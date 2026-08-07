Salud
La batalla contra rozaduras y ampollas tiene base científica: estas son las recomendaciones de los expertos para el cuidado de nuestros pies
Los especialistas podólogos gallegos recomiendan utilizar calzado de trekking ya usado previamente para los aventureros del Camino de Santiago
Nada tan importante para un caminante que aquello que lo define como tal: los pies. Y precisamente en ellos se centran la mayor parte de los consejos que se ofrecen a quienes echan a andar, especialmente si tiene por delante largos trayectos, como los que se enfrentan a las largas etapas de alguno de los caminos de Santiago. «El cuidado de los pies es fundamental», sentencia el médico cordobés Manuel Montero Pérez-Barquero.
Al respecto, el Colexio de Podólogos de Galicia recomienda utilizar calzado de trekking ya usado y adaptado al pie, pero sin desgaste o deformación, y con suela amortiguadora para evitar sobrecargas musculares.
No es recomendable estrenar calzado ni calcetines en una caminata larga
Nada de estrenar calzado ni calcetines (que además no deben tener costuras ni formar arrugas o dobleces), y mucho menos después de un baño de los pies con agua caliente, ya que es toda una invitación a que se produzcan rozaduras y ampollas. De hecho, las ampollas son la lesión dérmica más frecuente durante la práctica senderista y constituye hasta el 64% de consultas médicas de los caminantes. Más aún, una encuesta del Colexio de Podólogo junto a distintas universidades constata que tras varios días de marcha hasta un 74% de los peregrinos habían sufrido alguna lesión ampollosa en los pies. Frente a ello, los epecialistas aconsejan el control de la humedad en los pies (si es necesario, cambiando de calcetines durante la marcha) y caminar por tierra, cuestiones que protegen de las ampollas.
Tras varios días de marcha, un 74% de los peregrinos del Camino de Santiago había sufrido alguna lesión ampollosa en los pies
Capítulo aparte, los podólogos aconsejan llevar en la mochila un pequeño botiquín de urgencias con crema hidratante, vaselina, antiséptico cutáneo para heridas o ampollas, apósitos de segunda piel, fieltros o simplemente gasas y esparadrapo, así como polvos astringentes para controlar la sudoración. Eso sí, todo ello en pequeñas dosis y en un botiquín muy reducido, ya que hay que eliminar todo peso superfluo en largas caminatas. Cada gramo de más parece multiplicar su peso conforme se van andando kilómetros. Al respecto, los especialistas del Colexio de Podólogos aconsejan que la mochila no supere el 14% del peso del caminante.
Es interesante utilizar bastones, especialmente en caminos de tierra y pedregosos
Tampoco está de más el uso de bastones, especialmente en caminos de tierra y pedregosos. El bastón, si se aprende a utilizar bien, además de ayudar al marcar el ritmo de la marcha nos puede servir de apoyo en caso de perder pie, evitando que una torcedura pase a mayores y ponga fin a la caminata.
Capítulo aparte, en albergues siempre hay que usar chanclas a la hora de utilizar las duchas y, más allá del cuidado de los pies, llevar un chubasquero en la mochila, lo más ligero posible como ya se ha recomendado.
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