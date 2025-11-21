¿Por qué la fractura de cadera es más frecuente en mujeres y tiene una tasa de mortalidad tan alta?

Cada vez vivimos más y, afortunadamente, mejor en cuanto a salud se refiere. Pero el incremento de la esperanza de vida trae también algunas consecuencias. Y es que, a más años de vida, más se incrementan las enfermedades directamente relacionadas con la edad.

Entre ellas, la osteoporosis. Un trastorno generalizado del esqueleto caracterizado por una reducción de la densidad ósea que produce una alteración de la resistencia y calidad del hueso y aumenta el riesgo de sufrir fracturas.

Este tipo de fracturas se denominan fracturas por fragilidad o fracturas osteoporóticas.

Tal y como explica el facultativo del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital La Luz, doctor Óscar Pérez Simanca, dentro de este grupo de fracturas se encuentran las fracturas de fémur proximal o fracturas de cadera, que suponen un problema de salud importante debido a la morbimortalidad y dependencia funcional que se produce después de la lesión.

La edad avanzada es el principal factor de riesgo / Wikimedia Commons

Principales factores de riesgo

Como explica el doctor Simanca:

"Los principales factores de riesgo para presentar este tipo de lesiones son todas aquellas situaciones que impliquen una pérdida de la consistencia ósea y situaciones que aumenten el riesgo de caídas de los pacientes".

La edad avanzada.

El sedentarismo.

Fracturas osteoporóticas previas.

Menopausia precoz.

Enfermedades que puedan producir osteopenia u osteoporosis.

Las fracturas de cadera son más frecuentes en el sexo femenino representando alrededor del 75% de los casos.

Y como afirma el doctor Simanca: "la mayoría de los casos ocurren por un traumatismo de baja energía después de una caída de un paciente de edad avanzada con fragilidad ósea por osteoporosis".

Las lesiones de cadera son habituales entre los corredores de montaña / Freepik

Fractura de cadera y mortalidad

Como ya hemos visto este tipo de fracturas es muy común, y los especialistas están más que acostumbrados a intervenirlas y solucionarlas.

El problema es que tipo de lesiones supone en algunos casos un punto y aparte en la esperanza de vida de los pacientes.

Tanto que de acuerdo con el especialista en traumatología del Hospital La Luz, alrededor del 8% de los pacientes fallecen a los 30 días y el 20% lo hace en el primer año.

De hecho, la tasa de mortalidad en estos pacientes es casi el doble si la comparamos con pacientes de la misma edad, pero sin fractura.

Y los especialistas señalan que son los problemas cardiovasculares y respiratorios los principales causantes de las defunciones que se producen en el primer mes después de la lesión.

Esta operación se crea un espacio entre el tensor de la fascia lata y los músculos sartorios que permiten el acceso a través de la cápsula anterior de la cadera / Freepik

Problemas funcionales tras una operación de cadera

Los pacientes con fracturas de cadera requieren en la mayoría de los casos ingreso hospitalario y tratamiento quirúrgico.

Son intervenidos alrededor del 97% de los pacientes con rotura de cadera. Y esta intervención causa normalmente dificultades en el desarrollo del día a día del paciente.

"Las alteraciones funcionales después de la lesión pueden ir desde la incapacidad para realizar una actividad independiente al día, pasando por limitaciones de la deambulación de forma independiente hasta la incapacidad permanente", asegura Oscar Pérez Simanca.

Por ello es esencial conocer cuáles son los factores que influyen en la recuperación funcional después de sufrir una fractura de cadera.

"Los factores de peor pronóstico son la edad muy avanzada, la movilidad reducida y el mayor deterioro cognitivo antes de la fractura.

Retraso en el tratamiento quirúrgico

Presencia de úlceras por presión durante la hospitalización, entre otros".

Y, por el contrario, "los factores asociados a un menor deterioro funcional son el tratamiento quirúrgico precoz, la movilización precoz del paciente y la sedestación, que tal y como explica el doctor, es la posición en la que el ser humano mantiene la verticalidad a través del apoyo de su pelvis sobre la base de sustentación, total o parcial".

El aumento de la esperanza de vida en España ha traído consigo una mayor cantidad de casos de fractura de cadera por fragilidad. "Y a pesar de la experiencia en el manejo ortogeriátrico de estos pacientes, sigue siendo un problema de salud con un elevado coste anual, por lo que es necesario identificar y actuar sobre los factores de riesgo modificables para ayudar a recuperar la independencia de estos pacientes".