La periodista deportiva Lucía Villalón, embarazada de su primer hijo junto al futbolista Gonzalo Melero, que actualmente milita en el Levante UD, ha anunciado a través de Instagram que el bebé ha sido diagnosticado de una enfermedad durante un control rutinario.

“Estamos de 14 semanas y le acaban de diagnosticar gastrosquisis… algo de lo que no habíamos oído hablar jamás y en lo que nos vamos a hacer expertos”, explicaba la comunicadora en la red social.

¿En qué consiste la gastrosquisis?

Como señala el Hospital Universitari Clínic de Barcelona, la gastrosquisis “es un defecto de la pared abdominal que provoca la herniación de las vísceras abdominales, que flotan libres en el líquido amniótico, sin ningún tipo de recubrimiento”. A veces también puede salir en otros órganos como el estómago o el hígado.

Este defecto se localiza de forma lateral y generalmente en el lado derecho.

“Al parecer no se le ha cerrado bien la pared abdominal y tiene parte de los intestinos fuera de su cuerpecito… Hay que rezar para que no vaya a más, y ya sabemos que no se va a arreglar por sí solo”, ha escrito la joven.

Y, es que, como ha asegurado en el texto que va acompañado de una fotografía junto al centrocampista y que ya acumula más de 27.000 ‘me gustas’, el bebé "tendrá que nacer antes de tiempo, por cesárea, y le tendrán que operar nada más nacer… Se nos parte el alma solo de pensar que siendo tan chiquitito tenga que pasar por algo así".

¿Cómo se detecta la gastrosquisis y qué consecuencias tiene?

Este defecto se puede detectar en una ecografía a partir de las 12 semanas de gestación, aunque como recoge los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) también se puede diagnosticar después del nacimiento del bebé.

Además, el riesgo de complicaciones durante el embarazo "no es despreciable" y puede derivar en complicaciones añadidas como:

Bajo peso al nacer .

. Complicaciones que se produce en un 10% de los casos y que se deben a la exposición de las "asas intestinales" al líquido amniótico de forma prolongada, lo que hace que se inflamen. Por cierto que las asas intestinales son los tramos del intestino delgado, de unos 20 cm de longitud, que tienen forma de asa y no alargada, como el resto.

¿Cuáles son las causas?

Aunque se desconocen las causas de la gastrosquisis, esta enfermedad se relaciona en algunas ocasiones con anomalías de los cromosomas (solo en el 1% de los casos) o con otras malformaciones en el 10-15% de los casos.

Y para conocer con más exactitud esta relación causa-efecto, tal y como especifica el Hospital Universitari Clínic de Barcelona, se puede ofrecer a los padres el estudio de los cromosomas, mejor llamado un "estudio del cariotipo",.

Sin embargo, algunos investigadores subrayan la "estrecha relación" entre esta deformación y algunos factores de riesgo:

Edad de la madre . Las madres adolescentes presentan mayor probabilidad de que el bebé nazca con gastrosquisis en comparación con las de mayor edad.

. Las madres adolescentes presentan mayor probabilidad de que el bebé nazca con gastrosquisis en comparación con las de mayor edad. Alcohol y tabaco. La exposición a estos tóxicos, junto a los fármacos, podría favorecer la aparición de esta anomalía.

¿Cómo es el diagnóstico y su tratamiento?

La gastrosquisis se puede detectar durante el embarazo mediante pruebas prenatales.

También es posible a través de un análisis de sangre que mide la concentración de la proteína alfa-fetoproteína, que saldrá elevada en el caso de sufrir este defecto.

Además, en algunos casos se puede detectar en una ecografía.

Como ha señalado Lucía Villalón en su cuenta de Instagram, el bebé tendrá que ser intervenido nada más nacer, si bien "por ahora sabemos que está bien, que no le duele ni sufre".

Si la gastrosquisis se presenta con un orificio pequeño, se trata con una cirugía después de su nacimiento.

En el caso de que afecte a muchos órganos, la intervención podría llegar a tener que hacerse por etapas.

Además, es frecuente que necesiten tratamientos complementarios como antibióticos y alimentación intravenosa.