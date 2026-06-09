Eficacia clínica y cercanía en los momentos críticos

Uno de los servicios hospitalarios a los que los pacientes llegan con mayor vulnerabilidad es al de Urgencias. Por eso, en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba no solo se tiene en cuenta que la atención sea inmediata y eficaz, sino que la humanización en la asistencia es clave a la hora de atender a estos pacientes. Solo en 2025, este servicio realizó 93.708 atenciones urgentes para dar respuesta a adultos, mujeres y niños en situaciones muy distintas, desde procesos leves hasta emergencias vitales.

En este sentido, el director médico del centro de la Orden Hospitalaria en Córdoba, Enrique Cantillo, explica que las Urgencias generales atienden desde consultas similares a atención primaria, hasta casos más graves. «El hospital dispone de Sala de críticos y mantiene activados de forma permanente el Código ictus y el Código infarto, lo que permite una actuación rápida y coordinada ante situaciones que requieren una respuesta inmediata. A ello se suma la disponibilidad de pruebas diagnósticas de alta resolución las 24 horas y la coordinación directa entre triaje de enfermería, laboratorio, UCI y especialistas médicos», afirma el doctor Cantillo.

Como hospital de alta complejidad, en Urgencias también se valoran pacientes quirúrgicos, tanto de cirugía abdominal compleja como cardíaca o traumatológica, y personas con enfermedades oncológicas que acuden por una complicación aguda de su patología. En este último caso, existen guías clínicas compartidas con el servicio de Medicina interna, lo que permite una atención especializada y coordinada desde el primer momento para estos pacientes.

«En Urgencias atendemos a todo tipo de pacientes, desde los más graves hasta los más leves, y lo hacemos priorizando siempre según la necesidad clínica», apunta María del Mar Cobos, jefa del servicio. «Contamos con recursos, espacios y profesionales preparados para responder en cualquier situación», añade.

Asimismo, hay que destacar la formación continua que tienen los facultativos de esta área gracias a las sesiones clínicas que realizan de manera periódica, en coordinación con los diferentes especialistas del centro, en patologías prevalentes.

Cuando el paciente es un niño

Si acudir a Urgencias nunca es fácil, hacerlo con un niño enfermo lo es todavía menos. Por eso, las Urgencias pediátricas del Hospital San Juan de Dios están diseñadas pensando en los pequeños y en sus familias.

Aquí, la atención es presencial las 24 horas, con refuerzos de plantilla en los meses de mayor afluencia, como invierno o picos de infecciones respiratorias. Además, existe una unidad de observación pediátrica, que permite vigilar la evolución del menor sin necesidad de ingreso inmediato.

«La atención no se limita a tratar la enfermedad», señala Ana de la Bella, supervisora de Enfermería de pediatría. «Cuidamos mucho la comunicación, explicamos lo que ocurre con un lenguaje adaptado a cada edad y acompañamos a las familias en un momento que suele generar mucha preocupación. Nuestro servicio se caracteriza por una atención centrada en el niño y su familia», añade.

Los espacios también ayudan. La sala de espera pediátrica ha sido acondicionada recientemente como una pequeña jungla, con el objetivo de que los niños y niñas tengan una estancia más agradable y reduzcan la ansiedad que pueda generarles la consulta médica. A esto se suma que, en el área asistencial, el equipamiento es específico para niños y los protocolos están pensados para cada etapa del desarrollo.

Sala espera Urgencias pediátricas. / HSJD

Además, las Urgencias pediátricas trabajan en estrecha coordinación con Neonatología, Traumatología pediátrica y Cirugía pediátrica, lo que garantiza una respuesta rápida e integral ante cualquier situación.

Formación continua para cuidar mejor

El equipo médico pediátrico, por su parte, pone el acento en la formación. «Nuestros profesionales se actualizan de manera constante en urgencias y emergencias», explica Magdalena Ramírez, pediatra del hospital. Además, añade la doctora, que cada dos años realizan un curso completo de RCP pediátrica y neonatal, acreditado por el Grupo Español de Reanimación Cardiopulmonar, junto a la actualización de forma periódica de los protocolos clínicos. Todo ello con un objetivo claro: ofrecer una atención segura y de calidad desde el nacimiento hasta la adolescencia.

Urgencias ginecológicas

Las Urgencias ginecológicas funcionan igualmente 24 horas al día, integradas dentro de la unidad maternal del hospital. Esta organización, según indican desde el hospital, permite un diagnóstico ágil y una toma de decisiones rápida, especialmente importante en situaciones de embarazo, parto inminente o complicaciones ginecológicas.

«Entendemos la urgencia como un proceso donde la calidad asistencial y el trato humano van siempre de la mano», explica José Alcolea, ginecólogo del centro. «Atendemos a mujeres que viven momentos de especial vulnerabilidad y necesitan sentirse acompañadas y seguras», añade.

Los datos avalan esta confianza: el hospital es el centro privado con mayor volumen de urgencias gineco-obstétricas de la provincia, con más de 8.000 atenciones en 2025.

En este sentido, Rosa Llamas, matrona supervisora del área materno-infantil, destaca que atienden tanto las Urgencias Ginecológicas, como las obstétricas. En el primer caso, lo hacen desde el punto de vista enfermero y derivan directamente al ginecólogo en cuestión, mientras que en el obstétrico realizan el triaje para determinar si una mujer puede estar o no de parto, y en caso de que sea un parto normal, sin complicaciones, serán las encargadas de atender a la mujer en esa primera fase, en coordinación con el equipo de ginecología.

La enfermería de urgencias

Y es que, antes de cualquier diagnóstico, está la labor silenciosa pero crucial de la Enfermería de urgencias. Estos profesionales son quienes reciben al paciente, valoran su estado y determinan la prioridad asistencial. «Una buena decisión en el triaje puede cambiarlo todo», explica Raquel Arenas, supervisora de Enfermería de Urgencias del Hospital San Juan de Dios. «Pero nuestra labor no es solo técnica. Una explicación clara, una palabra de calma o una mano en el momento justo son fundamentales», añade.

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En cualquiera de los ámbitos de Urgencias, la coordinación entre enfermería y facultativos, así como entre servicios y especialidades es fundamental, al mismo nivel que el trabajo en equipo para atender a la persona, no solo su patología.