ciudades muy alejadas de Andalucía. Un hecho que tiene que ver con la calidad que los artistas cordobeses que se dedican a la Semana Santa están dando. Se puede decir sin ningún tipo de complejo que en la ciudad están los mejores artistas que actualmente nutren a la Semana Santa.

Como ilustración de lo expuesto, puede servir la obra del imaginero cordobés Francisco Romero Zafra, con obras que han llegado a hispanoamérica. En el apartado de bordado, también hay hermandades de muchas partes de España que han puesto su mirada en Córdoba para encargar piezas. En este sentido, el bordador Antonio Villar es uno de los mayores exportadores. Un modelo que se repite en los tallistas y orfebres. Así, se puede ver en muchas partes de la geografía española obras salidas de las manos de Manuel Valera o Emilio León, entre otros.

El arte de la imaginería

En el apartado de la imaginería, Córdoba es hoy un referente a nivel nacional. Pese a que no se puede hablar de una escuela propiamente dicha, existe una importante nómina de imagineros que vienen a cubrir el hueco dejado por sus antecesores. En este noble trabajo cabe recordar la labor llevada a cabo en una época difícil como fue la posguerra, donde los distintos artesanos devolvieron al pueblo esos iconos de la fe que les habían sido robados, esas imágenes que en muchos casos fueron pasto de las llamas.

En este contexto tenemos que encuadrar la producción de los imagineros Antonio Castillo Ariza, Miguel Arjona y, sobre todo, al recordado y prolífero Juan Martínez Cerrillo, cuya producción no se quedó en Córdoba y provincia sino que cruzó fronteras. Fue, sin duda, el primer imaginero contemporáneo que exportó su obra a hispanoamérica. Cerrillo, como sus colegas de entonces, se encargaron de realizar numerosas imágenes destinadas al culto, unas para restituir el patrimonio perdido en la guerra y otras destinadas a las cofradías que empezaron a fundarse en estos momentos. Estos imagineros, cada uno en su estilo, dejan unos modelos que se repiten durante décadas. No será hasta los años 80, y propiciado por el auge que experimenta la Semana Santa, cuando surgen nuevas promesas en este arte. No podemos olvidar que en la década de los 70 la mayoría de las imágenes que llegan nuevas vienen de Sevilla, la mayoría de la mano de un por entonces jovencísimo fray Ricardo de Córdoba, nexo entre la Semana Santa de Córdoba y el gremio artesano de la ciudad de Sevilla.

Pero como decimos, a finales de los 80 y principios de los 90 irrumpen imagineros como Antonio Salto, quien tras un breve periodo en este arte de la imaginería nos dejó la imagen de la Virgen de la Trinidad. En este periodo sobresale Miguel Ángel González Jurado, un joven imaginero formado en el taller del célebre artista sevillano Luis Álvarez Duarte. La factura imaginera de González Jurado es muy amplia. Para la Semana Santa de Córdoba destaca en este periodo Nuestra Señora de la Presentación, fechada en 1989. En 1990 la hermandad del Buen Suceso encarga la Virgen de la Caridad y en el mismo año realiza Jesús de la Redención para la cofradía de la Estrella, a la que años después también haría las figuras del misterio. En 1993 ejecutará el nuevo misterio de la hermandad de la Sentencia y más recientemente el de la hermandad del Buen Suceso. Su producción no solo se queda en la ciudad, para la provincia llevará a cabo obras destacadas como el misterio de la hermandad de la juventud de Montilla o, más recientemente, el Resucitado de Doña Mencía.

En la década de los 90 dos nuevos imagineros irrumpirán en el panorama artístico cordobés, Francisco Romero Zafra y Antonio Bernal Redondo. Ambos llegan gracias a las exposiciones que la hermandad de la Merced celebró entre los años 80 y 90 del pasado siglo en la Diputación de Córdoba. Fue aquí donde Romero Zafra presentó sus primeras obras, como la Virgen del Rocío y Lágrimas de la Hermandad del Perdón, o la dolorosa que hoy se venera en La Rambla como titular de la hermandad del Nazareno. Son muchas las localidades cordobesas donde ha dejado interesantes obras, como la Virgen de la Concepción de Aguilar de la Frontera o el Cristo de la Expiración de La Victoria, entre otros.

