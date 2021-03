La Semana Santa de Cabra, que desde el año 1989 cuenta con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, se abre a la participación de los egabrenses y de los visitantes como una invitación al disfrute de los sentidos, todo ello a través del rico y magnífico patrimonio histórico-artístico que sus 28 cofradías, en sus 31 cortejos procesionales, sacan a la calle del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección.

Se trata de imágenes llenas de calidad de los más variados estilos, con algunas que datan de más de cinco siglos, que portadas a hombros por sus hermanos costaleros están repletas de toda una serie de elementos y símbolos tradicionales, presentados en los más variados estilos de ser procesionados por las calles y plazas y acompañados de largas filas de capuchones con cirios, cruces y cadenas o faroles.

Una exposición de tradición y arte en la calle donde aún perviven elementos propios de la Semana Santa egabrense que no se han visto contaminada por aquellos

procedentes de Sevilla, permiten disfrutar de judíos y romanos, tambores, trompetas, añafiles o abejorros (trompetas alargadas)... Y la saeta de Cabra, con su singular toná y letras.

Arte barroco de artistas de los siglos XVII y XVIII, cargado de devoción, puede verse en estos días en las calles de Cabra, en sus templos, en callejuelas y avenidas con el olor a azahar propio de los primeros días de la primavera. Se trata de una tradición que se adapta a los nuevos tiempos a través de la juventud que se hace cargo de cofradías y hermandades centenarias, que hacen posible la permanencia de esta serie de manifestaciones donde no faltan en los días previos sus actos y cultos cuaresmales.

Toda una explosión de fervor que, como apuntaba Antonio Ramón Jiménez en uno de los Cuadernos Egabrenses, editado por el Ayuntamiento de Cabra, queda reflejado en las imágenes que se procesionan, donde «cabría destacar las más antiguas, como la Virgen de la Soledad, el Cristo del Calvario, Jesús del Perdón, el Cristo del Socorro, la Virgen de la Esperanza, el Cristo de la Sangre, Jesús de la Columna o la Virgen del Socorro. Algunas de ellas están atribuidas a Pedro de Mena, José de Mora o Salcillo. Las más recientes, como el Misterio de la Oración en el Huerto, el Lavatorio, la Virgen del Rosario, la Virgen de la Paz o Jesús Resucitado, son también obras de destacados imagineros como Juan Manuel Miñarro, Manuel Escamilla o Martínez Cerrillo. Junto a estos nombres hay que destacar la labor de imagineros egabrenses, entre losq ue están Salvador Guzmán, Campos Serrano o Antonio Albornoz, entre otros».

Sin olvidarse, añade el autor, las piezas de orfebrería donde destaca «la magnífica urna del Santo Sepulcro e importantes piezas como palios, cruces de guía, respiraderos, candelabros o coronas, realizadas por orfebres como Manuel de los Ríos, Villarreal, Díaz Roncero o hermanos Lama. Los bordados realizados por los antiguos talleres de los conventos de las Dominicas o de las Agustinas egabrenses se complementan por otros de las Filipenses de Sevilla, las Clarisas de Alcaudete o los talleres de Cristino Lastres o Antonio Villar, entre otros. Durante siete intensos días las calles de Cabra se llenan de esplendor y emoción, en los que las cofradías salen en estación de penitencia, contando con la masiva participación de un pueblo volcado con su Semana Santa», afirma Antonio Ramón Jiménez.

Arte e imaginería

La Semana Santa de Cabra destaca, a parte de por la religiosidad que desprende la celebración y que le da sentido, por la gran cantidad de obras de arte que atesora y muestra en la calle en estos días, conservando tallas de los mejores imagineros barrocos y de los siglos XX y XXI, conviviendo en perfecta armonía imágenes con más de 5 siglos y otras mucho más recientes, lo que convierte a este ciclo egabrense en referente a nivel artístico. Las distintas imágenes que procesionan en la ciudad fueron realizadas en estilos artísticos diferentes, según el predominante en la época de ejecución. Cada una de ellas representa un momento de la Pasión de Cristo o del Dolor de María además de ese trasfondo humano y cristiano que transmite el mensaje de Jesús.

La gran mayoría de obras que en la actualidad procesionan en Semana Santa son fruto del gran desarrollo de la imaginería en los siglos XVI, XVII y XVIII en sus vertientes andaluzas, como fueron las escuelas Granadina y Sevillana, propiciado por la excelente posición de la ciudad en el mapa que, como centro geográfico de la Comunidad Autónoma, la hizo partícipe de todas las corrientes escultóricas generados en la Andalucía de entonces.

