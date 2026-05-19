Cirugía ortognática: cuándo es necesaria y qué problemas puede corregir

La cirugía ortognática es una técnica quirúrgica mediante la cual se corrige la posición inadecuada de los huesos maxilares, que pueden estar mal colocados tridimensionalmente en los tres ejes del espacio. Tal como explica el Dr. Javier Mareque, especialista en cirugía maxilofacial de Clínica Corachan, esta intervención “se prescribe cuando la ortodoncia no es capaz de corregir la mala mordida exclusivamente con sus técnicas y es necesario mover las bases óseas para lograr un buen encaje”. También -añade- “hay pacientes que se someten a esta cirugía para tratar la apnea del sueño, puesto que, mediante la movilización de los maxilares se aumenta el calibre de la vía aérea, lo que ayuda a reducir ronquidos y apneas”.

Un tercer motivo para realizar la cirugía ortognática “es la afectación de la articulación temporomandibular, dañada tras años de mala mordida”, detalla el Dr. Mareque. El especialista de Clínica Corachan añade todavía que “la estética es otra de las razones por las que algunos pacientes con una correcta oclusión recurren a esta cirugía, por motivos estéticos, para modificar la proyección facial o rejuvenecer”.

La cirugía ortognática es un procedimiento que realiza la especialidad de cirugía oral y maxilofacial, con la colaboración de un odontólogo especialista en ortodoncia.

Hasta un 30 % de la población presenta algún tipo de maloclusión susceptible de tratamiento quirúrgico, pero la intervención solo está indicada cuando hay síntomas, apnea del sueño o una motivación estética clara. En algunos casos, predominará esta última motivación estética y, en otros, es principalmente funcional, como en la apnea o en la patología de la articulación temporomandibular.

Según explica el Dr. Josep Rubio, otro de los especialistas en cirugía maxilofacial de Clínica Corachan, “en nuestro entorno, la intervención ortognática más frecuente se realiza para corregir el mentón retraído -casos denominados ‘de clase II con retrognatia’-, una mala oclusión y, en muchos casos, problemas de ronquido y apnea.

La mayoría de estos problemas o malformaciones -precisa el Dr. Rubio- “tienen un origen genético y es frecuente encontrar varios casos en una misma familia, con mandíbulas pequeñas”. Además de los congénitos, existen los que se deben a un desarrollo inadecuado durante el crecimiento y un tercer grupo aparece por desgaste a lo largo de la vida.

En la cirugía ortognática el paciente se somete a una intervención bajo anestesia general que dura entre una y dos horas / EPE

Cómo es la intervención

Sobre los detalles de la cirugía ortognática, centrándonos en la intervención, el Dr Mareque explica que: “el paciente se somete a una intervención bajo anestesia general que dura entre una y dos horas, dependiendo de si se movilizan ambos maxilares (lo que ocurre en el 80 % de los casos) o solo uno. El paciente pasa una noche en el hospital y después el seguimiento es ambulatorio”.

Y añade que, la intervención podría alargarse “si se asocian otros procedimientos, como la mentoplastia, la rinoplastia, la extracción de muelas del juicio o la colocación de implantes”. Y que, “en los casos estéticos, también puede combinarse con infiltraciones de grasa o retirada de la bola de Bichat”. La bola de Bichat, también conocida como cojinete graso bucal, es una masa de tejido graso ubicado en la mejilla.

“La intervención comienza con la intubación del paciente y, una vez preparado, dura aproximadamente una hora por cada hueso. Si se añaden procedimientos complementarios, puede prolongarse entre media hora y una hora más. En la mayoría de los casos dura entre una y tres horas”, puntualiza el especialista.

“El tiempo medio de recuperación para la reinserción social y laboral es de unos 14 días. Durante ese periodo hay restricciones dietéticas, con dieta triturada, y se deben evitar los deportes de contacto. Por lo demás, el paciente puede hacer vida normal”, señala el Dr. Mareque. Y también apunta que “en algunos casos, cuando la cirugía se realiza a edades tempranas, el crecimiento posterior puede necesitar algún retoque en la edad adulta”.

Si no se opera

Las maloclusiones no tratadas, advierten los especialistas de Clínica Corachan, pueden provocar sobrecarga dental y, con el tiempo, pérdida de piezas. También pueden afectar a la articulación temporomandibular. En el caso de la apnea del sueño, se asocian a deterioro metabólico, mayor riesgo de hipertensión, somnolencia diurna y otros síntomas.

La intervención, explica el Dr. Rubio, “puede realizarse desde la adolescencia y en cualquier etapa de la vida adulta”. Y precisa que: “los pacientes que buscan un efecto estético o de rejuvenecimiento suelen hacerlo en la quinta o sexta década, y en casos graves de apnea también en edades más avanzadas. La mayoría se opera entre los 15 y los 30 años”.