En lo que respecta a Bernal, se dio a conocer en Córdoba con el misterio de Nuestro Padre Jesús de las Penas de la hermandad de la Esperanza. Años después acometió el misterio de Jesús de la Humildad y Paciencia y el del Prendimiento. Como titulares, Bernal nos deja la Virgen de la O, Jesús de la Bondad o la Reina de los Apóstoles. En la provincia de Córdoba se encuentran obras destacadas como el Resucitado de Montemayor, el Descendimiento de Cabra y de Montilla, así como la Virgen del Socorro de esta misma localidad.

Bajo la estela de ambos imagineros empezó a despuntar Manuel Luque Bonillo, autor de las imágenes del misterio de Nuestro Padre Jesús del Perdón de la capital. Para la provincia encontramos tanto obras de su primera etapa, como más actuales, entre las que destaca Nuestro Padre Jesús de las Penas, de Puente Genil.

Vinculado al taller de Antonio Bernal figura José Antonio Cabello Montilla, quien firma obras como los titulares de la pro-hermandad del Traslado al Sepulcro de Córdoba. En la provincia se pueden ver obras suyas como la Oración en el Huerto, de Albendín, o la Entrada Triunfal de Fernán Núñez. Más en la línea de Romero Zafra se encuentra la producción de Alfonso Castellanos o Juan González y Pablo Porras, estos dos últimos con obras como la Virgen de las Penas de la hermandad de las Lágrimas del Parque Figueroa.

Mención especial merece el escultor Pedro García Velasco, quien compagina su labor de docente con la escultura y la imaginería. En esta última ha dejado el grupo escultórico de la hermandad de la Conversión de Córdoba, formado por el Cristo de la Oración y Caridad y los dos ladrones Gestas y Dimas.

La prueba del interés que suscita el mundo de la imaginería lo tenemos en la gran cantidad de jóvenes que intentan hacerse un hueco en esta difícil actividad artística. En esta nómina se encuentran Rafael Gata, con obras sobre todo para particulares, Pedro Pila, Luis Agudo, Edwin González o más recientemente José Antonio Álvarez Unquiles.

En esta nómina de imagineros de la Semana Santa no pueden faltar aquellos que desarrollan su labor desde la provincia. En la Subbética cordobesa, concretamente en Priego de Córdoba, se encuentra el taller de Fernando Cobo. En Cabra destaca el restaurador e imaginero Salvador Guzmán.

Asimismo, sobresale la producción del imaginero lucentino Francisco Javier López del Espino, que cuenta con un importante número de obras, entre ellas la de san Juan Pablo II, que fue bendecida en la Plaza de San Pedro en el Vaticano por el papa Francisco. Precisamente, a este autor la cordobesa hermandad de la presentación al Pueblo, de la barriada de Cañero, le ha encargado recientemente la imagen de Pilato para el paso de su titular.

En Villa del Río se encuentra el taller de Sebastián Montes. El imaginero, con obra hasta en Italia, realizó para Córdoba el misterio de la hermandad de la Agonía, así como las figuras secundarias del paso de la hermandad de la Entrada Triunfal.

El noble arte de la madera

Solo basta mirar los grandes retablos de las principales iglesias de la ciudad y la provincia de Córdoba para adivinar la importante tradición retablística, donde la talla tiene una vital importancia, una tradición que hoy sigue viva con talleres importantes que han dejado sus mejores obras para las cofradías tanto de la capital como de fuera.

Aunque con altibajos, Córdoba ha contado siempre con un buen número de artesanos dedicados a la madera con talleres importantes vinculados a este arte de la talla ornamental. No podemos olvidar el glorioso pasado barroco de la ciudad con el conjunto de retablos que se pueden ver en las iglesias cordobesas salidos de la mano de autores como Alonso Matías, Hurtado Izquierdo, Duque Cornejo, Sánchez de Rueda o Alonso Gómez de Sandoval.

Con esos referentes han trabajado importantes tallistas hoy desaparecidos como Rafael Díaz Peno o Rafael Valverde, que en la década de los 40 nos dejaron pasos tan interesantes como el del Cristo de la Misericordia y el de Jesús Caído, respectivamente.

Si bien, en los años 90, se olvida todo esto y la mirada se pone una vez más en Sevilla, ignorando la producción cordobesa, olvidando que la ciudad fue cuna de grandes retablistas con un modelo y personalidad propia sin tener que copiar los diseños que en aquellos años circulaban por los tallares sevillanos.

No obstante, ajenas a esta moda hubo cofradías cordobesas que quisieron seguir confiando en artistas de la ciudad para llevar a cabo los pasos procesionales de sus titulares. Tal es el caso del taller de Moreno Anguita, autor del original paso de Nuestro Padre Jesús de la Sangre, cofradía del Císter. Aquí se puede ver la rica tradición de la talla cordobesa o los desaparecidos talleres Santa Águeda, que diseñan y ejecutan el paso de misterio de la hermandad de la Paz, un conjunto muy alejado de los modelos sevillanos del momento, donde prima la hojarasca grande.

Junto a estos continúan con su actividad talleres como el del recientemente desaparecido Andrés Valverde, con una interesante producción de pasos procesionales principalmente destinados a la provincia de Córdoba. La continuidad de los trabajos de este taller la lleva en la actualidad su hijo Manuel Valverde Serrano, que participa en ellos desde el año 1990. Ambos firman el nuevo paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno, una joya donde queda plasmada la autenticidad del trabajo de la talla en madera con un lenguaje ornamental netamente cordobés.

Paralelamente a estos últimos talleres surge la Escuela Taller La Merced, dependiente de la Diputación de Córdoba y creada para reconstruir el retablo mayor del templo siniestrado en un incendio intencionado en el año 1978.

Tras varias ediciones de la misma surge en la ciudad una importante cantera de jóvenes artesanos dedicados a distintas disciplinas artísticas. En lo que respecta a la talla, podemos citar a José Carlos Rubio, que si bien ya conocía el oficio por vía familiar, aquí perfila estos conocimientos de la mano de reputados tallistas. Rubio dejará para la ciudad una de sus importantes obras como es el paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado.

También del magisterio de la Escuela Taller de La Merced sale José María Higuera, que crea años después importantes obras para la Semana Santa de la ciudad como el paso de misterio de Nuestro Padre Jesús del Silencio, cofradía del Amor, o más recientemente el paso del Arcángel San Rafael, Custodio de la ciudad, en la actualidad en construcción.

Uno de los talleres emergentes de la ciudad lo regentan los jóvenes tallistas Manuel Jurado y Miguel Ortiz, quienes tras su formación en la Escuela Taller La Merced IV montan taller propio donde en poco tiempo comienzan a recibir numerosos e importantes encargos. En concreto, para Córdoba han realizado, entre otros, el paso procesional de la hermandad del Buen Suceso.

Unos talleres que también afloran en la provincia, donde destacan los talleres de Priego de Córdoba, donde la tradición sigue vigente con maestros tallistas como los Hermanos Cubero, Antonio Manuel Serrano Ávila o Rafael Molina, este último también dorador y restaurador.

La orfebrería

No es nada nuevo hablar de la tradición joyera, platera y orfebre en general de la ciudad de Córdoba, donde a lo largo de los siglos los artesanos de esta disciplina han dejado obras sorprendentes que hoy se pueden ver en el ajuar litúrgico de muchas iglesias no solo de la ciudad sino de distintas partes de la geografía española.

Si duda, el Renacimiento y el Barroco fueron las etapas de esplendor de este arte con firmas tan destacadas como Juan Ruiz El Vandalino o Damián de Castro. Tradición que en el pasado siglo XX llega a cotas importantes con el desaparecido orfebre Francisco Díaz Roncero.

Nombres que, sin duda, han servido de maestros para generaciones venideras que han hecho de este oficio su modo de vida. Así, entre cinceles, limas, lijas, sopletes, martillo de cincelado, buriles y muchas más herramientas artesanales los orfebres siguen golpeando el metal para crear bellas formas que servirán para embellecer el paso de nuestras cofradías por las calles.

