El Colegio de Médicos reconoce la trayectoria de sus profesionales

El Colegio Oficial de Médicos de Córdoba celebró ayer jueves el Día de la Profesión Médica, una cita que cada año reúne a la profesión en torno a la festividad de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, patrona de la Organización Médica Colegial. La jornada sirvió para reconocer la trayectoria de numerosos facultativos cordobeses y distinguir a profesionales e instituciones vinculadas al ámbito sanitario.

Celebración del Día de la Profesión Médica. / Casavi

Los actos comenzaron con la celebración de la Junta de Patronos de la Fundación y la Asamblea General Ordinaria del Colegio, en la que se aprobaron las cuentas y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2025, además de presentarse la memoria anual de actividades.

Compromiso

Ya por la tarde, la presidenta de la institución colegial, María del Carmen Arias, abrió el acto central destacando la importancia de la vocación de servicio, el compromiso profesional y la contribución de los médicos al bienestar de la sociedad.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el homenaje a los colegiados que cumplen 25 y 50 años de pertenencia a la corporación, así como a aquellos que han alcanzado la condición de médicos honoríficos. En representación de estos colectivos intervinieron los doctores Eloy Girela López, Antonio Escribano Zafra y Luis Andrés Palenzuela Rodríguez, quienes agradecieron el reconocimiento en nombre de sus compañeros.

Celebración del Día de la Profesión Médica. / Casavi

Distinciones

Durante el acto también se entregaron las distinciones que cada año conceden las distintas vocalías del Colegio. En esta edición fueron reconocidos la doctora Raquel Muñoz Sánchez, por la Vocalía de Médicos Tutores y Docentes; el doctor Manuel Gómez Gálvez, por la de Atención Primaria; la doctora Raquel Serrano Blanch, por la de Médicos de Hospitales; el doctor Luis Martín Medel, por la de Medicina Privada; la doctora Rosa María Cabrera Gisbert, por la Vocalía de Médicos de Administraciones Públicas; el Equipo de Baloncesto de Médicas de Córdoba, por la Vocalía de Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo; y el doctor Manuel Guillén del Castillo, distinguido por la Vocalía de Médicos Seniors.

Celebración del Día de la Profesión Médica. / Casavi

La junta directiva del Colegio quiso asimismo reconocer la labor de varias instituciones por su contribución a la sanidad y a la sociedad cordobesa. Entre los homenajeados se encontraban el Hospital Universitario Reina Sofía, por su 50 aniversario, cuyo reconocimiento recogió su director gerente, Francisco Triviño Tarradas; la Guardia Civil de Córdoba, apoyo incondicional a la profesión médica en el medio rural, representada por el coronel jefe de la Comandancia, Ramón María Clemente Castrejón; y el Cabildo de la Catedral de Córdoba, por su colaboración en las actividades benéficas organizadas por el Colegio, a través de su deán-presidente, Joaquín Alberto Nieva García.

Celebración del Día de la Profesión Médica. / Casavi

La ceremonia contó además con la participación del nuevo Coro COMCórdoba, que puso el broche musical a una jornada marcada por los homenajes y el reconocimiento a la trayectoria profesional de varias generaciones de médicos cordobeses.

Coro COMCórdoba. / Casavi

La presidenta del Colegio cerró el acto agradeciendo la asistencia de los participantes y reivindicando el papel de la profesión médica como uno de los pilares fundamentales del sistema sanitario y de la atención a los ciudadanos.