Son muy destacables conjuntos escultóricos como el de Las Angustias, de José de Mora, llegado en el siglo XVII a la ciudad, y del cual la talla de Cristo Yacente está catalogada como una de las mejores piezas de la imaginería de todos los tiempos. No menos imponente es la Dolorosa de la Soledad, de Pedro de Mena, gran referente devocional de la comarca. También son dignas de mención, aun dejando en el tintero, otras muchas tallas importantes del siglo XVII y XVIII que no tienen atribución clara. Imágenes como la de Jesús Preso o el misterio de la Columna y Azotes, ambos atribuidos a la gubia de Salzillo; la talla del Señor de la Humildad y Paciencia, del círculo de Martínez Montañés; la magnífica dolorosa de La Esperanza, de la escuela granadina, o el Nazareno del Dulce Nombre, atribuido a Pablo de Rojas y perteneciente a la cofradía de La Misericordia, en la que todavía no procesiona.

En todo caso, la Semana Santa de Cabra, como todas las andaluzas, ha bebido y bebe de los distintos corrientes y estilos generados a lo largo y ancho de Andalucía y podemos encontrar en ella muchas reminiscencias y elementos que, aunque ya forman parte de la idiosincrasia y de la imagen de la Semana Santa andaluza, sí tuvieron origen en ciudades concretas, como son el caso de Sevilla, Málaga y Granada.

Tradiciones

De la ciudad nazarí se conserva hoy el modo de llevar los pasos en muchas de las cofradías egabrenses, a hombros por dentro del paso, y con Málaga se comparte, por ejemplo, el uso de las campanas en los cortejos procesionales. Más aún, la Semana Mayor egabrense cuenta todavía con reminiscencias siglos pasados. Buena muestra de ello es la archicofradía de Jesús Preso, que conserva gran parte de las tradiciones cofrades originarias de la ciudad como son el modo de llevar el paso, con sus populares judíos, que portan el misterio a hombros, pero por fuera.

Otro ejemplo que ha llegado hasta nuestros días es la presencia de elementos propios como los abejorros, trompetas alargadas que, con un tono grave, suenan cada vez que el paso se levanta en varios de los cortejos de la ciudad, y que pueden verse actualmente en los desfiles procesionales de las cofradías del Huerto, Necesidades, La Vera Cruz y Remedios, Jesús Nazareno y de La Soledad. Además de la de Jesús Preso, la cofradía del Huerto fue una de las primeras que apostaron por la recuperación de esta casi perdida tradición hace ya bastantes años. La archicofradía de la Vera Cruz los recuperó el pasado año 2013, volviendo con este motivo a salir a la calle los cuatro banderines de trompeta blancos que ésta conservaba en su ajuar, señal de cómo las tradiciones más arraigadas se recuperan. Tradición similar a la de los abejorros era el tambor que acompañaba el inicio de la procesión. El último tambor acompañando al estandarte lo llevó hasta la década de 1980 la archicofradía de Jesús Nazareno.

Curiosidades y peculiaridades

La Semana Santa es, sin duda, una de las fiestas más importantes de Cabra como así atestigua la mencionada declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, con la que cuenta desde el año 1989.

Sus cofradías, el magnífico patrimonio histórico-artístico, la calidad de las imágenes que procesionan... todo conforman un cúmulo de circunstancias que se muestran con un sello de seriedad y respeto que llena las calles de Cabra.

Del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección 28 hermandades salen a la calle con sus elementos tradicionales, símbolos e imágenes titulares. Los cortejos procesionales contienen variados estilos en la forma y los elementos. Largas filas de capuchones que con variados hábitos y colores acompañan con cera, cruces y cadenas o faroles a los pasos de las imágenes de Jesús y María. Guiones y mantos de terciopelo bordados en oro de los conventos egabrenses de las dominicas de San Martín (hoy desaparecidas) y de las Agustinas Recoletas.

Siglos de tradición y arte que abren los desfiles que se hacen antes de las procesiones, anunciando el inicio de las mismas, especialmente el que tiene lugar en la tarde del Viernes Santo.

Estandartes de picos con óvalos de las imágenes al óleo, estrellas que sirven de faroles, hechas con estaño y cristal y que con la luz de la cera dan colorido y brillo a las noches de la Semana Santa de Cabra. Judíos y romanos, tambores y trompetas...

La tradición de la Semana Santa egabrense también se mantiene viva en los añafiles o abejorros, que con su peculiar sonido anuncian que se acerca el paso de Jesús o María. Es una singularidad como la del propio toque de rompevelos, que se escucha en la madrugada del Viernes Santo. y la auténtica saeta de Cabra, con singular toná y letras. El arte de los mejores imagineros de los siglos XVII y XVIII dejó su impronta en muchas obras de marcado interés artístico y devocional. Las calles de Cabra, los templos, las plazuelas... la ciudad está repleta de rincones de especial belleza en los que los pasos hacen vibrar al numeroso gentío que se reúne para presenciarlos. Para ello, desde las estrechas callejas a las amplias vías, llenas de rejas, balcones y cancelas, cargadas de flores, son el escenario perfecto para esta celebración. Junto a la antigüedad de las cofradías, hermandades y archicofradías, la fuerza renovadora de la juventud revitalizan numerosas tradiciones que van desde los actos y cultos a lo largo de todo el tiempo de Cuaresma al arreglo de túnicas pasando por otras como son la elaboración de los típicos dulces caseros como son los gajorros, los pestiños y las magdalenas.