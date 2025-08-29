Botiquín en verano: consejos de los farmacéuticos para cuidar tu salud durante las vacaciones

Preparar un buen botiquín es esencial para disfrutar de las vacaciones, seguras y sin contratiempos. Durante el verano, el cuidado de la salud cobra especial importancia por la intensa radiación solar, las actividades al aire libre y el riesgo de golpes de calor —que son especialmente peligrosos para algunos grupos de población—.

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España explica que es "fundamental revisar y adaptar no solo el botiquín doméstico, sino también preparar un botiquín de viaje que incluya la medicación habitual junto con productos básicos de primeros auxilios o para el manejo de problemas frecuentes en esta época del año".

¿Qué debería incluir un botiquín de verano?

Los fármacos de uso común no pueden faltar en el botiquín para las vacaciones. Los farmacéuticos advierten que "si son medicamentos que se toman por vía oral, será preferible optar por soluciones orales o bucodispersables para mayor comodidad al poder administrarse sin necesidad de agua".

Analgésicos y antipiréticos

Antiinflamatorios no esteroideos (AINE): aunque hay que tener en cuenta que pueden producir fotosensibilidad.

Antihistamínicos: para posibles reacciones alérgicas o picaduras de insectos o medusas.

Antidiarreicos y sales de rehidratación oral (SRO): en casos de diarrea.

Antiácidos y/o protectores gástricos especialmente si el paciente toma AINE o cambia hábitos alimentarios.

Medicación para el mareo o cinetosis: en caso necesario.

Medicamentos de uso común.

Analgésicos, antiinflamatorios o antihistamínicos son esenciales en cualquier botiquín / Freepik

Productos sanitarios y material de cura Apósitos, gasas, tiritas resistentes al agua, antisépticos para la piel, crema para quemaduras, puntos de sutura adhesivos, esparadrapo, termómetro, tijeras, pinzas, guantes, suero fisiológico. › Colirios hidratantes y solución salina estéril para la limpieza y cuidado ocular.

Prevención y cuidados estacionales Fotoprotectores, repelente de insectos, bálsamos labiales con protección solar, lociones postsolares y postpicaduras de insectos y/o medusas.

Documentación útil Cartilla de vacunación (si procede para el destino), informe clínico u hoja de medicación que justifique la medicación habitual, tarjeta sanitaria, información de contacto de centros sanitarios en destino (clínicas, hospitales, farmacias de guardia).

Los farmacéuticos comunitarios nos recuerdan que debemos prestar especial atención a los medicamentos termolábiles (insulinas, vacunas, hormonas, etc.), ya que necesitan conservarse en frío. Puedes utilizar neveras portátiles para asegurar mantener la cadena del frío en todo momento.

"Si tomas medicación habitualmente, no olvides llevar tu tarjeta sanitaria o tener la aplicación correspondiente en tu móvil. Recuerda que podrás retirar tus tratamientos en cualquier farmacia comunitaria del territorio nacional", recuerdan.