Varales, peanas, respiraderos, coronas o puñales donde los artistas son conscientes que detrás de estas obras, más allá de la obra de arte, o el valor del noble metal, está la ofrenda de cientos de personas que en la mayoría de los casos financian estas obras para las imágenes de su devoción.

Un oficio que se ha mantenido con éxito en el siglo XX con dos importantes maestros, Emilio Aumente, que realizó entre otras piezas la cruz de guía de la hermandad del Señor de la Caridad o los medallones del paso de la misma cofradía. Así como el ya citado Francisco Díaz Roncero, cuya obra se encuentra repartida en numerosas cofradías de toda la geografía, destacando piezas como la corona canónica de Nuestra Señora del Rosario, hermandad de la Expiración de Córdoba.

Asimismo, es de justicia reseñar el taller de los hermanos Lama, Alfonso Luque o el taller de los hermanos Zamorano, que durante el siglo XX fueron manteniendo este oficio tan vinculado a la ciudad, estos últimos autores de piezas tan celebradas como los respiraderos de plata del paso de palio de la Virgen del Carmen coronada de San Cayetano o las cresterías del nuevo palio de la Virgen de la Paz.

Con el paso del tiempo y estos referentes fueron surgiendo una buena hornada de orfebres que hoy en día nutren a las cofradías. En este sentido cabe citar a Emilio León, con obras tan destacadas como el paso y templete de la Virgen de la Fuensanta, o Manuel Valera, con un trabajo más vinculado a la joyería que a la orfebrería, si bien el preciosismo de sus obras, sobre todo las coronas, hace que las hermandades lo elijan para encargar las preseas de sus titulares, muchas de estas destinadas a la coronación canónica.

En esta nueva generación de orfebres destaca asimismo nombres como Antonio Cuadrado o más recientemente Manuel Aguilera, José Navarro, Daniel Porras, Jesús Amaro o Jesús de Julián.

Al hablar de orfebrería religiosa no podemos dejar de mirar a la provincia, concretamente a Lucena, donde ha perdurado un oficio muy singular y vinculado de manera directa a la celebración de la Semana Santa. Destacan los famosos Talleres Angulo, desde donde salen trabajos en dirección a otras localidades. Entre su amplio catálogo de piezas se encuentran coronas, palios, varales, candelerías, ráfagas o templetes.

El arte del bordado

El oficio del bordado en oro fino saltó de los conventos, generalmente femeninos, a los talleres artesanales tanto particulares como de cofradías, siendo hoy una de las artesanías más preciadas y reconocidas dentro del arte dedicado a la Semana Santa. Como ya se ha explicado en varias ocasiones el bordado para cofradías ofrece dos modalidades claramente diferenciadas en su realización material. Una llamada de «aplicación», o popularmente «de recorte», y otra el bordado en oro fino propiamente dicho.

La primera, mucho más económica al tratarse de recortar tisú dorado e ir aplicándolos sobre el soporte generalmente de terciopelo, seda, tisú o malla, rellenándolo en algunos casos de algodón para dar volumen. Mientras que la segunda, la del oro fino que va configurando la forma diseñada a base de miles de puntadas de distintas tipologías con hilos de plata sobredorada.

Documentalmente, podemos hablar de bordadores en oro profesionales en Córdoba al menos desde el siglo XVI, si bien la labor de las órdenes religiosas femeninas ha sido fundamental para su permanencia en el tiempo. Se puede hablar en la ciudad de importantes conventos que han dejado muchas piezas bordadas para las cofradías. En este sentido, se encuentra el convento de las Adoratrices, el de las Madres Filipensas del Buen Pastor o el recientemente desaparecido convento de Santa Isabel de los Ángeles (San Pancracio). El convento del Colodro el Císter y Santa Marta también han usado la aguja y el hilo de oro para crear obras dedicadas a la Semana Santa.

