La importancia de la salud bucodental durante la maternidad

A través de esta campaña, el Colegio Oficial de Dentistas de Córdoba y todos los profesionales que lo integran recuerdan que existe una estrecha relación entre la salud, el bienestar y los buenos hábitos de la futura mamá con la salud de su hijo. Por ello, en esta etapa se deben extremar los cuidados y las precauciones para que su estado de salud general favorezca al del futuro bebé, sin olvidarnos de la importancia de la salud bucodental durante los nueve meses de embarazo y la repercusión que ésta puede tener en el resto de su organismo y en el del hijo que está esperando.

La lactancia materna aporta beneficios a la salud de la madre y del bebé.

Consejos sobre salud bucodental en el embarazo

Durante la gestación se producen cambios hormonales que son los responsables de la modificación del cuerpo de la madre y la cavidad bucal no es ninguna excepción a estos cambios, por lo que resulta muy importante que la mujer conozca cuál es su relación con la salud bucodental, los efectos que las posibles pruebas diagnósticas y/o tratamientos dentales que se deba realizar durante el periodo de embarazo y lactancia y la necesidad de prestar una especial atención al cuidado de su salud bucodental, cobrando un rol fundamental la higiene oral.

Cuidado de la boca durante el embarazo. / Codecor

La madre es la mayor “donante” en la transmisión de bacterias cariogénicas que transfiere a su hijo a través de hábitos en los que intervienen la saliva: probar la comida con la misma cuchara y chupar el biberón o el chupete. Por ello, el tratamiento restaurador de las lesiones y el control de las enfermedades bucodentales en la mujer embarazada reduce el traspaso de bacterias orales desde la madre hacia el recién nacido.

Cepíllate los dientes con pasta dentífrica fluorada, al menos, dos veces al día sin olvidar la higiene interdental. Una buena higiene bucal durante el embarazo reduce el riesgo de caries e inflamación de las encías para la madre y previene la transmisión de bacterias orales al recién nacido.

Cuida tu dieta, limitando los alimentos azucarados y las bebidas carbonatadas. Lleva una alimentación equilibrada rica en vitamina C y D y reduce al máximo del consumo de azúcar, para evitar la aparición de caries y el dolor de encías durante las semanas de gestación. Es preferible tomar frutas naturales que zumos comerciales. Se puede masticar chicle sin azúcar y con xilitol durante 15 minutos después de las comidas. Según algunos estudios, el consumo de chicle con xilitol ayuda a reducir el riesgo de parto prematuro.

Campaña "Salud Oral y Maternidad". / Codecor

Las náuseas y vómitos son muy comunes durante el embarazo. Entre el 75-80 % de las mujeres experimentan estos síntomas fundamentalmente en el primer trimestre de gestación, pudiendo ocasionar una importante erosión del esmalte dentario. Si padeces estos episodios, te aconsejamos tomar pequeñas cantidades de frutas, vegetales, yogur y queso a lo largo del día. Después de vomitar, disuelve una cucharadita de bicarbonato en un vaso de agua, enjuágate la boca y escupe. No se deben cepillar los dientes hasta que hayan pasado 30 minutos.

Deja de fumar, el tabaco durante el embarazo compromete no solo la salud de la madre, también la del feto.

Recuerda que prácticamente todos los procedimientos de higiene y tratamientos dentales pueden llevarse a cabo sin problemas en la mujer embarazada, aunque hay algunas excepciones y se deben tener algunas precauciones.

Las patologías orales durante el embarazo

Hay una serie de patologías que son frecuentes en las mujeres embarazadas. De ahí la importancia de acudir a revisión odontológica durante el periodo de gestación para que el dentista detecte las mismas, las trate e informe a la mujer sobre cómo prevenirlas.

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La xerostomía fisiológica (disminución de la saliva). Es común durante el embarazo, siendo su principal causa los cambios hormonales, así como determinada medicación.

La caries dental. El embarazo no debe de ser considerado por sí solo como una causa de aparición de caries. Existe la creencia de que la madre "pierde un diente por cada bebé" sin embargo, no hay ningún estudio científico que apoye esta afirmación. Durante el periodo de gestación se ve alterada la composición salival y la flora oral, produciéndose xerostomía (sequedad en la boca) que facilita la aparición de caries.

Gingivitis del embarazo. Durante el periodo de gestación puede aparecer la denominada “gingivitis del embarazo”, patología que provoca un sangrado de las encías, siendo su periodo de ocurrencia generalmente entre el tercer y octavo mes embarazo. Su tratamiento es importante para que no se transforme en una forma más grave de enfermedad periodontal: la periodontitis. Los estudios revelan que la incidencia de esta enfermedad es de tan solo el 0,03 % en aquellas mujeres libres de placa al inicio de la gestación y que mantienen buenos hábitos de higiene bucal durante la misma.

Enfermedad periodontal. Los cambios hormonales que se producen durante el embarazo pueden producir una ligera movilidad dentaria que tiende a desaparecer tras el parto. Si bien es inusual encontrarnos con un cuadro grave de reabsorción ósea y pérdida dentaria por movilidad durante la gestación, cuando existe una enfermedad periodontal previa, ésta podría verse agravada. De ahí, la importancia de visitar al dentista, no solo durante este periodo, sino incluso antes del mismo para que lleve a cabo un examen previo de las encías y de otras patologías que pudieran afectar a la boca de la futura madre. Estudios recientes llevados a cabo relacionan la presencia y gravedad de periodontitis con el aumento de riesgo de parto prematuro y niños de bajo peso.

