El aviso de Boticaria García con los alimentos en la nevera tras el apagón: "A lo mejor nos evitamos alguna diarrea"

La interrupción del suministro eléctrico, que afectó a España, Portugal, Andorra y partes del sur de Francia, provocó que millones de personas estuvieran durante casi 10 horas sin luz.

Afectó gravemente al transporte público, las telecomunicaciones, los servicios sanitarios (que funcionaron a "medio gas") y, por supuesto, las actividades comerciales e industriales.

En ciudades como Madrid, el metro y el servicio de Cercanías se paralizó. Según explicó Red Eléctrica Española, el apagón se debió a una "pérdida de generación eléctrica muy importante" y a fuertes oscilaciones en el flujo de potencia.

En estos momentos, el suministro se ha restablecido en el 99,5% de España, pero hay algunos servicios como el transporte ferroviario opera con "limitada" normalidad.

Neveras cerradas en un supermercado de Barcelona tras el apagón / Glòria Ayuso

La Boticaria García señala que la conservación de alimentos en la nevera es uno de los aspectos más vulnerables. Lo más importante es que si el apagón ha durado menos de cuatro horas (no es el caso en España) y la nevera no se ha abierto "no es necesario tirar los alimentos".

En muchos puntos de la geografía, se alargó en el tiempo. En este caso, "si el termómetro del frigorífico marca más de 5 grados" debemos desechar todos los productos.

Con estos consejos, la farmacéutica remarca que "evitaremos alguna diarrea".

¿Qué pasa con la nevera?

Casi todos los apagones han durado más de cuatro horas. Según la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos, en inglés), se debería tirar el contenido. "Los frescos como carnes, pescados y sobras deben tirarse sin duda. Otros alimentos como yogures y salsas se puede valorar".

¿Y con los congeladores?

"Aquí hay más suerte", recalca la Boticaría García. Si el congelador no se ha abierto desde el momento en que se produjo el corte de energía, los alimentos congelados pueden mantenerse en condiciones seguras durante un tiempo considerable.

En general, si el congelador está completamente lleno, puede conservar el frío durante aproximadamente 48 horas. En cambio, si está solo a la mitad de su capacidad, ese tiempo se reduce a unas 24 horas.

Esto se debe a que una mayor cantidad de alimentos congelados ayuda a mantener una temperatura interna más estable, funcionando como una especie de "bloque de hielo" que retrasa el proceso de descongelación durante el apagón. En este tipo de situaciones debemos evitar abrir la puerta del congelador innecesariamente, ya que al hacerlo se pierde frío rápidamente y se acorta el tiempo en que los alimentos se mantendrán en buen estado.