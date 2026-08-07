María José Párraga Quiles, jefa de Neonatología del Reina Sofía: «El amamantamiento no solo es alimento; es amor, calor, refugio y alivio del dolor»

Del 1 al 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Buen momento para recordar los beneficios de dar el pecho y repasar lo que se ha avanzado en Córdoba. Para ello, nada mejor que hablar con María José Párraga Quiles, jefa de sección de Neonatología, coordinadora del Banco de Leche Materna y secretaria de la Comisión de Lactancia del Hospital Universitario Reina Sofía (HURS), además de vocal del comité de nutrición y lactancia materna de la Asociación Española de Pediatría.

-La Semana Mundial de la Lactancia Materna nos da la oportunidad de recordar la importancia de este recurso de salud, ¿no?

-Sí. Esta semana fue establecida en 1992 por la Alianza Mundial pro Lactancia Materna (WABA), con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef para mantener y profundizar en el compromiso de proteger, promover y apoyar la lactancia materna. Cada año, la Semana Mundial se enfoca en un tema específico. El lema de este año es Lactancia materna: un inicio sostenible en cualquier circunstancia. Fortalezcamos las acciones que funcionan. Este lema anima a seguir tres pasos clave, a modo de retos generales, destinados a, en primer lugar, posicionar a la lactancia materna como base para un futuro sostenible. En segundo término, proteger la lactancia apoyando a las familias en cualquier circunstancia y contexto y, por último, apoyar y reforzar las políticas y acciones que ya han demostrado ser eficaces.

-¿Cuáles son esas ventajas en general, sobre todo para el bebé?

-La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva como la mejor fuente de alimentación en los seis primeros meses de vida, seguida de la introducción posterior de alimentos complementarios y la continuación de la lactancia materna hasta los dos años o más. De hecho, la leche materna es el alimento de primera elección en la alimentación del recién nacido, por la mayor facilidad de absorción de sus nutrientes y el mejor aprovechamiento de los mismos. Para el pequeño, la presencia de inmunoglogulinas así como de otros biocomponentes y sustancias inmunomoduladoras, mejoran las defensas del bebé, protegiéndole frente a enfermedades infecciosas frecuentes en la infancia como diarrea, otitis o infecciones respiratorias. Sin embargo, los beneficios de la leche materna van más allá de los primeros meses de la vida, asociándose a una menor incidencia de enfermedades en la infancia, juventud y edad adulta (enfermedades alérgicas, intestinales, diabetes, obesidad o hipertensión). De igual forma, la alimentación del recién nacido prematuro con leche materna se ha asociado a una menor tasa de infecciones, menos incidencia de enfermedad intestinal grave, mejor desarrollo psicomotor y mejor función visual. Pero es más, la lactancia materna aumenta el vínculo afectivo madre-hijo promoviendo el apego; el amamantamiento no solo es alimento, es amor, calor, refugio, alivio del dolor...

-¿Y para la madre?

-La succión del bebé estimula la liberación de oxitocina, una hormona que ayuda al útero a contraerse, reduciendo la posibilidad de sangrado tras el parto y disminuyendo el riesgo de anemia posterior. También se ha demostrado menor incidencia de depresión postparto y de tumores, principalmente de mama, útero y ovario. Más aún, dar el pecho ayuda a una pérdida más rápida del peso ganado en la gestación. De igual forma, se sabe que dar el pecho reduce significativamente el riesgo de desarrollar a lo largo de la vida enfermedades cardiovasculares y diabetes. Además, la leche materna siempre está disponible, a la temperatura perfecta, por lo que dar el pecho supone para la madre un ahorro de tiempo y de dinero al reducir el consumo de leche de fórmula.

-Pero no siempre se puede contar con poder dar el pecho.

-La OMS, así como las principales sociedades científicas de ámbito pediátrico, establecen que cuando no se dispone de leche de la propia madre, la leche humana donada pasteurizada procedente de los bancos de leche materna, es la mejor opción para la alimentación del lactante, especialmente de los más vulnerables como son los recién nacidos prematuros o enfermos.

María José Párraga Quiles, jefa de Neonatología del HURS y del Banco de Leche Materna. / Chencho Martínez

-Pues entonces, recordemos lo que se está haciendo por la lactancia materna aquí, en Córdoba.

-Primero, mantener el apoyo continuado a las madres y sus bebés lactantes por parte de los profesionales de la salud, con coordinación entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria. Luego están las reuniones periódicas de la comisión de lactancia materna del Hospital Reina Sofía , abordando diferentes temas relacionados con la lactancia desde una perspectiva multidisciplinar, manteniendo la coordinación entre niveles asistenciales, además de implantar y evaluar estrategias destinadas a mejorar el funcionamiento global del banco de leche materna para seguir garantizando la alimentación de los recién nacidos más vulnerables ingresados en la Unidad de Neonatología, especialmente de los grandes prematuros (los nacidos antes de las 32 semanas de gestación o con un peso inferior a 1.500 gramos). A las madres donantes se les realiza una entrevista de salud y estilo de vida , así como una analítica sanguínea para descartar infecciones potencialmente transmisibles por la leche. La leche donada es analizada desde el punto de vista nutricional y procesada mediante una pasteurización especial, denominada «pasteurización Holder». Posteriormente, es analizada desde el punto microbiológico para descartar la presencia de gérmenes.

-Hablemos de cifras y de ese apoyo de tantas mujeres en Córdoba a la lactancia materna.

-Desde su inauguración en 2019, 390 madres han contactado con el banco de leche del hospital Reina Sofía, beneficiando con sus donaciones a más de 400 recién nacidos. En relación a la Asociación de Apoyo a la Lactancia en Córdoba (Almamar) tiene un papel clave en la promoción y protección de la lactancia materna, teniendo entre sus principales funciones acompañar a las madres y familias durante la lactancia, la organización de grupos de apoyo madre a madre, la realización de actividades formativas (talleres, charlas, etcétera), la colaboración con profesionales sanitarios y la realización de campañas de sensibilización y visualización social de la lactancia materna. De igual forma, desde Almamar también se promueve la donación de leche materna.