Con la renovación estética de la Semana Santa cordobesa en los años 70 del pasado siglo comienzan a proliferar talleres para dotar a las cofradías de sus proyectos. Así podemos hablar de Paquita Aguayo, cuya labor la empezó en el taller de bordados de las Adoratrices, con el tiempo autora de muchas piezas de bordado sobre todo en los años 80. En este periodo también destaca Antonio Muñoz, que trabajó para hermandades como el Caído o el Cristo de Gracia. Es este el momento en el que surgen numerosos talleres de bordados tanto particulares como de las propias hermandades. Así podemos destacar Artesanía San Francisco, con Manuel Carmona a la cabeza; Artesanía San Eloy, regentado por Rafael Carmona, o bordados San Rafael, con Eduardo Heredia.

Entre esta hornada de por entonces jóvenes bordadores citamos a Francisco Pérez Artés, hoy consolidado en este arte del bordado. Otro de los talleres más emergentes de la capital está regentado por el también vestidor Antonio Villar Moreno, con obras por toda España.

Junto a estos talleres nos encontramos talleres destacados que mantienen vivo el bordado en oro fino, entre ellos se encuentra el de Francisco Mira, Mercedes Castro o Rafael Jódar. En esta lista de bordadores no podemos olvidar a José Luis Guerra, sobre todo especializado en sedas.

Además de estos talleres con un fin profesional destacan talleres dependientes de hermandades que en este caso trabajan para sus propias corporaciones de manera altruista, tal es el caso de la hermandad del Descendimiento o el taller de bordado de la Archicofradía del Carmen de San Cayetano.

Junto al bordado en oro también se ha bordado en aplicación, es decir, piezas que no son tejidas, la mayoría de los talleres citados la han realizado en alguna ocasión. Esta técnica del bordado de aplicación se ha reinventado últimamente con la aportación de Enrique Ruiz Flores, quien tras un estudio de técnicas antiguas para reposteros y vestiduras litúrgicas ha depurado la técnica de la aplicación con unos resultados sorprendentes.

En el caso de la provincia, apenas hay talleres que se dediquen profesionalmente al bordado, y la mayoría de ellos lo hacen casi de forma altruista para su cofradía. No obstante, en la localidad de Cañete de las Torres hubo un taller de bordado financiado por el Ayuntamiento donde el bordador Antonio Villar ejerció de maestro, y años después algunas de las alumnas bordaron para el taller del propio Villar.

El dorado

Otra de las artesanías de siglos hoy vinculadas a la Semana Santa es el dorado en láminas de oro fino o pan de oro, como popularmente se conoce. Para encontrar el origen de este noble oficio hay mirar hacia las primeras civilizaciones de Egipto y Mesopotamia, donde ya se pueden ver esculturas y enseres terminadas con láminas de oro.

Será en la Edad Media, y muy ligado al cristianismo, cuando se expande, perfeccionándose con el paso del tiempo hasta llegar a su culmen en el Barroco, donde el oro, como símbolo de divinidad, sirvió para decorar retablos, imágenes, mobiliario, etcétera.

El dorado que vemos en los pasos y algunos enseres de la Semana Santa mantiene una técnica cuyas fórmulas llegan desde antiguo. Así, a la madera, tras estar preparada, se le dan varias manos de estuco que luego con mucha paciencia se debe rascar, lijar y pulir para no perder el dibujo original de la talla. Tras esta laboriosa preparación se añaden varias manos de bol que es una especie de barro donde se fija el oro.

Una vez fijadas las láminas de oro la pieza se frota con un bruñidor, piedra de ágata, con diferentes formas para sacar brillo dejando sin frotar la parte que va en mate.

En Córdoba el oficio del dorador ha existido en la mayoría de los casos asociado a talleres multidisciplinares donde se tallaba, se doraba y se policromaba. Basta con ver la tradición retablística de la ciudad y la provincia, donde el dorado de retablos es fundamental.

