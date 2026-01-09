Este es el alimento que ayuda a elevar los niveles de hierro y combatir la anemia

La anemia ferropénica, más conocida como falta de hierro en la sangre es una de las anemias más habituales. El hierro es un metal presente en la sangre y que resulta esencial para una suficiente producción de hemoglobina, sustancia presente en los glóbulos rojos sin la que se complica el transporte de oxígeno a todo el cuerpo.

Así, esta falta de hierro produce síntomas como:

Fatiga y debilidad

Mareos

Dolores de cabeza

Baja temperatura corporal

Piel pálida o amarillenta

Uñas quebradizas

Caída del pelo.

Una vez que aparecen estos síntomas, un simple análisis de sangre determinará si lo que está ocurriendo es que los niveles de hierro están bajos.

El origen más habitual de la anemia ferropénica está en las hemorragias debidas a la presencia de úlceras, pólipos, etc. Y también a la menstruación de las mujeres.

De hecho, según los datos de Grupo Español de Eritropatología (GEE), de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), se estima que en España el 20% de las mujeres en edad fértil, el 40% de las gestantes y el 15% de los adolescentes tienen anemia ferropénica.

La anemia ferropénica provoca una caída excesiva del cabello. / Adobe Stock.

Lo bueno de esta patología es que se puede tratar en la mayoría de los casos de una forma muy sencilla, tomando hierro por vía oral.

De esta forma se evitan las consecuencias negativas que se pueden derivar de la anemia ferropénica, como la afectación al sistema inmunitario o el aumento del riesgo de desarrollar complicaciones cardíacas y pulmonares.

¿Qué alimentos ayudan a reforzar la absorción del hierro?

El problema de estos suplementos es que no siempre el cuerpo consigue absorberlos de forma eficiente, en gran parte a causa de la interacción con algunos alimentos que tomamos.

En esta línea, un nuevo estudio, que tuvo lugar en el Laboratory of Human Nutrition de la ETH Zurich (Suiza) señala que el café tiene un efecto "inhibidor" de la absorción de hierro, ya que reduce la absorción en un 54% en comparación con el agua.

Este efecto se produce a causa de una sustancia que contiene el café (el ácido clorogénico), que se une al hierro en el intestino e impide su absorción.

Tomar suplementos de hierro con café reduce los niveles de absorción de esta sustancia. / FREEPIK

Por el contrario, el mismo estudio revela que beber un vaso de zumo de naranja junto con un suplemento de hierro contribuye a la correcta la absorción de este mineral.

El estudio compara como responde el organismo, especialmente el de las mujeres con carencia de hierro, cuando la suplementación se acompaña con café o con zumo de naranja. Y la conclusión más evidente es que con zumo de naranja aumenta su filtración.

Otra de las conclusiones que sacó el estudio es que, en comparación con el café, consumir una dosis de 100 mg de hierro con zumo de naranja supondría un aumento de absorción de casi 4 veces, lo que se traduce a 20 mg más de hierro absorbido por nuestro organismo.

El efecto beneficioso de esta combinación radica en que el zumo de naranja es rico en ácido ascórbico y favorece la “buena respuesta” de nuestro cuerpo.

Además, los cítricos, así como las frutas y las verduras de hoja verde son grandes aliados de la correcta absorción de la suplementación de hierro.

Acompañar el suplemento de hierro con zumo de naranja aumenta hasta cuatro veces la absorción del hierro. / Adobe Stock.

¿Con qué bebida debemos tomar el suplemento de hierro?

Para evitar estos problemas de absorción y asegurarnos de que los niveles de hierro no van a peor, el nutricionista Ramón de Cangas, dietista-nutricionista y Doctor en Ciencia de los Alimentos, sostiene que, tomar un suplemento de hierro “es una medida útil, pero, como muestra este nuevo estudio, es mejor evitar tomarlo con una taza de café, ya que esto inhibe la absorción del hierro”.

Y añade que, en su lugar, “un vaso de zumo de naranja es mejor opción, ya que puede aumentar hasta cuatro veces la absorción del hierro. Esto se debe al alto contenido en vitamina C del zumo de fruta”.

Pero tiene que ser zumo de fruta, no valen los suplementos de vitamina C que también se pueden encontrar en las farmacias.