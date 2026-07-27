Desde las taquicardias y el dolor de cabeza hasta el ictus: así puede afectar el humo de los incendios a la salud

El humo de los incendios forestales que están arrasando la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León no solo afectan a la calidad del aire, sino que tienen un impacto directo sobre nuestra salud: problemas respitatorios, circulatorios, más visitas a urgencias por episodios de dolor de cabeza o tos persistente. Además, la exposición prolongada y la situación de emergencia que se está viviendo en estas tres comunidades autónomas (con más de 90.000 personas evacuadas) pueden afectar a la salud mental, sobre todo entre las personas más vulnerables.

Así afecta el humo de los incendios a tu salud

Los efectos inmediatos en la salud por la exposición al humo pueden incluir:

Moqueo o rinorrea

Ardor en los ojos o irritación ocular (conjuntivitis o sensación de arena)

Irritación de los senos paranasales y garganta

Tos persistente

Dolores de cabeza (cefalea)

Cansancio y decaimiento o fatiga inusual

Mareos

Dificultad para respirar normalmente

Dolor de pecho

Latidos cardíacos acelerados (taquicardia)

Vómitos y debilidad

Ataques de asma

Obstrucción bronquial

Expectoración purulenta o con pintas de sangre

Compromiso del estado de conciencia o confusión/alteración de la conciencia

La exposición al humo de los incendios forestales puede provocar efectos tanto en el sistema respiratorio como en el circulatorio. La intensidad de estos efectos depende de factores como el tiempo de exposición, la concentración de humo en el aire y el estado de salud de cada persona.

Efectos sobre el sistema respiratorio

Uno de los efectos más frecuentes es la irritación de las vías respiratorias, que puede provocar tos, irritación de los ojos, la nariz y la garganta, secreción nasal, sibilancias y dificultad para respirar.

El humo también puede empeorar enfermedades respiratorias preexistentes, como el asma, la bronquitis aguda y crónica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y el enfisema.

Además, la exposición puede provocar una disminución temporal de la función pulmonar y favorecer la inflamación de los pulmones. Cuando la exposición se prolonga durante días o semanas, puede producirse un deterioro progresivo de la función pulmonar.

El humo de los incendios también puede aumentar la susceptibilidad a determinadas infecciones. La alteración del sistema inmunitario puede elevar el riesgo de sufrir infecciones respiratorias como la gripe o la neumonía.

A largo plazo, la exposición prolongada a determinados compuestos cancerígenos presentes en el humo se ha relacionado con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

Efectos sobre el sistema circulatorio

Las partículas finas presentes en el humo pueden provocar inflamación en las arterias, incluidas las coronarias, y desestabilizar las placas de colesterol o ateromas ya existentes. Si estas placas se rompen, pueden formarse coágulos que bloqueen el flujo sanguíneo y provoquen un infarto de miocardio.

La exposición al humo también puede contribuir al desarrollo o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. La inflamación sistémica, el estrés oxidativo, la disfunción del endotelio y la descompensación de enfermedades como la hipertensión o la diabetes pueden aumentar la carga sobre el corazón.

El riesgo de sufrir un ictus también puede incrementarse. La inflamación y el aumento de la coagulabilidad de la sangre favorecen la formación de coágulos que pueden desplazarse hasta el cerebro y bloquear una arteria, provocando un ictus isquémico.

Por último, las partículas y otros compuestos presentes en el humo pueden alterar el sistema nervioso autónomo, encargado de regular el ritmo cardíaco. Esta interferencia puede provocar arritmias o latidos irregulares, lo que puede aumentar el riesgo de complicaciones cardiovasculares graves.

Lucía Feijoo Viera

Impacto en la salud mental

Los incendios forestales también pueden tener consecuencias importantes sobre la salud mental, especialmente entre las personas que han perdido su vivienda o a seres queridos, han tenido que ser evacuadas o han sufrido una alteración brusca de su vida cotidiana.

Entre las posibles consecuencias se encuentra el trastorno de estrés postraumático (TEPT), especialmente en quienes han vivido situaciones de peligro extremo o han sufrido pérdidas importantes. También pueden aparecer ansiedad y depresión, relacionadas con el miedo, la incertidumbre, las pérdidas y la interrupción de la vida diaria.

Los incendios pueden provocar, además, problemas de sueño y alimentación. El duelo también puede aparecer tras la pérdida de una vivienda, propiedades, recuerdos personales o ante la transformación del paisaje y del entorno habitual.

En el caso de los niños, el impacto psicológico puede manifestarse de diferentes formas. Algunos pueden presentar irritabilidad, retraimiento social, problemas para dormir, pesadillas o una disminución del rendimiento escolar.

Estos son los grupos de población más vulnerables

Hay determinados grupos de población que presentan una mayor probabilidad de sufrir efectos sobre la salud en el contexto de un incendio forestal. Entre ellos se encuentran:

Las personas mayores, especialmente a partir de los 65 años.

Las mujeres embarazadas.

Los niños, sobre todo los menores de 5 años.

Las personas que trabajan al aire libre, debido a una mayor exposición al humo y a las partículas contaminantes.

Las personas con enfermedades respiratorias previas, como el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Las personas con enfermedades cardíacas o cardiovasculares .

. Las personas que necesitan oxigenoterapia.

Las personas con diabetes, cáncer o enfermedades que debilitan el sistema inmunitario.

Fuente: El Periódico de España