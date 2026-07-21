"Ahora no hago nada más que sonreír": cuando ir al dentista transforma vidas

“Ahora no hago nada más que sonreír y enseñar mis dientes”. Con esta frase, Mari Carmen resume cómo ha cambiado su vida tras su tratamiento en Clínica Dental La Victoria. Una sensación que comparte también Cristóbal, quien reconoce que la cirugía de implantes supuso un antes y un después en su día a día.

Aunque puedan parecer afirmaciones exageradas, quienes han convivido durante años con la inseguridad al sonreír saben que recuperar la salud bucodental puede transformar aspectos tan cotidianos como comer, hablar o relacionarse con los demás.

“Cuando un paciente recupera su sonrisa, normalmente también recupera muchas cosas que había dejado de hacer”. Así lo explica el doctor Juan Ballesteros, director médico de Clínica Dental La Victoria, quien asegura que la salud bucodental va mucho más allá de la estética. Según explica, los tratamientos de rehabilitación oral e implantología reemplazan piezas dentales que devuelven funciones esenciales como masticar correctamente, hablar con naturalidad y volver a sonreír con confianza.

14 piezas en un día

En apenas unas horas, Mari Carmen pasó de iniciar una rehabilitación oral de 14 piezas, a volver a casa con sus provisionales.

“Cuando un paciente recupera su sonrisa, normalmente también recupera muchas cosas que había dejado de hacer” Juan Ballesteros — Director médico

“En una única cita extrajimos las 14 piezas superiores que estaban dañadas y colocamos los implantes con carga inmediata”, explica el doctor Juan Ballesteros. El tratamiento consistió en una rehabilitación oral completa mediante cirugía guiada por ordenador, una tecnología basada en planificación digital 3D que permite realizar intervenciones más precisas y mínimamente invasivas.

Tras el periodo de cicatrización y en apenas cinco meses, el tratamiento quedó finalizado con la colocación de las prótesis definitivas. Gracias al proceso de planificación digital, el número de visitas a consulta se redujo al mínimo durante todo el tratamiento.

Sedación consciente para vencer al miedo

Cristóbal llevaba tiempo valorando la sedación consciente le permitió afrontar el tratamiento con tranquilidad y dar el paso que llevaba tiempo posponiendo.

“Realizamos una rehabilitación completa mediante cirugía guiada, colocando diez implantes en una sola sesión. Ese mismo día salió de la clínica con una prótesis provisional fija”, explica el doctor Ballesteros. Durante los meses siguientes, el paciente solo tuvo que seguir unas pautas de cuidado mientras los implantes se integraban correctamente en el hueso.

Los casos de Mari Carmen y Cristóbal reflejan una realidad que los profesionales de Clínica Dental La Victoria observan con frecuencia: detrás de cada tratamiento no solo hay una intervención clínica, sino también una persona que recupera su bienestar.