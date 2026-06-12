La importancia del diagnóstico precoz del cáncer oral

Con motivo del Día Europeo contra el Cáncer Oral, que se celebra el 12 de junio, el Colegio de Dentistas de Córdoba quiere recordar que la autoexploración y un diagnóstico precoz de esta enfermedad, son claves para superar el tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe que, en 2024, provocaron la muerte de 803 personas (según la Sociedad Española de Oncología Médica, SEOM).

En el informe “Las cifras del cáncer en España 2026”, editado por dicha Sociedad, se estima que, durante el presente año, se diagnosticarán 8.203 nuevos casos de cáncer de cavidad oral y faringe, de los cuales 5.270 afectarán a hombres y 2.933 a mujeres.

El cáncer oral se sitúa entre los diez cánceres más comunes, pero reduciendo el consumo de tabaco y alcohol puede ser prevenido.

El cáncer oral es un importante problema de salud pública que va en aumento y, a pesar de los grandes avances que se han ido produciendo en los últimos años, todavía presenta una elevada mortalidad, siendo la principal causa de fallecimiento por enfermedad oral en el mundo. De no ser detectado a tiempo, requiere de tratamientos agresivos para frenar su evolución pudiendo, especialmente la quimio y radioterapia, ocasionar una inflamación de la superficie mucosa denominada mucositis que, en su grado máximo, da lugar a que se desarrollen llagas dolorosas en la boca, garganta y esófago, dificultando mucho la deglución de los alimentos. De ahí la importancia de su diagnóstico precoz acudiendo a revisiones por el dentista, al menos, una vez al año.

La prevención es el mejor aliado. / Codecor

Factores de riesgo

Los principales factores de riesgo del cáncer oral son el consumo de tabaco en cualquier forma, masticar nueces de areca u hoja de betel, consumo excesivo de alcohol, dietas insuficientes e infecciones persistentes en el tracto aerodigestivo superior por el virus del papiloma humano (VPH). Las lesiones bucales potencialmente malignas tienen causas similares y pueden incrementar considerablemente el riesgo de cáncer oral.

El 90 % de las lesiones cancerígenas orales están relacionadas con el consumo de tabaco y alcohol. Las personas fumadoras presentan un riesgo tres veces mayor de padecer cáncer oral y siete veces mayor cáncer faríngeo. El consumo de alcohol puede originar un riesgo de hasta seis veces superior frente a los no bebedores y aquellos que fuman y beben tienen un riesgo 15 veces mayor de desarrollar la enfermedad. Asimismo, en las últimas décadas se ha detectado que, algunos factores de riesgo como el tabaquismo, están provocando un mayor incremento en la incidencia del cáncer oral también en mujeres debido, en parte, al aumento en el hábito tabáquico en el colectivo femenino.

El tabaco y el alcohol son causantes del 90 % de lesiones orales cancerígenas. / Codecor

La infección por el Virus del Papiloma Humano (VPH) se está convirtiendo en otro factor de riesgo en la actualidad. Dado que este virus es el principal causante de los cánceres de cuello uterino y el tracto genital en hombres y mujeres, los cánceres orales y orofaríngeo también pueden ser enfermedades de transmisión sexual.

Asimismo, la radiación ultravioleta B (UVB) se considera la principal responsable del cáncer de piel y de labio. Es fundamental evitar tomar el sol en las horas de máxima radiación y usar siempre protector solar de labios.

Una mala higiene dental, una alimentación inadecuada o una prótesis dental mal ajustada, son otros los factores de riesgo que pueden provocar la aparición de cáncer oral.

Una mala higiene dental, alimentación inadecuada o una prótesis mal ajustada, entre los factores de riesgo. / Codecor

Signos y síntomas

El cáncer oral es una patología que, generalmente, afecta a hombres de edad media, si bien estamos asistiendo a un incremento en mujeres y en personas jóvenes. La enfermedad suele comenzar con una úlcera que no se cura. Otros síntomas pueden incluir dolor, hinchazón, sangrado y dificultad al masticar o al tragar.

