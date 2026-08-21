El virus del Nilo repunta en Andalucía: las lluvias y el calor propician la presencia del vector

Desde 2020 en Andalucía, y coincidiendo con aquel año de la pandemia hay que sumar otro patógeno a la lista de enfermedades propias del verano, aunque ésta mucho más grave en sus consecuencias y que obliga a todo un despliegue sanitario contra una enfermedad ya endémica que incluso llega a alarmar a la población. Hablamos del virus del Nilo Occidental (VNO), del que se registró un caso puntual en Andalucía en 2010 y otro en 2016, para adquirir rasgos epidémicos ya en 2020 con 70 casos.

Hay que recordar que el VNO se contrae por la picadura de mosquitos que actúan de vector (un insecto o parásito que transporta el patógeno infeccioso desde un huésped infectado a una persona o animal sano), y que desde 2020 son 23 las personas que han fallecido por esta enfermedad, con un pico en 2024 donde se contabilizaron 11 muertes y 118 contagios. El endurecimiento de las medidas preventivas (principalmente actuaciones de vigilancia y control de los mosquitos, por ejemplo sobre aguas estancadas) hicieron que en 2025 bajaran los casos a solo cinco contagios y ningún fallecido.

Sin embargo, en esta temporada las condiciones vividas de intensas lluvias invernales y fuerte calor ha propiciado la presencia del vector, y hasta esta semana la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta da cuenta de 47 casos detectados tras incorporarse recientemente cuatro más a la lista, con once pacientes ingresados y catorce cuyo contagio habían derivado en enfermedades neuroinvasiva, además de constatarse una defunción, la de un hombre de 82 años en Dos Hermanas.

El mayor foco sigue estando en la provincia de Sevilla, que concentra 46 casos en total, mientras que Huelva registra el otro contagio. Sin embargo, son unos 27 los municipios andaluces declarados como área de alerta, la mayoría de Sevilla aunque también hay tres en Málaga: Mijas, Fuengirola y parte de la propia capital.

En la provincia de Córdoba no se ha registrado ningún caso en lo que va de temporada ni hay municipios en alerta máxima, pero en un año en el que, como se ha dicho, la lluvia y el calor ha favorecido la proliferación de mosquitos, las medidas de control se han multiplicado. Fruto de ello fue la detección positiva a últimos de julio de la circulación del VNO en el término de Bujalance, en mosquitos capturados en trampas de control, aunque en puntos a 1,5 kilómetros del casco urbano, dentro del Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores del VNO, que también analiza la presencia del virus en aves équidos y personas.