El COE Córdoba analizará el futuro de la investigación enfermera y el impacto de la IA

El Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba volverá a reunir a la vanguardia de la profesión en las ‘IV Jornadas Nacionales de Investigación’, que se celebrarán el próximo 30 de septiembre de 2026, de 8.30 a 17.00 horas, en el salón de actos del Hospital San Juan de Dios de Córdoba. Dirigido a enfermeros investigadores, residentes y doctorandos de toda España bajo el lema ‘Generar conocimiento para mejorar los cuidados’, este encuentro científico abordará el presente y futuro de la disciplina y el papel de la Inteligencia Artificial a través de conferencias, mesas redondas y de experiencias. Además, en el ecuador de la jornada, se desarrollarán tres talleres prácticos simultáneos que profundizarán en el uso de la IA para el análisis de datos cualitativos con el doctor Pablo Martínez, la gestión de revisiones sistemáticas mediante Rayyan con el catedrático Pablo J. López Soto, y el diseño de bases de datos y cuadernos electrónicos de recogida de datos (eCRF) a cargo de la doctora Vanesa Cantón.

Programa de las IV Jornadas de Investigación del COE Córdoba

La cita servirá también como escenario para la entrega de los galardones del 39º Premio de Investigación de Enfermería ‘Enfermera Nanda Casado Salinas’ y de la 32ª Convocatoria de Proyectos de Investigación del Colegio, impulsados en colaboración con el Consejo General de Enfermería, cuyo plazo de entrega de trabajos concluye el próximo 20 de julio. Asimismo, las jornadas concederán premios y accésits dotados con cuantías de entre 100 y 500 euros a los mejores pósters y a las mejores comunicaciones orales y de posgrado. El plazo para el envío de estas comunicaciones científicas, que deberán ser estudios originales e inéditos, estará abierto hasta el 13 de septiembre a las 23:59 horas a través del correo investigacion@coecordoba.es.

Cartel de las ‘IV Jornadas Nacionales de Investigación’. / COE Córdoba

Por su parte, la inscripción para asistir al evento y participar en los seminarios es totalmente gratuita y permanecerá abierta hasta el próximo 25 de septiembre a través del formulario habilitado en la web oficial. El encuentro cuenta con la colaboración del Consejo General de Enfermería y ya ha solicitado su acreditación oficial. Para formalizar la plaza, se requerirá una fianza de 20 euros que se reembolsará íntegramente una vez confirmada la asistencia y emitido el certificado, o bien si se notifica la baja con un mínimo de 72 horas de antelación escribiendo a colegio@coecordoba.es. Toda la información detallada, las normas de envío y el acceso al registro se pueden consultar directamente en la web de las Jornadas de Investigación y en su formulario de inscripción: