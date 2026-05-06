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El Puerto de Tenerife recibe la solicitud de escala del crucero con hantavirus para este sábado

El buque afectado por un brote de hantavirus permanecerá en fondeo hasta que Sanidad Exterior y Capitanía Marítima autoricen, si procede, su atraque

Esta vista aérea muestra al personal de salud abordando el crucero MV Hondius, mientras estaba estacionario en el puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 6 de mayo de 2026.

Esta vista aérea muestra al personal de salud abordando el crucero MV Hondius, mientras estaba estacionario en el puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 6 de mayo de 2026.

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

El Puerto de Santa Cruz de Tenerife ha recibido este miércoles la solicitud de escala del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, para el próximo sábado 9 de mayo a las 12:00 horas. La petición supone un cambio relevante en la gestión del caso, después de que durante la mañana la Autoridad Portuaria hubiera señalado que aún no constaba ninguna solicitud formal de atraque.

Según la información comunicada por la Autoridad Portuaria, el buque será consignado por Gibunco Ship Agency S.L. y permanecerá inicialmente en fondeo. El atraque no se producirá de forma automática: dependerá de que Sanidad Exterior y Capitanía Marítima emitan la autorización correspondiente.

El MV Hondius permanecerá en fondeo hasta recibir autorización

La solicitud de escala fija como previsión de llegada el sábado 9 de mayo a mediodía, pero el crucero no atracará hasta que las autoridades competentes establezcan las condiciones de seguridad marítima y sanitaria.

En caso de que se conceda el permiso, se activará el protocolo sanitario correspondiente para atender la situación del buque, que permanece vinculado a un brote de hantavirus durante su travesía por el Atlántico.

Sanidad Exterior y Capitanía Marítima tendrán la última palabra

La Autoridad Portuaria recuerda que el atraque de un buque en estas condiciones no depende únicamente del puerto. La autorización deberá pasar por Sanidad Exterior, encargada de valorar el riesgo sanitario, y por Capitanía Marítima, responsable de las condiciones vinculadas a la seguridad marítima.

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Estas administraciones serán las que determinen si el buque puede atracar, en qué condiciones y con qué medidas de control.

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