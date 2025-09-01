Síndrome posvacacional: cómo superar el estrés de volver a la rutina tras las vacaciones

El calendario ya ha marcado el final de las vacaciones de verano —aunque la temporada estival termina oficialmente el 23 de septiembre— . Y la vuelta a la rutina laboral puede provocar sentimientos negativos en algunas personas afectando a su estado de ánimo y a su bienestar emocional.

Hablamos del fenómeno conocido comúnmente como síndrome postvacacional, y que no es un mito, si no algo muy real que puede producir cambios comportamentales y emocionales como:

Cansancio

Desmotivación

Ansiedad

Alteraciones del estado de ánimo

Falta de concentración

Descenso del rendimiento

Sudoración y, en definitiva, malestar general

¿Es posible superar el síndrome posvacacional y volver a la rutina con ganas? / Freepik

¿Quiénes sufren el síndrome posvacacional?

En este sentido, según un estudio realizado por la Sociedad Española de Medicina y Familia Comunitaria (semFYC), el síndrome postvacacional afecta especialmente a personas jóvenes, menores de 45 años, y suele durar entre 10 y 15 días. En caso de no desaparecer los síntomas trascurrido ese tiempo, se debe valorar la visita a un especialista.

“Los trabajadores que están más expuestos a sufrir este síndrome son aquellos que lidian peor con la frustración, disfrutan de unas vacaciones más largas, trabajan en un entorno en el que ambiente y las condiciones laborales no son favorables, no están contentos con su trabajo, se sienten minusvalorados o no tienen buena relación con su jefe”, explica Andrea Trujillo, psicóloga de BluaU de Sanitas.

El estrés se ha normalizado entre los trabajadores, sobre todo en la depresión posvacacional / Frepeik

Recomendaciones para afrontar la vuelta al trabajo tras las vacaciones

Con el fin de reducir en la medida de lo posible el malestar propio del síndrome postvacacional, los expertos de Sanitas han elaborado un listado con una serie de claves para hacer frente a los últimos días de vacaciones antes de la vuelta al trabajo: