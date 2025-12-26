Las fracturas de pene se disparan en Navidad: por qué ocurren y cuándo acudir a urgencias

Las fracturas de pene se multiplican durante las fiestas navideñas debido al cambio de hábitos sexuales. Así lo asegura una revisión de estudios del Instituto de Cirugía Urológica Avanzada (ICUA), que ha detectado que esta urgencia urológica es más habitual en torno al 25 de diciembre. “El aumento de frecuencia de las relaciones sexuales y la mayor intensidad de las mismas hacen que las fracturas del miembro viril tengan una estacionalidad que va ligada a épocas como las navidades o el verano”, afirma la doctora Roser Vives, especialista en Andrología en ICUA.

Una investigación alemana publicada en BJU International detectó un aumento del 43% en las roturas peneanas entre el 24 y el 26 de diciembre entre 2005 y 2021. En cambio, las cifras bajan en Nochevieja.

“Una fractura de pene difiere de otro tipo de roturas. Ocurre cuando, durante la erección, los cuerpos cavernosos se llenan de sangre y la túnica albugínea (la capa externa resistente que los recubre) se tensa. Si el pene erecto se dobla bruscamente o recibe un golpe fuerte, esa túnica puede desgarrarse en uno o ambos cuerpos cavernosos, provocando la lesión”, explica la doctora Vives. La causa más habitual es un traumatismo durante las relaciones sexuales (por ejemplo, al salirse y golpear contra la pelvis). Con menos frecuencia puede ocurrir por masturbación o en otras situaciones como traumatismos pélvicos, etc.

Los síntomas que deben alertar

Tras una fractura, el pene suele inflamarse y cambiar de color, perdiendo inmediatamente la erección que presentaba. “Los síntomas más habituales son: dolor instantáneo; pérdida de la erección; “chasquido”; inflamación y hematoma”, añade esta especialista.

Una fractura de pene requiere atención médica inmediata. “El tratamiento indicado en caso de presentar una fractura peneana es la cirugía urgente, con el objetivo de reparar la lesión producida”, precisa la doctora Vives. “Si no se trata de forma urgente, la fractura de pene podría ocasionar una disfunción eréctil (DE) importante y mantenida en el tiempo”, apunta.

De hecho, una reciente investigación británica revela que la fractura de pene puede provocar complicaciones significativas, en particular disfunción eréctil (DE). La incidencia global de la DE después de la fractura de pene osciló entre el 0% y el 52,9%, y la reparación quirúrgica inmediata mostró tasas significativamente inferiores (6,6-16,5%) en comparación con el tratamiento conservador (45,5-52,9%).”El tratamiento quirúrgico inmediato es crucial para obtener resultados funcionales óptimos”, finaliza la doctrora Vives.