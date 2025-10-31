Cuatro trucos de los alergólogos para disfrutar de una noche de Halloween sin sustos

La festividad de Todos los Santos, o más concretamente la noche de su víspera (All Hallows' Evening o Halloween en versión abreviada) se ha convertido en un motivo de fiesta en España. Y no faltan en las casas y los estantes un gran número de chucherías, chocolates y pasteles emulando calabazas, fantasmas y otros personajes de miedo.

Cada vez es más frecuente la participación de niños y adultos en esta fiesta. Algunos van disfrazados de casa en casa para recoger dulces o bien simplemente se reúnen para celebrarlo.

El problema es que algunos de estos productos tan divertidos pueden contener alguno de los alérgenos más frecuentes, como son, entre otros:

La leche

El huevo

Las frutas

Los frutos secos...

Pero en la cruz de esta nueva fiesta está el hecho de que cada vez son más los niños que tienen alergia a ciertos alimentos, incluso en ocasiones a más de un grupo de alimentos.

Por ello, la prevención es de suma importancia para evitar sufrir un episodio anafiláctico.

Los alérgenos más frecuentes son la leche, el huevo, las frutas y los frutos secos. / UNSPLASH.

Así que para evitar que ningún menor con alergia sufra ningún incidente mientras se divierte celebrando esta festividad, desde la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) se han elaborado cuatro sencillos trucos para evitar que cualquier niño pueda sufrir una reacción alérgica en la noche de Halloween y disfruten de un entorno seguro.

Informar de la alergia

El niño debe ser consciente de su alergia, al igual de cualquier persona que se encargue de acompañarle durante la fiesta, ya sean padres, monitores u otro adulto.

Hay que explicarle al menor de que “no debe compartir o coger ningún alimento sin ser revisado previamente por un adulto”, explican los alergólogos.

Para evitar posibles problemas, lo mejor es llevar los dulces o chucherías que sabemos que el niño puede comer. De esta forma, en caso de practicar por las casas el truco o trato, en el que caso de que no tengamos la seguridad de que el alimento esté libre del alérgeno, podremos darle al niño unas propias.

Preparar un ambiente adecuado para alérgicos

La responsabilidad ante las alergias no es solo de quien la padece, sino de todos.

Así, si vamos a organizar una fiesta en casa, se debe preguntar si entre los invitados hay algún alérgico a los alimentos. En el caso de que así sea, se le debe consultar qué alimentos y bebidas son seguros para él.

También es conveniente no tirar los envoltorios o bolsas de los alimentos, así podrás consultarlos rápidamente en caso de duda.

Los niños con alergias deben llevar sus propias chucherías. / FREEPIK

Durante la preparación de la comida, desde la SEAIC recomienda utilizar recipientes separados y bien identificados para cada alimento y una adecuada higiene de manos tras su manipulación para evitar contaminación cruzada.

Por último, los expertos son partidarios de evitar el látex a la hora de preparar alimentos, así como en el maquillaje y en los regalos, ya que este material también puede provocar alergia.

Llevar siempre el tratamiento encima

Los niños alérgicos deben conocer perfectamente los síntomas en caso de una reacción alérgica. También se les debe insistir para que, en caso de reacción alérgica, avisen a un adulto lo antes posible.

Es esencial llevar siempre la medicación de rescate a emplear en caso de reacción alérgica, especialmente el autoinyector de adrenalina. En caso de reacción grave llamar al 112 y/o acudir al servicio de Urgencias más cercano.

Tampoco se debe olvidar la medicación habitual del paciente sobre todo en pacientes asmáticos ya que podría intensificar una eventual reacción alérgica.

Siempre debe llevarse la medicación de rescate encima. / UNSPLASH.

Recetas libres de alérgenos

Basta hacer una búsqueda en internet para encontrar una gran variedad de recetas libres de alérgenos.

Aun así, los expertos de la SEAIC facilitan una receta muy fácil para hacer en familia unas galletas terroríficas:

● 80 gr de harina de avena

● 30 gr de copos de avena

● 25 gr de cacao en polvo puro o 70% (sin leche)

● 2 plátanos maduros

Con un tenedor aplasta los plátanos, añade todos los ingredientes progresivamente y mézclalos bien con el tenedor. Coloca la pasta moldeando según desees sobre papel vegetal en la bandeja del horno. Hornea a 180° C durante 15 min, con el horno previamente calentado y ¡listo!

¡A disfrutar! ¡Que ser alérgico no impida disfrutar de Halloween!