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Granuloma del embarazo. En ocasiones, durante la gestación, aparece una respuesta exacerbada a la gingivitis (inflamación de las encías) que se denomina “épulis del embarazo”, más conocida como “granuloma del embarazo”. Se trata de una tumoración benigna que tiende a desaparecer tras el tratamiento o después del parto. Es habitual en los primeros embarazos, durante el primer y segundo trimestre.

Erosión dentaria. Puede ocurrir debido al vómito frecuente por un periodo largo de tiempo o posiblemente por comer comida ácida, causando sensibilidad al frío y al calor. La erosión dental termina en una superficie dental brillante y suave, con pérdida de esmalte y/o dentina.

Diabetes gestacional. Es una de las patologías que se pueden dar en este periodo y que tiene repercusión sobre la salud bucodental de la mujer embarazada. La diabetes hace que el cuerpo sea más vulnerable a las infecciones bucales, pudiendo dificultar el proceso de cicatrización, ya que afecta a la capacidad del cuerpo para reparar las encías y otros tejidos bucales. Por ello, el buen control de la glucosa en sangre y una higiene oral adecuada son cruciales para prevenir enfermedades como la gingivitis y la periodontitis y mantener una salud bucodental óptima durante la gestación.

No hay estudios científicos que evidencien que "se pierde un diente por cada bebé".

La importancia de la lactancia materna

Siempre que sea viable, la lactancia materna es preferible a otra porque aporta innumerables beneficios en salud tanto para la madre como para el bebé.

Al succionar el pecho, se favorece el crecimiento de los maxilares , preparándolos para las siguientes etapas de desarrollo. El crecimiento inadecuado de la cara afecta a la respiración que, a su vez, influye en el sueño, la memoria y la concentración.

, preparándolos para las siguientes etapas de desarrollo. El crecimiento inadecuado de la cara afecta a la respiración que, a su vez, influye en el sueño, la memoria y la concentración. La posición de los labios en el pezón favorece el desarrollo perioral y la posterior pronunciación de los fonemas .

. Todos los músculos faciales se fortalecen durante los intervalos de succión.

durante los intervalos de succión. La dinámica de la c adena neuromuscular relacionada con la respiración, masticación, deglución y fonación, depende del amamantamiento. Todos los sistemas musculares están interconectados.

relacionada con la respiración, masticación, deglución y fonación, depende del amamantamiento. Todos los sistemas musculares están interconectados. Con el amamantamiento, el bebé va aprendiendo cómo tragar y respirar adecuadamente.

La salud oral del bebé

Una de las cuestiones que más interés genera es la salud bucodental del bebé.

Campaña "Salud Oral y Maternidad". / Codecor

La caries de la primera infancia (antes llamada del biberón) se debe a una exposición prolongada de los dientes del bebé a líquidos azucarados. Para prevenirla, no se debe dejar al bebé con el biberón por la noche, hay que limitar o eliminar bebidas azucaradas, limpiar bien las encías con una gasa húmeda después de cada toma y empezar a cepillar sus dientes cuando erupcionen. No se deben compartir cubiertos y otros utensilios entre los padres/cuidadores y el/a niño o niña.

No mojar el chupete en azúcar, ya que se pueden producir caries severas destructivas y tempranas. La ingesta constante de azúcares favorece el paso de bacterias al oído medio y acostumbra al bebé a umbrales de sabor dulce, fomentando la preferencia por estos alimentos. Nunca se debe sustituir el azúcar porque contiene esporas peligrosas para los menores de dos años.

Por otro lado, se recomienda usar los llamados chupetes anatómicos porque llevan lo que se denomina tetina fisiológica, que es la que imita mejor al pezón materno. En cuanto a la edad ideal para abandonar el chupete, las sociedades de odontopediatría recomiendan hacerlo en torno a los 2 años y nunca más allá de los 3 años, ya que aumenta el riesgo de desarrollar mordida abierta anterior, un tipo de maloclusión.

Los primeros cuidados del bebé Limpia sus encías con una gasa húmeda después de las tomas.

con una gasa húmeda después de las tomas. Cuando erupcionen sus primeros dientes (alrededor de los 6 meses) empieza a cepillárselos con un cepillo pediátrico.

El uso racional de flúor, a través del cepillado con pasta dentífrica fluorada, es la medida más importante para la prevención de la caries. La cantidad de pasta debe ajustarse a la edad: tamaño de un grano de arroz hasta los 3 años, tamaño de un guisante hasta los 6 años y tamaño de un garbanzo a partir de los 7 años. Hasta los 8 años de edad, los padres deben supervisar el cepillado dental de sus hijos. La prescripción de suplementos orales de flúor debe ser realizada por el dentista, en función de los niveles de flúor en el agua que bebe, la edad del niño y su nivel de riesgo de caries.

Campaña "Salud Oral y Maternidad". / Codecor

Para evitar la aparición de caries, los padres deben ser instruidos sobre los hábitos dietéticos acerca del consumo de bebidas azucaradas, incluyendo la leche y zumos. Cuando el bebé cumpla su primer año, primera cita con el dentista.