Más del 70% de los cánceres en la cavidad oral están precedidos de lesiones orales precancerosas tales como manchas rojas o blancas en mucosas, lengua, encías, mejillas, paladar, etc., que pueden pasar desapercibidas durante sus estadios iniciales, por lo que muchas veces se encuentran fases avanzadas cuando el paciente requiere atención sanitaria.

De ahí estriba la importancia de acudir al dentista siempre que se observe:

Una llaga en mucosas que no cicatriza.

en que no cicatriza. Cuando se tiene un bulto en labios, encías o boca.

Una mancha blanca o roja en mucosas , en encías , en lengua en mejillas o en paladar.

o en , en , en en o en Sí se sufre sangrado, dolor o adormecimiento en labio o boca.

o en labio o boca. Cuando haya un cambio en la voz , tenga movilidad dentaria acusada o si la prótesis dental ya no ajusta bien en la boca y provoca rozaduras.

, tenga o si en la boca y provoca rozaduras. Cuando se tienen problemas para masticar, tragar o mover la lengua o la mandíbula.

Todos estos signos y síntomas podrían ser indicios de una posible lesión cancerígena.

Visitas al dentista y autoexploraciones

Es muy importante prestar atención a estos síntomas, ya que pueden ser el inicio de un tipo de cáncer que se encuentra entre los 10 más frecuentes y del que solo el 25-30 % de los casos se detecta en estadios iniciales.

Las localizaciones más comunes de las lesiones cancerígenas de la cavidad oral son la lengua, el interior de las mejillas y el suelo de la boca. Para un diagnóstico precoz de la enfermedad es fundamental la visita, al menos una vez al año, al dentista.

La importancia de las revisiones periódicas. / Codecor

Prevención

La prevención debe basarse en una higiene apropiada, el control de los principales factores de riesgo y en la vacuna VPH ampliamente disponible.

Acude a tu clínica dental, al menos una vez al año para hacerte una revisión bucodental y, a partir de los 40 años, cada 6 meses. Tu dentista está en una posición privilegiada para detectar los signos precoces del cáncer oral que puedan derivar en esta grave patología, ya que, en muchas ocasiones, es el primer profesional sanitario en detectar una lesión sospechosa y en realizar una biopsia oral o remitir al paciente a un centro especializado. Realiza periódicamente una autoexploración de tu boca examinando los labios, el paladar, el interior de las mejillas, la lengua y las encías. Evita los factores que favorecen la aparición de las lesiones cancerígenas: tabaco y alcohol, falta de higiene oral, prótesis dentales mal ajustadas que producen rozaduras, calor excesivo en una zona mucosa (pipa, cigarrillo, vapers, etc.), así como la exposición de labios y cara al sol sin protección. Evita el consumo excesivo de grasas saturadas y lleva una alimentación variada rica en frutas rojas, verduras, legumbres y hortalizas. Los resultados de diferentes estudios muestran que el consumo de una porción de fruta al día y la ingesta de verduras reducen el riesgo de cáncer oral en un 50%. Mantén un estilo de vida saludable con práctica diaria de actividad física, evitando el estrés. Las prácticas sexuales seguras y la vacunación contra el VPH son las mejores opciones de prevención de la infección oral por este virus y la aparición de un carcinoma oral asociado.

Formación para los dentistas

Si importante es el diagnóstico precoz de lesiones orales cancerígenas, no lo es menos la actualización de conocimientos de los profesionales que pueden detectarlas.

El dentista está en una posición privilegiada para detectar signos precoces del cáncer oral.

Siendo los dentistas los profesionales sanitarios que están en una posición privilegiada para realizar un diagnóstico prematuro de la enfermedad, el Colegio de Dentistas de Córdoba, con motivo de la celebración del Día Europeo contra el Cáncer Oral y dentro de la “Campaña de Detección Precoz del Cáncer Oral”, que lleva a cabo durante el mes de junio, ha organizado una conferencia que estará a cargo de la Dra. Alicia Dean Ferrer, jefa del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Reina Sofía, quien explicará la importancia de un diagnóstico precoz de la enfermedad, la magnitud del problema y cómo prevenirlo, así como el diagnóstico de otras patologías orales no neoplásicas.