Una tradición que con el paso de los años llevaron a cabo artesanos como Antonio Castillo Ariza, que hoy mantienen sus sobrinos Gabriel y Antonio Castillo, o el conocido taller de Miguel Arjona. Este último en su faceta de imaginero también usaba el oro para la terminación de sus imágenes. Así, es fácil ver muchas de su obra, sobre todo la de talla completa, con el uso del dorado bruñido. Asimismo, no podemos olvidar al imaginero Juan Martínez Cerrillo, que también manejó la técnica del oro para enriquecer a alguna de sus imágenes o para otros trabajos donde mezclaba distintas técnicas.

De nuevo tenemos que citar a la Escuela Taller La Merced, donde el oficio del dorado volvió a resurgir con varios jóvenes que de una forma u otra mantuvieron vigente este arte. Algunos de ellos colaboraron con imagineros como Elisa del Río, o colaboraron con otros talleres como Rafael González o Paqui González, entre otros. El más consolidado de esa nueva etapa es el de Rafael Barón, que hoy en día mantiene su actividad en el oficio del dorado en oro fino. Sin olvidar uno de los talleres más importantes de las últimas décadas como fue el taller San Mateo regentado por Ángel María Varo.

El arte del dorado también se va llevar a cabo, aunque en menor medida, en la provincia, donde algunos tallistas también compaginan su labor con el dorado, como el ya citado Rafael Molina en Priego de Córdoba.

Otros oficios

Estos oficios se completan con otros que, aunque no son exclusivos de la Semana Santa, sí que dedican gran parte de su producción. En este sentido podemos aludir al caso de los floristas. Si bien en un principio los propios hermanos de la cofradía ponían las flores, algo que sigue ocurriendo, no obstante, con el paso de los años, esta labor cada vez se ha ido profesionalizando, encargándolo a empresas que se dedican a ello. Cuentan con profesionales como Floristería Santa Marta, Floristería Santos Mártires, Pinsapo Flores o Floristería Los Patios.

Otro de los oficios a destacar es el de la cerería, una labor de la que solo encontramos producción en la provincia. De este modo, Cabra es el único municipio de Córdoba que dispone de empresas dedicadas a este centenario sector artesanal, Ridaura y Hermanos Lama, con una labor que es la herencia de los artesanos cereros del siglo XVIII.

Por su peculiaridad merece mención especial la variada actividad artesanal en torno a la Semana Santa de localidades cordobesas como Baena o Puente Genil. La primera con la fabricación de tambor tan característico de la Semana Santa de esta localidad, una técnica de fabricación compleja que combina diferentes oficios, como el metal para caja, la carpintería para los aros, la guarnicionería para las anillas para tensar el tambor y la labor para el tratado de la piel.

En lo que respecta a la Semana Santa de Puente Genil, está íntimamente ligada a la de los desfiles de figuras bíblicas, que consisten en la representación de personajes que aparecen en la Biblia, ataviados con ropajes de la época y que se vienen celebrando desde el siglo XVII. Desde su origen las citadas figuras bíblicas presentaban además un rostrillo a imagen del personaje bíblico que representan, portando en sus manos atributos en relación a su persona. La producción de rostrillos suele concentrarse entre el final del verano y el comienzo de la Semana Santa. El rostrillo es una máscara de cartón de falla puesta previamente sobre un molde de escayola y policromada, compuesta por tres partes principales: la máscara en sí misma, los ojos y un elemento que cubre la parte trasera de la cabeza, que puede ser una peluca, velo, turbante o tocado, entre otros elementos.

Entre los artesanos que se dedican a la fabricación de rostrillos destaca Jesús Gálvez, de cuyo taller salen encargos también para otros municipios, como Doña Mencía, Baena, Moriles e, incluso, para otras localidades de Sevilla, como la vecina Herrera, Málaga y Granada.

Sin duda, tanto en la ciudad como en la provincia se alza cada año como un auténtico museo al aire libre por donde pasean importantes piezas de imaginería, talla, bordado, orfebrería etcétera, una producción que ofrece dos importantes lecturas: por un lado, el valor económico como generador de empleo, ya que son cientos las familias que viven de algún oficio dedicado a la Semana Santa y, por otro, el valor cultural y antropológico, ya que gracias a la Semana Santa y, sobre todo a las cofradías, se mantienen activos oficios que de no ser por esta celebración hoy en día hubiesen desaparecido.