Josefa Díaz, CSIF Córdoba: «Reclamamos un refuerzo de la plantilla del SAS para mejorar la calidad asistencial a la ciudadanía»

¿Cómo trabaja CSIF en favor de los trabajadores y las trabajadoras del Servicio Andaluz de Salud (SAS)?

Somos un sindicato que no descansa en defender los derechos y los intereses de la plantilla del SAS, independientemente de su categoría profesional. Hemos alzado la voz y lo seguiremos haciendo por asuntos tan diversos como la carrera profesional, la reclasificación de diversas categorías, por el incremento de plantillas, por la agilización de las bolsas o contra las agresiones al personal de la sanidad, entre otros asuntos. De igual manera, apostamos por la formación, por el asesoramiento a los profesionales y por la comunicación con los afiliados/as y con los medios de comunicación. Vamos a continuar reclamando a la Junta un refuerzo de las plantillas del el SAS con la contratación de profesionales de todas las categorías profesionales, claves para dar una respuesta asistencial de calidad a la ciudadanía. Consideramos que es más que justo que el personal de la sanidad pública esté mejor remunerado y, por ello, reclamamos la equiparación salarial de los profesionales del SAS con otras comunidades autónomas.

¿Cuál es la postura de CSIF respecto al Estatuto Marco que se está negociando con el Ministerio de Sanidad?

CSIF ha expresado su rechazo frontal al anteproyecto de Estatuto Marco redactado por el Gobierno, ya que no respeta los términos que se pactaron con el Ministerio de Sanidad. El texto excluye el derecho a la jubilación parcial y a la anticipada por coeficientes reductores, una cuestión básica desde el inicio de la negociación. Además, han recortado cuestiones retributivas como los trienios de categoría superior por promoción interna, el complemento específico y el de dedicación exclusiva en las pagas extras. Asimismo, la ministra ha faltado a su compromiso con lo pactado con los sindicatos y el Gobierno cierra la puerta a mejorar las condiciones laborales del personal de la sanidad tras más de un año de negociación. Esto supone además una falta de respeto al personal de la sanidad al que representamos los sindicatos mayoritarios. Por tanto, CSIF inicia desde este momento un periodo de reflexión para decidir la respuesta sindical, sin descartar ningún tipo de medida de presión. De momento va a haber movilizaciones que se van a llevar a cabo el 29 de junio en Madrid. No se descarta otro tipo de movilizaciones.

«CSIF ha sido clave en el desbloqueo y modernización de la carrera profesional»

¿Cómo valora el pacto de bolsa de empleo del SAS?

Hacemos una valoración positiva porque entendemos que este acuerdo, que ha sido firmado por unanimidad entre la Junta de Andalucía y los sindicatos presentes en Mesa Sectorial, aporta más seguridad jurídica, mayor transparencia y reglas más claras para todos los profesionales. Además, supone una mejora estructural importante del sistema de contratación del SAS. Uno de nuestros principales objetivos era garantizar que la experiencia profesional siguiera siendo el mérito con mayor peso dentro del baremo y, finalmente, así ha quedado recogido. Otro aspecto destacado es la actualización anual de listados. El bloqueo y la falta de actualizaciones habían generado mucho malestar e inseguridad entre los profesionales.

Desde CSIF llevábamos años denunciando los problemas del sistema antiguo y reclamando que el SAS publicara cada año los listados actualizados de todas las categorías. Ese compromiso ahora queda reflejado en el pacto. Otras medidas han sido la creación de bolsas específicas para las categorías A1 y A2 de Función Administrativa, una reivindicación histórica de CSIF. Creemos que supone un avance muy importante para estos profesionales. También valoramos positivamente la entrada automática de residentes MIR y EIR tras finalizar la residencia, así como una mayor agilidad en las contrataciones, especialmente en categorías deficitarias y sustituciones urgentes. Los profesionales del SAS van a notar mejoras al haber una bolsa única con criterios más homogéneos y transparentes. Cada profesional podrá conocer mejor su posición y cómo se calcula su puntuación. Además, se establecen mecanismos de seguimiento y control que ayudarán a evitar desigualdades y zonas grises en el sistema.

¿Qué medidas propone CSIF frente a las agresiones a los profesionales del SAS?

Los últimos datos publicados por la Consejería de Salud y Consumo indican que en Córdoba se produjeron 173 agresiones a profesionales en los distintos centros sanitarios de la provincia en 2025, un 7 % más que un año antes. Entre las actuaciones propuestas a la administración, CSIF incluye la petición de dar cumplimiento a su compromiso de establecer un régimen sancionador específico que contemple, entre otras acciones, sanciones económicas proporcionales a la gravedad de la conducta.

Asimismo, el sindicato solicita una dotación suficiente de medios humanos y materiales, incluyendo profesionales suficientes en las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales de los centros de gasto, con sustituciones ágiles para poder reforzar la prevención de forma real, además de campañas de sensibilización y tolerancia cero frente a las agresiones, orientadas a toda la ciudadanía y que promuevan el respeto hacia los servicios públicos y sus profesionales.

Desde CSIF consideramos imprescindible la creación de un verdadero observatorio nacional de agresiones con participación activa de las organizaciones sindicales y profesionales, que permita actuar con coordinación, datos reales y recursos suficiente a una situación que ya constituye una emergencia nacional en la sanidad pública. Cada agresión constituye un ataque directo contra quienes trabajan cada día cuidando de la salud de la ciudadanía y, por ello, no podemos normalizar que la violencia forme parte del desempeño profesional.

«Se produjeron 173 agresiones a profesionales en los distintos centros sanitarios de la provincia en 2025»

¿Qué papel ha jugado CSIF en el acuerdo de carrera profesional con el SAS?

CSIF ha sido clave en el desbloqueo y modernización de la carrera profesional, logrando un nuevo modelo en 2026 que extiende este derecho retributivo a todas las categorías, incluyendo personal temporal, sin necesidad de acreditación para los primeros niveles. Este acuerdo conlleva mejoras en las retribuciones de los profesionales, garantías del desarrollo profesional y el derecho a ver recompensado retributivamente la evolución y la mejora continua en el desempeño de su profesión y, por ello, también va a suponer un elemento más para la estabilidad de los profesionales en el sistema.