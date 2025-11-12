Superbacterias: así es la nueva amenaza mundial que causará más muertes que el cáncer en 2050

Las infecciones provocadas por bacterias multirresistentes a los antibióticos, conocidas popularmente como superbacterias, representan una amenaza creciente para la salud mundial. Si no se frena su expansión, en 2050 podrían causar más muertes que el cáncer, advierten los profesionales de la Medicina de Laboratorio que se dan cita del 12 al 14 de noviembre en Valencia en el XIX Congreso Nacional de Laboratorio Clínico (LABCLIN 2025), organizado por la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEMEDLAB).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las infecciones por bacterias resistentes podrían llegar a provocar hasta 10 millones de muertes anuales en todo el mundo si no se intensifican las medidas de control, prevención y desarrollo de nuevos fármacos. En 2024, la OMS hizo público un documento sobre prioridades en investigación para el desarrollo de nuevos antibióticos activos frente a bacterias multirresistentes.

En un primer nivel, clasificó de prioridad crítica a bacterias como Acinetobacter resistente a carbapenémicos, enterobacterias resistentes a carbapenémicos o a cefalosporinas de tercera generación y Mycobacterium tuberculosis resistente a rifampicina. En un segundo nivel de alta prioridad se incluyen Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos y Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM), entre otras. Además, algunas de estas bacterias multirresistentes pueden contener un mayor número de determinantes de virulencia, lo que incrementa su patogenicidad.

“Nos encontramos en una auténtica carrera contra el tiempo. Aunque en los últimos años se ha podido disponer de varios antibióticos nuevos con actividad frente a algunas de estas superbacterias, ya se han identificado cepas resistentes incluso a estas terapias de última generación”, explica el doctor Luis Martínez Martínez, Jefe de Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y ponente en LABCLIN 2025 sobre ‘Bacterias multirresistentes y superbacterias. Nuevos retos en Microbiología’.

Más de 4.000 muertes cada año en España

En nuestro país, las cifras son igualmente preocupantes. El Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN), impulsado por el Ministerio de Sanidad y la AEMPS, estima que las infecciones por bacterias resistentes causan más de 4.000 muertes anuales en España y generan un sobrecoste sanitario superior a los 150 millones de euros.

Aunque el consumo de antibióticos en humanos y animales se ha reducido en los últimos años, los responsables del PRAN insisten en que es necesario mantener la vigilancia activa, promover un uso responsable y reforzar la investigación para evitar un retroceso.

Los especialistas reunidos en LABCLIN 2025 coinciden en que la batalla frente a las superbacterias debe apoyarse en tres pilares fundamentales: