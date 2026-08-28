Las farmacias de Córdoba se preparan para actuar ante un ictus y una parada cardíaca: «Las consecuencias son infinitamente menores cada minuto que ganemos en asistir a la persona»

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba (COFC) comenzará en breve, en septiembre, una nueva fase de su proyecto para, a través de las farmacias cordobesas, establecer una red de neuro protección en toda la provincia para hacer frente a casos de ictus; una iniciativa que también contempla que la capital quede cardio protegida a través de 46 farmacias con desfibriladores y profesionales formados, informa el presidente del COFC, Rafael Casaño de Cuevas.

En concreto, se trata de una etapa más de la iniciativa Córdoba Ciudad Saludable: Farmacias Cardio y Neuroprotegidas, presentada hace meses pero que ahora buscará dar a conocer a las instituciones y todo tipo de entidades, y particularmente a la población en general, la red ya creada y en funcionamiento de oficinas de farmacias comunitarias a las que acudir en caso de sufrir un infarto o un ictus para ser atendidos mientras llegan los servicios de emergencia. Buena oportunidad para informar de este logro pionero (por su magnitud y características) de los farmacéuticos cordobeses.

Razones y síntomas

La razón de esta iniciativa del COFC es obvia para su presidente, ya que «las farmacias llevan en su ADN el proteger al paciente», explica Casaño, y una red tan bien distribuida y presente por la ciudad y su provincia se convierte en un instrumento magnífico para luchar contra estas patologías tiempo-dependientes, en las que «las consecuencias son infinitamente menores cada minuto que ganemos en asistir a la persona».

Las farmacias, ’refugios’ cardio y neuro protegidos

Al respecto, cabe aquí recordar que una parada cardiorrespiratoria es una interrupción repentina y simultánea de la actividad mecánica del corazón y de la respiración, lo que detiene el flujo de sangre hacia el cerebro y el resto de órganos vitales

Por su parte, el ictus se produce cuando se interrumpe de forma repentina el flujo de sangre que llega a una parte del cerebro. Esta falta de riego sanguíneo priva a las células del cerebro de oxígeno y nutriente, lo que provoca su muerte en cuestión de minutos, pudiendo causar daños neurológico graves y permanentes y hasta la muerte. De cualquier forma, y tanto en la parada cardiorrespiratoria como en el ictus, comienza con la aparición de los síntomas una carrera contrarreloj en la que es fundamental ser asistido cuanto antes.

Frente a todo ello, y centrándonos en la capital, Casaño informa que en total son 46 las farmacias que se han sumado al proyecto del COFC y que ha permitido que ya se cuente en esos establecimientos sanitarios con desfibriladores externos automatizados (DEA), adquiridos con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba, para ayudar y actuar en las fases iniciales de un infarto. Además, hay que contar también con un 47º desfibrilador DEA dentro de esta campaña, el que se haya en la propia sede del Colegio de Farmacéuticos (avenida del Brillante 31).

Para la selección de las farmacias participantes en el proyecto se ha consultado a la Delegación Territorial de la Consejería de Sanidad en Córdoba, que ha aplicado criterios como la localización de las oficinas farmacéuticas para que todos los barrios estén cubiertos y, a ser posible, en un plazo mínimo de minutos desde cualquier ubicación de la ciudad.

En otro plano, la Delegación ha primando las farmacias de horario ampliado para maximizar el tiempo en que se puede prestar esta ayuda a lo largo del día, explica el presidente del Colegio.

Pero igual o más importante que este recurso técnico es el factor humano. Al proyecto del COFC se han sumado más de 500 farmacéuticos de Córdoba que se han formado en los últimos meses a través de cursos en la sede del Colegio en la detección de ictus y paradas cardiorrespiratoria, el uso de los desfibriladores ya entregados y en aspectos como la reanimación cardiopulmonar (RCP) y acciones de Soporte Vital Básico (SVB), además de la recogida de información sobre el estado del paciente para comunicarla inmediatamente al servicio de emergencia que llegue a la farmacia.

Este último punto busca facilitar en lo posible el que los profesionales de emergencias que lleguen sigan atendiendo al paciente con todos los datos posibles en la mano, algo que también puede ser vital en estas patologías tiempo-dependientes.

Un mapa importante

Una cuestión relevante a saber en caso de una crisis cardíaca, y tener desde entonces presente, es qué farmacias del vecindario más cercanas disponen ya del desfibrilador DEA proporcionado por el COFC y gracias al apoyo del Ayuntamiento. La lista de las 46 que forman parte del programa viene en la web del COFC.

No está de más mirarlo ahora (se tarda muy poco tiempo) para recordar las farmacias más cercanas de la red en un futuro por si, lamentablemente, llegase el caso de acudir a ellas... pero ya sin tiempo de consultar nada en internet ante la emergencia.

Protocolo ante un posible ictus

La otra gran vertiente del proyecto Córdoba Ciudad Saludable: Farmacias Cardio y Neuroprotegidas, la antención frente a posibles casos de ictus, tiene su reflejo en la creación de un protocolo específico de actuación entregados a todas las farmacias tanto de la capital como del resto de la provincia.

Ese procedimiento, elaborado de forma conjunta con la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), establece una respuesta homogénea para identificar síntomas compatibles con un ictus, alertar de inmediato al 061 y actuar mientras llegan los servicios de emergencia, por ejemplo, comprobando el nivel de azúcar en sangre por si se detecta una hipoglucemia, un indicador que suele estar ligado a los accidentes cerebrovasculares.

Esto no se queda aquí

Sin embargo, el proyecto del COFC va mucho más allá de lo ya conseguido y de esa campaña informativa y divulgativa que tiene prevista a la vuelta de las vacaciones, y de la que este número de CÓRDOBA SALUD, como servicio público, quiere colaborar y servir de prólogo. Para un futuro no muy lejano, sin prisa pero sin pausa, explica el presidente del COFC, también se quiere llevar esos equipos de desfibriladores DEA a la totalidad de las 406 farmacias comunitarias de la capital y la provincia, sin descartar hacer valer la idea y la experiencia de Córdoba ante el resto de colegios de farmacéuticos españoles, explica Rafael Casaño destacando el logro que ya ha supuesto el proyecto a nivel nacional.

Más aún, y en el caso de atención cuando se sospecha de un ictus, y al tratarse de un protocolo que no necesita equipo material concreto para su puesta en marcha como en el caso de los desfibriladores, el COFC quiere hacer partícipe de su procedimiento elaborado con la SEMG no solo a todo el sector sanitario y sus instituciones, sino incluso a otros ámbitos como el educativo (en el caso de los colegios), el laboral, etcétera, ya que «mientras más seamos, sin duda, será mejor para todos», sentencia Rafael Casaño.

Para extender el logro, reconoce el presidente del COFC, volverá a ser necesaria la colaboración de entidades y profesionales, lo que le permite extenderse en elogios y agradecimientos a instituciones y personas que ya han prestado su colaboración a la iniciativa. Es el caso del Ayuntamiento de Córdoba «por la sensibilidad que ha demostrado siempre» (asignó 45.000 euros a la compra de desfibriladores), la Delegación Salud, la SEMG entre otras entidades y «a todos los farmacéuticos que se han sumado al proyecto», agradece Casaño.